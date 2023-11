Mi primer blog como CEO de Binance

Por staff

27/11/2023

Una presentación breve de Richard Teng

Como ya he mencionado anteriormente en Twitter, es un honor asumir el puesto de CEO de Binance, y lo hago con la más profunda humildad como sucesor del visionario fundador de esta increíble empresa. A lo largo de los últimos seis años, Binance ha sentado las bases que la posicionaron para décadas de crecimiento y éxito imparables. Ahora, mi papel es guiar a nuestro talentoso y comprometido equipo hacia ese futuro, respetando el pasado y aprendiendo de éste. Esto, junto con la confianza depositada en nosotros por parte de nuestros más de 160 millones de usuarios, son grandes responsabilidades que adquiero con la mayor seriedad.

Uno de los fundamentos de esta organización siempre ha sido la idea de que la innovación debe aportar valor a los usuarios. La mejor manera de poner en práctica este principio, al estilo de Binance, es ofrecer constantemente los mejores productos en su clase que las personas utilicen y encuentren valiosos. Como nuevo CEO de Binance, estoy decidido a seguir firme en este camino. Seguiremos comprometidos con la excelencia de los productos a medida que continuamos construyendo el camino de la innovación financiera.

Acepté este puesto con el apoyo de CZ y de nuestro equipo directivo. Mi compromiso es trabajar incansablemente para poder cumplir y superar las expectativas de todas las partes interesadas mientras logramos nuestra misión principal: la libertad financiera. Con tres décadas de experiencia en regulación y servicios financieros a mis espaldas, comprendo los desafíos y las oportunidades únicos que presenta nuestro sector, y estoy dedicado a guiarnos tanto en los inviernos como en los veranos de las criptomonedas.

Pasamos la página de los desafíos históricos de Binance y, de hecho, hoy somos más fuertes que nunca. A lo largo de los últimos dos años, Binance ha trabajado de forma sistemática para abordar sus problemas de cumplimiento normativo del pasado a través de una serie de trabajos significativos para reclutar, contratar y retener al personal adecuado con el fin de fortalecer la cultura y el programa de cumplimiento normativo de Binance.

Como industria, debemos centrarnos más que nunca en colaborar con los legisladores. Solo entonces podremos contribuir eficazmente al desarrollo de un marco regulatorio armonizado a nivel mundial que fomente la innovación al tiempo que brinde protección al consumidor. Estoy ansioso por trabajar con mis compañeros de toda la industria en esta labor crítica y sé que nuestra voz se escuchará más fuerte cuando nos unamos.

A nuestros usuarios

Profundamente arraigado en el ADN de Binance está el incansable foco en ustedes, nuestros usuarios. Tienen mi palabra de que haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que sigan siendo la razón principal de todo lo que hacemos. Deben confiar en la solidez financiera, la seguridad y la protección de la empresa.

Tengo la suerte de asumir el liderazgo de una empresa cuyos fundamentos son muy sólidos. Binance no solo sigue operando el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen, sino que nuestra estructura de capital también está libre de deudas, nuestros gastos son modestos y, a pesar de las bajas comisiones de transacción que cobramos a nuestros usuarios, tenemos unos ingresos y ganancias formidables.

Pero, lo más importante, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como custodios y mantenemos un respaldo en una proporción de 1:1 para cada activo de nuestros usuarios. Sus activos están protegidos.

Desde nuestro sistema de Prueba de Reservas, que fuimos mejorando continuamente desde que se implementó por primera vez hace más de 12 meses, hasta nuestro fondo Secure Asset Fund for Users (SAFU), nos comprometemos a garantizar que sientan que pueden confiar en la integridad de nuestra plataforma.

El futuro de la Web3

Estoy profundamente comprometido con la promesa de la tecnología blockchain, como las oportunidades para una mayor inclusión financiera, las remesas transfronterizas y la reducción de los costos de transacción. También veo la oportunidad de empoderar a las personas para que tengan más control sobre sus datos personales y de fomentar la innovación a través de aplicaciones descentralizadas. Con ese fin, tengo la intención de impulsar el crecimiento y la adopción de la Web3 continuando con los trabajos para construir un ecosistema que proporcione acceso a tecnologías financieras que cambien el mundo.

Hacer realidad esta ambiciosa visión de una Web mejor será imposible sin promover la innovación regulatoria de manera colaborativa. Creo que los años que pasé al frente del Abu Dhabi Global Market, uno de los centros financieros internacionales más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, me equiparon realmente bien para este componente de mi nuevo trabajo. Me enorgullece haber impulsado la creación de lo que se considera en general como uno de los regímenes regulatorios para activos digitales más progresistas y con mayor visión a futuro del mundo. Sin duda, esta experiencia me brinda la perspectiva matizada del panorama normativo que se necesita para llevar a Binance a un nuevo capítulo de su historia.

Estoy ansioso por meterme de lleno en mi nuevo puesto y sé que habrá muchas más oportunidades para compartir mis pensamientos con la comunidad a través de blogs como este, a través de mis cuentas de redes sociales (Twitter, LinkedIn) y a través de las muchas conferencias y eventos de la industria en todo el mundo.

A medida que avanzamos en la próxima fase del crecimiento responsable de Binance, me entusiasma tener la oportunidad de entablar conversaciones significativas con los legisladores de todo el mundo, para garantizar que los inversores en criptomonedas sigan confiando en el futuro de la industria, y para atraer y educar a los próximos mil millones de usuarios de modo que podamos trabajar en la sostenibilidad de las criptomonedas a largo plazo.

Acompáñenme en este viaje.

