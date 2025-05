Microsoft anuncia nuevas experiencias y herramientas optimizadas en Windows

08/05/2025

(Global) Windows siempre ha sido para los que hacen cosas, es por ello que el sistema operativo de Microsoft , se renueva para para ofrecer experiencias más intuitivas, accesibles y útiles, elevando las funcionalidades de herramientas de búsqueda, ofreciendo nuevos atajos, optimizando las aplicaciones multimedia como Fotos, Paint y Recortes, o incluso sumando un agente de IA que te ayuda a obtener una configuración más eficiente, personalizada y confiable.

Estas actualizaciones se establecen a partir de tres principios clave de Windows:

La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés.

Las experiencias deben ser útiles de manera significativa y, a nivel fundamental, dignas de confianza.

Resolver los problemas más difíciles que enfrentan los usuarios en su PC.

Sin importar el perfil de usuario, tal visión busca ofrecer entornos confiables, intuitivos y versátiles, capitalizando la innovación que ha caracterizado a Windows a lo largo de su historia. Esto se ve reflejado en cómo se despliega el poder de las experiencias Copilot+ para PC, disponibles en avanzada para Windows Insiders. Estas también incluyen la integración de agentes de configuración en la PC, utilizando la IA en el dispositivo para contextualizar y comprender las necesidades de la persona, permitiendo la ejecución de tareas sencillas.

Con esta actualización de la Configuración, podrán describir con qué necesitan ayuda, como «cómo controlar mi PC por voz» o «el puntero de mi mouse es demasiado pequeño» y el agente recomendará los pasos correctos para abordar el problema. También se han mejorado las características de búsqueda de Windows, Recall (versión preliminar), Click to Do (versión preliminar) y más, ayudando hacer más con menos tiempo y molestias.

Más acciones en Click to Do y búsqueda mejorada en Windows

Click to Do ayuda a los usuarios a mantenerse en el flujo con atajos desde cualquier texto o imagen que vean en su pantalla. Desde copiar texto de una imagen hasta resumir texto, o incluso eliminar de manera rápida objetos o el fondo de una imagen, Click to Do elimina el cambio de contexto, para incorporar acciones directo a su flujo de trabajo. Más acciones han comenzado a implementarse en Click to Do, incluida la opción de crear una lista con viñetas a partir del texto seleccionado. A estas funcionalidades, se sumará próximamente Preguntar a Copilot (Ask Copilot) para actuar sobre texto o imagen, o incluso aprovechar la potencia de Microsoft 365 Copilot para redactar contenido en Microsoft Word.

Además, podrán utilizar Click to Do para contratar a un Entrenador de Lectura (Reading Coach) para que practiquen la lectura del texto seleccionado en voz alta, o utilizar el Lector inmersivo (Immersive Reader) para mejorar su experiencia de lectura. Incluso podrán usar Click to Do para programar de manera rápida una reunión o iniciar un chat en Microsoft Teams desde un correo electrónico reconocido, todo sin interrumpir su trabajo, o enviar los detalles de una tabla en pantalla directo a Microsoft Excel, lo que les ahorrará tiempo y reducirá el esfuerzo de hacer las cosas.

Nuevas capacidades en la herramienta Fotos, Paint y Recortes

Las PC Copilot+ son las únicos PC que ofrecen herramientas de edición de IA de nivel profesional incluidas, sin necesidad de suscripción, para que sea aún más fácil editar y crear.

La aplicación Fotos de Microsoft, relight añade controles de iluminación dinámicos a las imágenes, permitiendo colocar hasta tres fuentes de luz, establecer su color y mover el punto de enfoque para que todas las luces sigan de manera automática, además de desplegar controles de brillo e intensidad y ajustes preestablecidos de iluminación.

Del mismo modo, en Paint ahora puede crea stickers digitales personalizados a partir de un simple mensaje de texto, sin necesidad de dibujarlos de manera manual. También aprovecha el poder de la IA enla selección de objetos, ya que pueden identificar elementos específicos en el lienzo para seleccionarlos y editarlos al instante, gracias a su selección contextual para resaltar y aislar elementos individuales en el lienzo.

Optimizando las características de captura de pantalla, Snipping Tool ajusta en automático el área de captura para enmarcar el contenido en pantalla, lo que reduce la necesidad de recortar después de la captura. También se presentaron dos nuevas herramientas de captura: el extractor de texto, que permite a los usuarios extraer y copiar texto directo de imágenes y capturas de pantalla, mientras que el selector de color permite capturar valores de color exactos desde cualquier lugar de la pantalla.

Accesibilidad

Narrador recibe una actualización diseñada para mejorar aún más la accesibilidad y la intuición de Windows en los equipos Copilot+, brindando descripciones de imágenes enriquecidas, que proporcionan un contexto detallado para los objetos visuales, incluidos gráficos, fotos y elementos de la interfaz de usuario. Esta función ayuda a los usuarios ciegos y con baja visión a comprender el contenido que carece de texto alternativo.

Optimización de Windows 11

Igualmente, se dieron a conocer varias experiencias nuevas, incluyendo actualizaciones en:

· Menú de Inicio, con más opciones para personalizar y organizar aplicaciones, gracias a la nueva vista de categorías, que ordena en automático las aplicaciones en función de su uso. También ahora es posible conectar dispositivos Android o iOS a solo un clic de distancia.

· Explorador de archivos, sumando acciones de IA para mantener el flujo mientras aprovechan el poder de la IA para apalancar las herramientas de edición en aplicaciones como Paint y Fotos y la funcionalidad de Copilot en Microsoft 365 sin tener que abrir el archivo.

· Bloc de notas, nuevas capacidades que facilitan la generación, organización y formato de contenido.

o Escritura crea texto a partir de un mensaje.

o Resumir condensa el contenido más largo en una descripción general concisa para facilitar la revisión.

· Copilot en Windows,Copilot Vision en Windows permite compartir cualquier ventana de navegador o aplicación con Copilot. Puede ayudar a analizar, ofrecer información o responder preguntas, guiándolos en voz alta. También pueden aprovechar Press to Talk, con la tecla Copilot para activar la voz.

Desde la introducción de formas más intuitivas de usar una PC hasta la introducción nuevos dispositivos Surface portátiles y modernos, Microsoft está comprometido con ofrecer tecnología que permita a las personas hacer más a su manera.

