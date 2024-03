Microsoft Copilot for Security tendrá disponibilidad general a partir del 1 de abril

Microsoft Copilot for Security tendrá disponibilidad general a partir del 1 de abril

Por staff

26/03/2024

Por: Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de seguridad, cumplimiento, identidad y privacidad, Microsoft.

Hoy, nos complace anunciar que Microsoft Copilot for Security estará disponible con carácter general en todo el mundo el 1 de abril. La primera solución de IA generativa de la industria ayudará a los profesionales de seguridad y TI a captar lo que otros se pierden, moverse más rápido y fortalecer la experiencia del equipo. Copilot se basa en datos a gran escala e inteligencia de amenazas, incluidos más de 78 billones de señales de seguridad procesadas por Microsoft cada día, y se combina con grandes modelos de lenguaje para ofrecer información personalizada y guiar los próximos pasos. Con Copilot, ustedes pueden protegerse a la velocidad y escala de la IA y transformar sus operaciones de seguridad.

Nos inspiran los resultados de nuestro segundo estudio económico de Copilot for Security, que muestra que los profesionales de la seguridad experimentados son más rápidos y precisos cuando utilizan Copilot, y la inmensa mayoría quieren seguir utilizándolo. Las ganancias son en verdad sorprendentes:

Los analistas de seguridad experimentados fueron un 22% más rápidos con Copilot.

Fueron un 7% más precisos en todas las tareas cuando se utilizó Copilot.

Y, lo que es más notable, el 97% dijo que quiere usar Copilot la próxima vez que realice la misma tarea.

Este nuevo estudio se centra en profesionales de la seguridad con experiencia y amplía el ensayo controlado aleatorio que publicamos el pasado mes de noviembre, que se centró en los profesionales de la seguridad que se inician en su carrera. Ambos estudios midieron los efectos en la productividad cuando los analistas realizaban tareas de seguridad con Copilot for Security en comparación con un grupo de control que no lo hacía. Los resultados combinados de ambos estudios demuestran que todo el mundo, en todos los niveles de experiencia y tipos de conocimientos, puede obtener mejoras en seguridad con Copilot. Cuando ponemos Copilot en manos de los equipos de seguridad, podemos derribar las barreras de entrada y promoción, y mejorar la experiencia laboral de todos. Copilot permite la seguridad para todos.

Copilot for Security ahora es de pago por uso

Con el objetivo de habilitar la seguridad para todos, Microsoft también introduce un modelo de licencias de pago por uso aprovisionado que hace que Copilot for Security sea accesible para una gama más amplia de organizaciones que cualquier otra solución en el mercado. Con este modelo de precios flexible basado en el consumo, ustedes pueden comenzar de manera rápida y luego escalar su uso y costos de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. Microsoft Copilot for Security estará disponible para su compra el 1 de abril de 2024. Pónganse en contacto con su representante de cuentas ahora para que su organización pueda ser una de las primeras en disfrutar de las increíbles ventajas de Copilot for Security.

Disponibilidad global y amplio ecosistema

La disponibilidad general significa que Copilot for Security estará disponible en todo el mundo el 1 de abril de 2024. Copilot es multilingüe y puede procesar avisos y responder en ocho idiomas con una interfaz multilingüe para 25 idiomas diferentes, lo que lo hace listo para las principales geografías de América del Norte y del Sur, Europa y Asia.

Copilot ha desarrollado un amplio ecosistema global de 100+ socios que consiste en proveedores de servicios de seguridad administrados y proveedores de software independientes. Estamos muy agradecidos con nuestros socios, que desempeñan un papel vital a la hora de capacitar a todo el mundo para que adopte con confianza una IA segura y responsable.

Los socios pueden obtener más información sobre la integración con Copilot aquí.

Nuevas innovaciones de producto de Copilot for Security

Microsoft Copilot for Security ayuda a los profesionales de seguridad y TI a ampliar sus habilidades, colaborar de forma más eficaz, ver más y responder más rápido.

Como parte de la disponibilidad general, Copilot for Security incluye las siguientes funciones nuevas:

Los promptbooks personalizados permiten a los clientes crear y guardar sus propias series de prompts en lenguaje natural para flujos de trabajo y tareas de seguridad comunes.

permiten a los clientes crear y guardar sus propias series de prompts en lenguaje natural para flujos de trabajo y tareas de seguridad comunes. Las integraciones de la base de conocimientos , en versión preliminar, les permiten integrar Copilot for Security con su lógica empresarial y realizar actividades basadas en sus propias guías paso a paso.

, en versión preliminar, les permiten integrar Copilot for Security con su lógica empresarial y realizar actividades basadas en sus propias guías paso a paso. La compatibilidad con varios idiomas ahora permite a Copilot procesar solicitudes y responder en ocho idiomas diferentes, con 25 idiomas compatibles en la interfaz.

ahora permite a Copilot procesar solicitudes y responder en ocho idiomas diferentes, con 25 idiomas compatibles en la interfaz. Integraciones de terceros de socios globales que desarrollan integraciones y servicios de manera activa.

de socios globales que desarrollan integraciones y servicios de manera activa. Conectarse a la superficie expuesta a ataques externos seleccionada desde Gestión de la Superficie de Ataque Externa de Defender para identificar y analizar la información más actualizada sobre los riesgos de la superficie expuesta a ataques externos de su organización.

para identificar y analizar la información más actualizada sobre los riesgos de la superficie expuesta a ataques externos de su organización. Los registros de auditoría y los registros de diagnóstico de Microsoft Entra proporcionan información adicional para una investigación de seguridad o un análisis de problemas de TI de los registros de auditoría relacionados con un usuario o evento específico, resumidos en lenguaje natural.

proporcionan información adicional para una investigación de seguridad o un análisis de problemas de TI de los registros de auditoría relacionados con un usuario o evento específico, resumidos en lenguaje natural. Los informes de uso proporcionan información sobre cómo sus equipos utilizan Copilot para que puedan identificar aún más oportunidades de optimización.

Para profundizar en el anuncio anterior y obtener más información sobre los precios, lean el blog en Tech Community.

«Con Copilot for Security, los analistas junior pueden aprender de forma independiente, en tiempo real, con un refuerzo constante a medida que aplican sus conocimientos a escenarios del mundo real, lo que también ahorra mucho esfuerzo a nuestros analistas senior».

David Yates, Jefe del Centro de Operaciones de Seguridad, Eastman

Seguridad para todos impulsada por IA

Con disponibilidad general, Copilot for Security estará disponible como dos experiencias de usuario enriquecidas: en un portal independiente inmersivo o integrado en productos de seguridad existentes.

La integración de Copilot con los productos de seguridad de Microsoft hará que sea aún más fácil para sus profesionales de TI y seguridad aprovechar las ganancias de velocidad y precisión demostradas en nuestro estudio. Disfruten del portal de productos que conocen y aman, ahora mejorado con las capacidades y habilidades de Copilot específicas para casos de uso para cada producto.

La plataforma de operaciones de seguridad unificada, que estará disponible más adelante, ofrece una experiencia de Copilot integrada en el portal de Microsoft Defender para para la gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) y la respuesta y detección extendida (XDR) que avisará a los usuarios a medida que investiguen y respondan a las amenazas. Copilot muestra en automático detalles relevantes para los resúmenes, impulsa la eficiencia con una respuesta guiada, capacita a los analistas de todos los niveles con lenguaje natural a Kusto Query Language (KQL) y análisis de scripts y archivos, y ahora incluye la capacidad de evaluar los riesgos con la inteligencia de amenazas más reciente de Microsoft.

Copilot en la investigación de riesgos de usuario de Microsoft Entra, ahora en versión preliminar, les ayuda a evitar el riesgo de identidad y a responder con rapidez a las amenazas. Esta experiencia insertada en Microsoft Entra proporciona un resumen en lenguaje natural de los indicadores de riesgo del usuario y una guía personalizada para resolver el riesgo. Copilot también recomienda formas de automatizar la prevención y la resolución de futuros ataques de identidad, como con una directiva de acceso condicional de Microsoft Entra recomendada, para aumentar la posición de seguridad y reducir al mínimo las llamadas al departamento de soporte técnico.

Para ayudar a los administradores de seguridad de datos y cumplimiento normativo a priorizar y abordar las alertas críticas con mayor facilidad, Copilot en Microsoft Purview ahora proporciona resúmenes de alertas concisos, información integrada y compatibilidad con el lenguaje natural dentro de sus flujos de trabajo de investigación de confianza con solo hacer clic en un botón.

Copilot en Microsoft Intune, ahora en versión preliminar, ayudará a los profesionales de TI y a los analistas de seguridad a tomar decisiones mejor informadas para la administración de puntos de conexión. Copilot en Intune puede simplificar la determinación de la causa raíz con un contexto de dispositivo completo, análisis de código de error y comparaciones de configuración de dispositivos. Esto permite detectar y remediar problemas antes de que se conviertan en problemas.

Descubrir, proteger y controlar el uso de la IA

A medida que se introducen más servicios de IA generativa en el mercado para todas las funciones empresariales, es crucial reconocer que, a medida que esta tecnología brinda nuevas oportunidades, también presenta nuevos desafíos y riesgos. Con esto en mente, Microsoft proporciona a los clientes una mayor visibilidad, protección y gobernanza sobre sus aplicaciones de IA, ya sea que usen Microsoft Copilot o aplicaciones de IA generativa de terceros. Queremos que sea más fácil para todos adoptar la IA con confianza y seguridad.

Para ayudar a las organizaciones a proteger y gobernar el uso de la IA, habilitamos las siguientes experiencias dentro de nuestra cartera de productos:

Descubran los riesgos de la IA : los equipos de seguridad pueden descubrir los riesgos potenciales asociados con el uso de la IA, como las fugas de datos confidenciales y los usuarios que acceden a aplicaciones de alto riesgo.

: los equipos de seguridad pueden descubrir los riesgos potenciales asociados con el uso de la IA, como las fugas de datos confidenciales y los usuarios que acceden a aplicaciones de alto riesgo. Proteger las aplicaciones y los datos de IA: los equipos de seguridad y TI pueden proteger las aplicaciones de IA en uso y los datos confidenciales sobre los que se razonan o generan, incluidos los avisos y las respuestas.

los datos de IA: los equipos de seguridad y TI pueden proteger las aplicaciones de IA en uso y los datos confidenciales sobre los que se razonan o generan, incluidos los avisos y las respuestas. Controlar el uso: los equipos de seguridad pueden controlar el uso de las aplicaciones de IA al conservar y registrar las interacciones con las aplicaciones de IA, para detectar cualquier infracción de las políticas normativas u organizativas al usar esas aplicaciones e investigar cualquier incidente nuevo.

En Microsoft Ignite en noviembre de 2023, presentamos la primera ola de capacidades para ayudar a proteger y controlar el uso de la IA. Hoy, nos complace anunciar las nuevas detecciones de amenazas listas para usar para Copilot para Microsoft 365 en Defender for Cloud Apps. Esta capacidad, junto con los controles de seguridad y cumplimiento de datos en Microsoft Purview, refuerza la seguridad de Copilot para que las organizaciones puedan trabajar con todo tipo de datos, ya sean confidenciales o no, de forma segura y responsable. Para obtener más información sobre cómo asegurar y gobernar la IA.

Protección ampliada de extremo a extremo para ayudarlos a proteger todo

Microsoft continúa con la expansión nuestro compromiso de larga data de proporcionar a los clientes la protección de extremo a extremo más completa para todo su patrimonio digital. Con la cartera completa de Microsoft Security, ustedes pueden obtener aún más visibilidad, control y gobernanza, en especial a medida que adopta la IA generativa, con soluciones y precios que se adaptan a su organización. Las características nuevas o recientes del producto incluyen:

Microsoft Security Exposure Management es una nueva solución unificada de administración de la posición y la superficie expuesta a ataques dentro de la plataforma de operaciones de seguridad unificada que les proporciona información sobre sus activos generales y recomienda iniciativas de seguridad prioritarias para la mejora continua. Tendrán una visión completa de la exposición de su organización a las amenazas y la detección automática de activos críticos para ayudarlos a mejorar de manera proactiva su postura de seguridad y reducir el riesgo de exposición de activos críticos para el negocio y datos confidenciales. Las herramientas de visualización les ofrecen una visión desde el punto de vista del atacante para ayudarles a investigar los intentos de exposición, descubrir posibles rutas de ataque a los activos críticos a través del modelado de amenazas y la exploración proactiva de riesgos. Ahora es más fácil que nunca identificar las brechas de exposición y tomar medidas para minimizar el riesgo y la interrupción del negocio.

Adaptive Protection, una característica de Microsoft Purview, ahora está integrada con el acceso condicional de Microsoft Entra. Esta integración les permite proteger mejor a su organización de riesgos internos, como la fuga de datos, el robo de propiedad intelectual y las violaciones de la confidencialidad. Con esta integración, pueden crear directivas de acceso condicional para responder de manera automática a los riesgos internos y bloquear el acceso de los usuarios a las aplicaciones para proteger los datos.

Microsoft Communication Compliance ahora proporciona indicadores de opinión e información para enriquecer las directivas de administración de riesgos internos e identificar los riesgos de comunicación en Microsoft Teams, Microsoft Viva, Exchange, Copilot y canales de terceros.

Microsoft Intune lanzó tres nuevas soluciones en febrero como parte de Microsoft Intune Suite: Intune Enterprise Application Management, Microsoft Cloud PKI e Intune Advanced Analytics. Intune Endpoint Privilege Management también implementa la opción para habilitar la compatibilidad con elevaciones aprobadas.

Seguridad para todos en la era de la IA

Microsoft Copilot for Security es un multiplicador de fuerza para toda la cartera de Microsoft Security, que integra más de 50 categorías dentro de seis familias de productos para formar una solución de seguridad de Microsoft de extremo a extremo. Al implementar Copilot for Security, pueden proteger su entorno desde todos los ángulos, a través de la seguridad, el cumplimiento, la identidad, la administración de dispositivos y la privacidad. En la era de la IA, es más importante que nunca contar con una solución unificada que elimine las brechas en la protección creadas por las herramientas aisladas.

La próxima disponibilidad general de Copilot el 1 de abril de 2024 es en verdad un hito.

Ver más: OpenAI presenta Figura 01 y deja asombrado al mundo

Ver más: ¿Porqué se hace imposible competir con Nvidia?

Ver más: El futuro de la ciberseguridad en la era de la IA generativa