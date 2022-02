Microsoft presenta eBook de ciberseguridad para padres y cuidadores

11/02/2022

Hoy, en el marco del Día del Internet Seguro, Microsoft México presentó el eBook “¿Cómo proteger a tus niños y adolescentes de los riesgos en línea? Guía de ciberseguridad para padres de familia”, un material informativo de acceso gratuito dirigido a padres de familia de niños y adolescentes, en el que se explican conceptos básicos de ciberseguridad y brinda mejores prácticas para evitar y responder ante situaciones de riesgo.

Los menores de edad son uno de los grupos más expuestos a las amenazas digitales: en 2021 se reportó que 1 de cada 4 internautas en México tenía entre 6 y 17 años, de acuerdo con datos de la Asociación de Internet MX. Además, 47% de los padres no usa o no sabe qué es un sistema de control parental, y el 23% no establece límites para el tiempo que los menores usan dispositivos electrónicos.

Como apoyo a padres de familia ante una falta de información accesible sobre hábitos de civilidad digital para menores, Microsoft México desarrolló este libro electrónico con información sobre posibles amenazas a las que las infancias están expuestas, recomendaciones para que menores naveguen de forma segura y qué hacer en caso de que sean víctimas de algún ataque.

“El uso seguro de plataformas digitales y redes sociales en niños y adolescentes es una responsabilidad que recae en los padres de familia y cuidadores, por lo que deben ser conscientes de las actividades de los menores en línea y acompañarlos en el proceso. Es importante que conozcan las medidas de higiene digital para transmitirlas a sus menores e incentivar un internet más seguro”, aseveró Jimena Mora, Directora Jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para Latinoamérica para Microsoft.

Civilidad digital en México

Asimismo, este libro contiene los resultados locales del recién presentado Índice de Civilidad Digital 2021, estudio que Microsoft Corp. desarrolla de manera anual para conocer el estado de la civilidad digital. En esta sexta edición se encuestaron en México a 506 adolescentes y adultos, divididos equitativamente.

La puntuación de México en el Índice de Civismo Digital (DCI por sus siglas en inglés) mejoró al pasar del 76% al 68%, considerando que a más baja la calificación del índice, menor es el nivel de exposición a riesgos digitales.

Para la Generación Z y Millenials, la incivilidad se está convirtiendo en la “nueva normalidad”, por tanto, el 50% se molesta menos que antes cuando encuentra a alguien en línea que es descortés. Por otro lado, se cree que las clases por internet han aumentado la civilidad, de acuerdo con 93% de personas encuestadas. Asimismo, 31% de participantes comentaron que se encontraron con civilidad en clases en línea; 43% en educación presencial; 57% en redes sociales (fuera de la clase).

Algunas recomendaciones de Microsoft para mejorar la Civilidad digital son actuar con empatía, respetar diferencias, pensar conscientemente antes de responder, defender a víctimas de abuso y reportar contenido perjudicial, entre otras medidas.

Debido a la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que ésta provocó, niñas, niños y adolescentes han aumentado el número de horas que pasan en internet para continuar con su educación, convivir y entretenerse. Por esto, es importante concientizar a padres de familia sobre las principales medidas de higiene digital para que los menores puedan navegar en un ambiente seguro.