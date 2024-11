Microsoft quiere usar IA para llevarte a la Luna

Por staff

17/11/2024

(EEUU) No todo el mundo puede llegar al espacio exterior, pero Microsoft (MSFT) y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio quieren “democratizar el acceso” a los datos científicos de la Tierra.

La agencia espacial ha construido un copiloto personalizado impulsado por inteligencia artificial, llamado Earth Copilot, utilizando el servicio Azure OpenAI de Microsoft, anunció el gigante tecnológico el jueves. El copiloto de la NASA tiene como objetivo hacer que los datos recopilados por la agencia espacial, como la información sobre incendios forestales y cambio climático, sean más accesibles para el público en general, los científicos, los educadores y los responsables de las políticas. El nuevo sistema permite a los usuarios hacer preguntas sobre los datos satelitales de la NASA en un lenguaje sencillo, similar a conversar con un asistente virtual.

La tecnología de inteligencia artificial ahora puede analizar rápidamente datos complejos recopilados por los sensores e instrumentos de la NASA en el espacio, como las condiciones atmosféricas y las temperaturas, “reduciendo el tiempo para obtener información de los datos de la Tierra en cuestión de segundos”, dijo Microsoft.

“La visión detrás de esta colaboración era aprovechar la IA y las tecnologías de la nube para llevar los conocimientos de la Tierra a las comunidades que han sido desatendidas, donde el acceso a los datos puede conducir a mejoras tangibles”, dijo Minh Nguyen, arquitecto de soluciones en la nube de Microsoft, en un comunicado. “Al permitir que los usuarios interactúen con los datos a través de consultas simples y en lenguaje sencillo, estamos ayudando a democratizar el acceso a la información espacial”.

Earth Copilot actualmente solo está disponible para científicos e investigadores de la NASA para realizar pruebas con el fin de garantizar que los usuarios no puedan hacer un mal uso de sus datos y resultados. La herramienta es parte de la iniciativa Transform to Open Science de la NASA, que tiene como objetivo compartir los datos geoespaciales de la NASA con una audiencia más amplia. Microsoft no anunció una fecha de lanzamiento público para Earth Copilot.

Microsoft ha integrado su producto estrella de IA, Copilot, en su conjunto de aplicaciones comerciales. En octubre, el gigante tecnológico anunció que los usuarios podrían crear sus propios agentes autónomos en Copilot Studio que pueden “entender la naturaleza de su trabajo y actuar en su nombre”. La compañía también anunció 10 nuevos agentes autónomos para su plataforma empresarial, Dynamics 365.

Fuente: Quartz

Ver más: Tsunami de leyes ahuyenta a las empresas de IA de Europa

Ver más. La revolución del tratamiento de datos con la eficacia de la IA

Ver más: AI en el 2024: Un punto de inflexión a grandes cambios (exponenciales)