Microsoft sólidos beneficios impulsan alza de los valores tecnológicos

Por staff

26/04/2023

(Reuters) – Las acciones de Microsoft Corp subían cerca de un 7% el miércoles, impulsando a los valores tecnológicos después de que los sólidos beneficios de la empresa mitigaran los temores a una desaceleración de la computación en nube e impulsaran la confianza en que la inteligencia artificial se convertirá en un importante motor de crecimiento.

El gigante tecnológico de Redmond (Washington) aumentará su valor de mercado en unos 160.000 millones de dólares y sustituirá a Saudi Aramco como segunda empresa más valiosa del mundo si se mantienen las ganancias actuales. Su valoración de 2,2 billones de dólares es inferior a la de Apple Inc. en unos 300.000 millones de dólares.

Al menos 18 analistas elevaron sus objetivos de precios para la acción y Brent Braceli, de Piper Sandler, dijo que los grandes resultados de Microsoft entusiasmaron a los inversores, con un crecimiento mejor de lo esperado en varias unidades, desde la computación en nube hasta el software de productividad Office.

Los resultados de Microsoft son un buen augurio para un sector que ha despedido a decenas de miles de trabajadores recientemente, a medida que se desvanece la demanda ante la debilidad de la economía.

Las acciones de las grandes tecnológicas Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Alphabet Inc avanzaban entre un 1% y un 3%.

Alphabet, la empresa matriz de Google, también presentó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero su motor de búsqueda creció sólo un 2%, frente al aumento del 10% de Bing, de Microsoft, que se está beneficiando de la integración de la tecnología de ChatGPT.

“A los inversores no les gustó tanto la llamada de Alphabet como la de Microsoft (…) Microsoft fue muy agresiva al hablar de IA y Google fue muy conservadora”, dijo Dennis Dick, analista de estructura de mercado de Triple D Trading.

La presentación de resultados del fabricante de Windows subrayó la creciente importancia de la IA y el presidente ejecutivo, Satya Nadella, la mencionó 50 veces en un evento de 60 minutos.