Microsoft y BCG avanzan para cerrar la brecha de habilidades de sostenibilidad

Por staff

27/11/2022

Microsoft y Boston Consulting Group (BCG) recientemente publicaron el informe Closing the Sustainability Gap: Helping Businesses Move from Pledges to Progress (Cerrar la brecha de sostenibilidad: Ayudar a las empresas a avanzar de las promesas al progreso), que destaca la necesidad urgente de que la fuerza laboral global desarrolle una nueva serie de habilidades de sostenibilidad en los próximos cincos años, así como difundir el compromiso de ambas compañías de soportar esta transformación. El informe se enfoca en la manera en que las empresas deben abordar el desarrollo de aplicaciones e identifica las nuevas habilidades y conocimientos que los trabajadores necesitarán para cumplir los objetivos de sostenibilidad.

De acuerdo con el informe de LinkedIn Green Jobs, los empleos ecológicos aumentaron a una tasa anual del 8% entre 2015 y 2021, mientras que el grupo de talento aumentó a solo el 6%. En este contexto, las compañías enfrentan una gigantesca brecha de habilidades de sostenibilidad que abarca tres categorías.

Primero, algunos empleados necesitan habilidades y conocimientos profundos y especializados de sostenibilidad en áreas como contabilidad de carbono, eliminación de carbono y evaluación de servicios ecosistémicos. Esto incluye las habilidades necesarias para atender estas cuestiones con nuevas herramientas digitales diseñadas específicamente para el clima.

Segundo, los equipos más grandes en las empresas necesitan acceso más inmediato a conocimientos profundos en áreas de sostenibilidad específicas, tales como los problemas climáticos que se han vuelto importantes para la adquisición y la gestión de la cadena de suministro. Tercero, muchos empleados necesitan una fluidez básica y más amplia en los temas de sostenibilidad y en los campos de ciencias climáticas que afectan una extensa variedad de las operaciones y procesos empresariales.

La transformación de la sostenibilidad requerirá personas que combinen habilidades y conocimientos de sostenibilidad especializados con diferentes niveles de habilidades multidisciplinarias. Esto exigirá una combinación de conocimientos de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y otros campos de las artes liberales, así como habilidades que abarquen desde los negocios hasta el uso de datos y la tecnología digital.

La brecha de habilidades de sostenibilidad genera una creciente sensación de angustia entre los líderes empresariales

Esta inquietud refleja no solo la enormidad de la crisis climática, sino también las crecientes expectativas que tienen las personas de que las compañías conviertan sus promesas climáticas en progreso. Una gran cantidad de empresas aún no cuentan con el personal capacitado, los procesos empresariales ni los sistemas de datos necesarios para dar este paso. La presión por mejorar el rendimiento aumenta cada vez más, al igual que las inquietudes económicas. La turbulencia económica incrementa la presión para que las compañías encuentren nuevas maneras de hacer más con menos.

“Miles de compañías en todo el mundo han hecho promesas climáticas, pero a nivel global no contamos aún con una fuerza laboral que posea las habilidades necesarias para transformar las promesas en progreso. En toda la historia de la civilización, pocas generaciones como la nuestra han tenido que hacer tanto en tan poco tiempo. En su nivel más básico, este es el desafío y la oportunidad más grande. Al igual que la era especial y la era digital, la transformación de la sostenibilidad del mundo exige no solo una nueva generación de tecnología, sino también una nueva generación de conocimientos y habilidades. Claramente, ninguna entidad puede superar este reto por sí sola. La clave será aliarse de manera amplia y eficaz con otros para llevar a la fuerza laboral del mundo hacia el futuro. Las propuestas en este informe no contienen todas las respuestas, pero pensamos que el mundo debe comprometerse con una estrategia global de desarrollo de habilidades de sustentabilidad basada en un esfuerzo coordinado entre las compañías, las organizaciones de la industria, los proveedores de aprendizaje y los gobiernos. Y estamos comprometidos a hacer nuestra parte”, señaló Brad Smith, vicepresidente de Consejo y Presidente de Microsoft Corp.

Las compañías requieren mucho más talento con habilidades de sostenibilidad

La mayoría de las empresas a la vanguardia de la transformación de la sostenibilidad se han esforzado por desarrollar internamente el talento que necesitan. El informe encontró que, hasta el momento, los empleadores han contratado al 68% de sus líderes en sostenibilidad desde dentro de su propia empresa. Cerca del 60% de los miembros del equipo de sostenibilidad ingresaron a la compañía sin experiencia en el campo y luego recibieron capacitación para poder desempeñar el trabajo. Si consideramos las escasas 3,900 compañías que han hecho promesas climáticas, es evidente que el trabajo para convertir esas promesas en progreso requerirá muchos más empleados con habilidades y fluidez en sostenibilidad de los que se están capacitando actualmente dentro de dichas compañías.

El informe también menciona que para poder avanzar más rápido en esta área será necesario progresar en tres divisiones críticas:

1. Todos necesitaremos trabajar juntos para desarrollar conocimientos compartidos, basados en mejores datos, acerca de los puestos en evolución y las habilidades de sostenibilidad necesarias para ocuparlos. Hoy, los datos siguen siendo inconsistentes; por lo tanto, se requiere una taxonomía y estructura mejor y común que se base en el trabajo reciente de sostenibilidad conducido por organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y empresas privadas para desarrollar un conocimiento compartido de las necesidades de la fuerza laboral especializada. Microsoft y LinkedIn apoyarán los esfuerzos para definir habilidades y competencias y vincular las habilidades y los trabajos de sostenibilidad a medida que evolucionen, además de formar alianzas con organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo, y aprovechar el trabajo de Microsoft con Development Data Partnership, que incluye a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones multilaterales.

2. Los empleadores deben actuar rápidamente para mejorar las habilidades de su fuerza laboral a través de iniciativas de aprendizaje enfocadas en los conocimientos y habilidades de sostenibilidad. Esto requerirá el apoyo de una variedad de socios de aprendizaje, incluidas instituciones educativas, proveedores de educación vocacional, programas de aprendizaje y proveedores de capacitación en línea. Este trabajo debe comenzar con el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje que puedan utilizarse tanto en persona como en línea y estar respaldado por iniciativas de aprendizaje más amplias para llegar tanto a los empleados en las compañías como a toda la fuerza laboral. Microsoft colaborará con los socios para desarrollar y compartir nuevos materiales de aprendizaje sobre sostenibilidad. Estos incluirán rutas de aprendizaje de LinkedIn para la sostenibilidad, así como materiales centrados en el negocio proporcionados a través del Centro de aprendizaje de sustentabilidad de Microsoft y su Centro de soluciones en la nube. Además, Microsoft ha comenzado a formar nuevas alianzas con las ONG para ayudar a los trabajadores, incluidos los de las comunidades afectadas y en transición, a cursar las rutas de aprendizaje de sostenibilidad. Esto incluirá una alianza con INCO Academy para lanzar un curso de habilidades digitales ecológicas para apoyar hasta 10 mil estudiantes, incluyendo a aquellos en el Sur Global.

3. El mundo debe preparar a la próxima generación de trabajadores para los empleos de sostenibilidad del futuro.Así como los gobiernos, las ONG y las empresas se han esforzado por llevar habilidades digitales y computación a las escuelas, se necesitarán alianzas similares para llevar la fluidez y ciencia de la sostenibilidad a las escuelas primarias y secundarias. Y las instituciones de educación superior deberán fortalecer y expandir sus programas de sostenibilidad de pregrado y posgrado. Microsoft se compromete a crear y proporcionar nuevos planes de estudio y materiales de capacitación que puedan utilizar los estudiantes de primaria y secundaria. Esto incluirá los nuevos mundos de Minecraft Frozen Planet II, presentados en sociedad con BBC Earth en COP27, los cuales se suman al paquete de materias de Clima y Sustentabilidad y al mapa de aprendizaje Ciudad Sustentable, disponibles a través de Minecraft Education. La compañía también se unirá a la Alianza para una Educación Ecológica de la UNESCO para llevar a cabo una acción sólida y coordinada que preparará a los estudiantes con las habilidades necesarias para un desarrollo económico inclusivo y sostenible.

Microsoft también invertirá en el desarrollo de capacidades globales para la educación media superior. Esto incluirá una nueva alianza con el Proyecto MECCE (Monitoreo y Evaluación de la Comunicación y Educación Climática), un programa global de investigación colaborativa, para apoyar la implementación, el seguimiento y la presentación de informes sobre educación en sostenibilidad en todo el mundo. Además, la compañía formará una alianza con la Asociación para el Avance de la Sustentabilidad en la Educación Superior con el fin de apoyar a sus Centros para la Sustentabilidad en el Programa Curricular.