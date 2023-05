Microsoft y el Tec de Monterrey anuncian academia de ciberseguridad para comunicadores

Con el objetivo de concientizar y preparar a profesionales de distintas áreas frente al creciente panorama de ciberataques, Microsoft y el Hub de Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey han dado a conocer la creación de la Academia de Ciberseguridad para Comunicadores, la cual comenzará a capacitar a su primera generación de estudiantes este 2023 con el objetivo de formar a periodistas, creadores de contenido y profesionales de comunicación y relaciones públicas con conocimientos en la ciberseguridad capaces de entender, articular e impulsar cambios profundos para lograr un conocimiento de tecnologías, prácticas y conciencia sobre ciberseguridad en sus redacciones y organizaciones respectivamente.

Frente a la acelerada adopción tecnológica que se ha experimentado en los últimos años, las empresas también han reconocido un incremento significativo en la superficie de riesgo, haciéndolos más susceptibles a amenazas digitales e incidentes de seguridad. Tal situación es un reflejo de la evolución y sofisticación de la industria del cibercrimen, la cual se ha desarrollado sustancialmente, representando pérdidas estimadas para las empresas de casi $4.35 millones de dólares.

“La ciberseguridad dejó de ser una opción para convertirse en una prioridad para organizaciones de todos los tamaños, los negocios están más preocupados que nunca por lo que implica un ciberataque: no solo son pérdidas financieras, también afecta integridad de los datos, puede interrumpir la disponibilidad de servicios y, sobre todo, impacta severamente en la reputación de la compañía. Ya no se trata de si los incidentes de seguridad ocurrirán o no, las empresas tienen estar preparadas para atender cualquier eventualidad, y eso es algo que debe permear en todo el organigrama, porque el factor humano es el primer eslabón de protección”, explicó Marcelo Felman, director general de Seguridad Empresarial de Microsoft para América Latina.

De este modo, la concientización se vuelve un pilar fundamental en las estrategias de protección y, como parte de ella, la manera en que se describen e informan este tipo de incidentes puede marcar la diferencia entre diseminar o frenar una infección informática. Por ello, las empresas requieren personal especializado que les permita no solo ejecutar, sino también comunicar correctamente cómo se despliegan estrategias de ciberseguridad efectivas e innovadoras.

“Nuestro compromiso como institución educativa está siempre centrado en formar al talento del futuro, especialmente en un área tan apremiante como la ciberseguridad. Desde el Hub de Ciberseguridad trabajamos con diferentes instituciones de diferentes sectores para atacar este problema. Nos entusiasma mucho colaborar en la formación de este proyecto y llevar el talento de los especialistas de comunicación aún más allá, apalancando un elemento clave para ambas áreas: la confianza”, expresó Gonzalo García-Belenguer, director del Hub de Ciberseguridad del Tec de Monterrey.

La academia constará de cinco cursos que incluyen una combinación de actividades teóricas, prácticas y personales, constituyendo así un programa que comprende más de 150 horas pedagógicas. Las sesiones estarán disponibles en línea, cubriendo temáticas como Seguridad, Identidad, Cumplimiento y Gestión, con el objetivo de brindar a los interesados conocimientos amplios sobre tecnologías y mejores prácticas de ciberseguridad. En los próximos meses estaremos compartiendo la fecha de inicio.

