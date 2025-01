Mientras Musk gana influencia, ¿qué pasará con las investigaciones sobre su imperio?

03/01/2025

(EEUU – Reuters) – El mes pasado, en los últimos días de la administración Biden, la SEC estableció un plazo ajustado de varios días para exigir que Elon Musk pague un acuerdo o enfrente cargos civiles relacionados con supuestas violaciones de valores durante su adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares en 2022.



Musk dio la noticia él mismo en una publicación en las redes sociales: “Oh Gary, ¿cómo pudiste hacerme esto?”, escribió, refiriéndose al presidente de la SEC, Gary Gensler.

Añadió un emoji de cara sonriente, pero adjuntó una carta legal condenando el ultimátum “motivado incorrectamente”: “Exigimos saber quién dirigió estas acciones, si fue usted o la Casa Blanca”.



Un portavoz de la SEC se negó a hacer comentarios sobre el incidente. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La SEC no es la única agencia de investigación a la que Musk ha desafiado y acusado de acoso político. El multimillonario lleva mucho tiempo criticando la supervisión gubernamental, presentándose como una víctima de los fanáticos burocráticos que sofocan las innovaciones potencialmente salvadoras de vidas de sus empresas.

La Casa Blanca pronto estará ocupada por Donald Trump, a quien Musk ayudó a elegir con más de un cuarto de billón de dólares, en lugar de Joe Biden, quien nombró a Gensler. Trump ya nombró a un nuevo presidente de la SEC para reemplazar a Gensler, quien planea renunciar cuando Trump tome posesión.



El potencial de Musk para tener una influencia extraordinaria con la nueva administración plantea preguntas sobre el destino de las investigaciones federales y las acciones regulatorias que afectan a su imperio empresarial, de las cuales al menos 20 están en curso, según tres fuentes familiarizadas con las operaciones de SpaceX y Tesla y la interacción de las empresas con el gobierno de Estados Unidos, así como cinco funcionarios actuales y anteriores que tienen conocimiento directo de investigaciones individuales sobre las empresas de Musk.

Las investigaciones incluyen exámenes de las supuestas violaciones de valores; preguntas sobre la seguridad de los sistemas de piloto automático y conducción autónoma total (FSD) de Tesla; posibles violaciones del bienestar animal en los experimentos de chips cerebrales de Neuralink; y presunta contaminación, discriminación en la contratación y problemas de licencias en SpaceX.



Musk, Tesla, SpaceX y Neuralink no respondieron a las solicitudes de comentarios. Antes de la elección, Musk publicó: “Nunca le he pedido [a Trump] ningún favor, ni él me ha ofrecido ninguno”.

Un portavoz de la transición de Trump llamó a Musk un empresario “brillante” y dijo que la administración de Trump garantizaría la ley y el orden, “tratando a todos los estadounidenses por igual”.



Los casos relacionados con Musk podrían languidecer o ser abandonados por los jefes de agencias y departamentos designados por Trump, dijeron los funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.



Las elecciones de Trump para el Departamento de Justicia, por ejemplo, incluyen abogados que lo defendieron en juicios penales y de impeachment y un candidato para jefe del FBI a quien Musk apoyó vocalmente y que ha prometido repetidamente perseguir a los enemigos de Trump, dijeron un funcionario actual y tres ex funcionarios del Departamento de Justicia.



Los funcionarios de menor nivel del Departamento de Justicia también podrían ejercer discreción procesal para evitar perseguir agresivamente a las empresas de Musk a la luz de su relación con Trump, dijo Barbara McQuade, ex fiscal de Estados Unidos en Detroit durante la administración Obama, que también trabajó como fiscal federal durante las administraciones de George W. Bush y Clinton. “En la medida en que quieran complacer al jefe, creo que saben cómo hacerlo”.



Algunos expertos legales restaron importancia al riesgo de interferencia política de Musk, señalando que la falta de progreso de una investigación podría indicar evidencia insuficiente.

También es posible que los fiscales que creen que tienen casos sólidos sigan adelante independientemente del papel de Musk, dijeron los expertos legales.



“No creo que haya tanto riesgo de que Musk se infiltre para influir en los casos”, dijo Robert Frenchman, un abogado defensor de cuello blanco en Dynamis en Nueva York. “La mayoría de los fiscales presentan casos que creen que pueden ganar”.



Los representantes del Departamento de Justicia y todos los departamentos y agencias con investigaciones pendientes sobre Musk o sus empresas no comentaron sobre las investigaciones o su capacidad para hacer cumplir las regulaciones contra los aliados de Trump durante su segundo mandato. La EPA y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) dijeron que seguirían cumpliendo con sus responsabilidades legales y regulatorias.

“EL PRIMER AMIGO”



Desde las elecciones, Musk se ha llamado a sí mismo el “primer amigo” de Trump, ha frecuentado el club Mar-a-Lago de Trump en Florida, ha compartido el Día de Acción de Gracias con la familia del presidente electo y ha opinado públicamente sobre sus nombramientos en el gabinete.

Trump nombró a Musk para que codirija un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, una entidad privada que asesora sobre recortes de presupuestos y regulaciones. Aún no está claro qué autoridad tendrá el cargo.



Musk ha promocionado su nueva influencia y ha dado ejemplos específicos de cómo podría usarla. Antes de las elecciones, Musk dijo que buscaría usar su puesto de zar de la eficiencia para promover regulaciones nacionales sobre vehículos sin conductor que casi con certeza beneficiarían a Tesla y eliminarían reglas “irracionales”, como una que resultó en una multa por contaminación contra SpaceX.



Los funcionarios de la NHTSA han examinado repetidamente a Tesla durante casi una década, a veces enfureciendo a Musk. Durante una llamada de 2016, gritó blasfemias a los reguladores que lanzaban la primera de varias investigaciones sobre el sistema de asistencia al conductor Autopilot de Tesla después de un accidente fatal, según dos personas familiarizadas con el asunto. Actualmente hay cinco investigaciones en curso y abiertas de la NHTSA que cubren la tecnología de asistencia al conductor y otras operaciones en los vehículos Tesla.



Tesla ha culpado a los conductores de Tesla al defenderse de las demandas e investigaciones sobre accidentes que involucraron FSD y Autopilot, diciendo que había advertido a los conductores que prestaran atención.

Una investigación del Departamento de Justicia sobre si Tesla y Musk exageraron las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos es una de las que los investigadores han enfrentado desafíos. Los fiscales han luchado por demostrar que Musk y Tesla cruzaron la línea entre la venta legal y la realización de afirmaciones falsas a sabiendas que engañaron a los inversores y perjudicaron a los consumidores.

La investigación se había estancado antes de las elecciones en parte debido a los obstáculos legales, dijo una persona familiarizada con la investigación. Otra investigación, a cargo de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, involucra la autonomía de conducción de los vehículos Tesla y siguió a una investigación de Reuters que descubrió que el fabricante de automóviles había manipulado sus pantallas integradas en el tablero para dar a los conductores proyecciones “optimistas” sobre cuántas millas podrían conducir con energía de la batería.

No estaba claro hasta dónde ha avanzado la investigación.

“Hasta donde sabemos, ninguna agencia gubernamental en ninguna investigación en curso ha concluido que haya ocurrido alguna irregularidad”, dijo Tesla en los documentos trimestrales presentados ante la SEC.



Reuters fue el primero en informar que algunos asesores de política automotriz de Trump han recomendado eliminar un requisito de que los fabricantes de automóviles informen datos sobre accidentes que involucran sistemas de conducción automatizada, una medida que podría paralizar la capacidad de la NHTSA para investigar y regular la seguridad de la tecnología emergente.





LOS COHETES Y LA NASA



SpaceX ya enfrenta poco escrutinio regulatorio porque el gobierno ha subcontratado gran parte de sus misiones espaciales a la firma de cohetes y satélites de Musk, según dos ex funcionarios de SpaceX y un funcionario actual del gobierno familiarizado con las interacciones de la compañía con la NASA, la EPA y la Administración Federal de Aviación (FAA).



Durante una cumbre en septiembre, Musk calificó de “insensata” una investigación de la EPA que resultó en que SpaceX aceptara una multa propuesta de $148,378 por verter contaminantes, que Musk dijo que en realidad eran “agua potable”.

La FAA propuso en septiembre por separado multar a SpaceX con $633,000 por supuestamente no seguir los requisitos de la licencia y no obtener la aprobación para los cambios durante dos lanzamientos en 2023.

Musk pidió la renuncia del jefe de la FAA, Mike Whitaker, en septiembre, poco después de que la FAA multara a SpaceX y retrasara uno de sus lanzamientos. Whitaker dijo el mes pasado que renunciaría antes del mandato de Trump. En octubre, el Wall Street Journal informó que Musk ha estado en contacto regular con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Tres fuentes familiarizadas con las interacciones gubernamentales de SpaceX dijeron que cualquier escrutinio sobre los contactos de Musk con un adversario estadounidense sería poco probable bajo el gobierno de Trump, quien eligió al multimillonario tecnológico Jared Isaacman para dirigir la NASA. Isaacman ha financiado y se ha unido a dos misiones espaciales privadas que involucran a SpaceX.



La NASA se negó a hacer comentarios e Isaacman y un representante de medios de la compañía de Isaacman no respondieron a una solicitud de comentarios.

Musk no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus supuestos contactos con Putin. En una ocasión, respondió con dos emojis de risa y llanto a una publicación en las redes sociales en X que sugería que los críticos de Musk estaban tratando de retratarlo como un agente ruso.

