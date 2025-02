Milei – $LIBRA: El gran escandalo que salpica al gobierno Argentino

23/02/2025

(Argentina) El presidente argentino Javier Milei hace gala de su falta de diplomacia y conocimiento desde que asumió al poder, dejándo a todos los argentinos muy mal parados frente al mundo.

Durante su primer año de presidecia sus exabruptos contra todos los que el titula de “zurdos comunistas” no dejó pie con cabeza. Su ensañamiento con el presidente español Pedro Sánchez, llegó a una temperatura que hacía preveer la ruptura de relaciones con un país en el cuál muchos argentinos tienen sus más profundas raíces.

Pero no contento con eso y envalentonado este año con la asunción de sus “amigos” Donald Trump y Elon Musk a la presidencia de Estados Unidos dió un paso más.

Queriendo emular a su ídolo máximo se jugó la peor carta de lo que va desde la toma de su gobierno. No se dió cuenta que Trump juega en otra Liga y él solo tiene que ser un espectador más de ese partido.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido poco más de una semana atrás. El funcionario de la Justicia tomó la decisión en base a la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del líder libertario en la repentina valoración y posterior desplome del criptoactivo.

El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: “Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente”.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei” y otras cinco personas involucradas en el proyecto, indicó el fiscal Eduardo Taiano en una resolución.

En detalle, se comenzarán a investigar los hechos para dilucidar si hubo posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. En este sentido, la Justicia solicitó información al Banco Central de la República Argentina y a empresas como Google para determinar el origen de la criptomoneda y el rol que tuvo el Presidente en su lanzamiento.

Además, también se ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que colabore en la preservación y recuperación de evidencias.

La previa

El reconocido medio inglés The Economist se hizo eco del escándalo de $LIBRA y publicó un artículo en el que indagó a fondo acerca del primer “gran bochorno” de Javier Milei, luego de que el presidente promocionara una criptomoneda cuyo valor se multiplicó por cinco para más tarde derrumbarse en cuestión de horas.

“Milei enfrenta el primer gran escándalo de su presidencia. El 14 de febrero publicó en X elogiando una criptomoneda llamada $LIBRA, diciendo que financiaría ‘pequeñas empresas y emprendimientos argentinos’. Miles de personas compraron durante la siguiente hora. El precio subió de US$ 0,21 centavos en el momento de la publicación de Milei a un máximo de US$ 5,54 y luego colapsó”, comienza el texto.

“El Presidente trató de distanciarse del proyecto, insistiendo en que su cargo no constituye un respaldo. Dijo que actuó de buena fe y que ‘no estaba familiarizado con los detalles’. Curiosamente, su oficina dice que habitualmente respalda empresas”, continúa la nota de la revista especializada en temas económicos

Acto seguido, destaca el papel que jugó Hayden Mark Davis, el cerebro detrás de Kelsen Ventures y el lanzamiento de $LIBRA. Según The Economist, el empresario estadounidense había expresado en sus redes sociales que estaba “trabajando” con Javier Milei y su equipo en proyectos de tokenización de diferentes activos en la Argentina.

“La oficina de Milei ha dicho que el Gobierno no tiene conexión con el empresario. Davis formó parte de un equipo que lanzó una criptomoneda promovida por Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, en enero. Esa moneda perdió el 90% de su valor en unos días”, remarca.

A modo de cierre, el artículo de The Economist sopesó que “es posible que el Presidente haya estado emulando a su ídolo, Donald Trump, quien lanzó una criptomoneda en enero”.

“Líder argentino genera críticas tras el cráter de la criptomoneda que promovió”, titula una nota en su edición dominical del 16 de febrero el influyente diario norteamericano The New York Times.

Ese medio señala que el presidente Javier Milei “ha provocado una tormenta política al promover una criptomoneda desconocida cuyo valor se disparó después de su respaldo y luego se desplomó rápidamente”.

Explica que Milei fue criticado por “aparentemente empujar a la gente a realizar inversiones arriesgadas. Su publicación inicial también generó comparaciones con el presidente Trump, quien lanzó una memecoin, $Trump, el mes pasado. Ese token subió por un tiempo y luego colapsó”.

El diario español El País aprovecha el escándalo para posicionar a Milei entre sus adversarios. El diario que respalda al socialismo español pega duro contra el presidente argentino.

“Milei promociona una criptomoneda que gana millones antes de desplomarse en minutos”, titula el diario español, e incluye una columna de análisis: ‘Milei: catástrofe o criptoestafa’, por Marta Peirano.

“La oposición denuncia falta ética y pedirá en el Congreso argentino el juicio político al presidente ultraderechista”, añadió.

El portal de noticias chileno EMOL también reportó la noticia, a la que calificó de “polémica”, y destacó las críticas de varias figuras de la oposición, como la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado Santiago Cafiero y el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, que incluso hablaron de una posible “estafa”.

En España, El Mundo indica: Milei, a la defensiva y sin respuestas ante el escándalo cripto que es su mayor tropiezo desde que es presidente. Se estima que fueron más de 40.000 inversores los que nutrieron una estafa que alcanza los 87,4 millones.

El Mundo continúa sobre el tema, de la siguiente manera:

Milei es compulsivo a la hora de postear, comentar o repostear en la red social X. Dedica varias horas al día al asunto, repartidas en el desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y, sobre todo, la cena, que es cuando más activo está. El viernes 14 de febrero, mientras tantas y tantas parejas se preparaban para una cena por el Día de San Valentín, Milei promocionó en su cuenta de X, que tiene 3,8 millones de seguidores, una inversión cripto que era, a todas luces, entre dudosa y candidata a estafa: $LIBRA.

El jefe de Estado de la tercera economía de América Latina, país miembro del G20, escribió lo siguiente: “¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”.

La promoción de la ignota empresa, que se presentaba bajo “Viva la libertad project”, era a todas luces exagerada e inadecuada, pero el efecto del post de Milei en X fue fulminante.

“Tras la intervención de Milei la criptomoneda voló desde los 0,3 centavos de dólar hasta un pico de 5,54. Una hora después de su pico, se desplomó hasta 1,05. Al mediodía del sábado cotizaba apenas 0,18. En el medio, se dieron una serie de compras y ventas casi instantáneas que generaron suspicacias en redes sociales”, describió Clarín, que puso el acento en el gran negocio que hicieron aquellos que disponían de la información necesaria.

“Según un informe del analista financiero Kobbeissi Letter (una firma estadounidense que se encarga de hacer análisis financieros), durante las primeras tres horas desde la constitución de la moneda, los inversores iniciales del proyecto comenzaron a retirar dinero, sacando unos 87,4 millones de dólares”.

Hubo perdedores, claro, muchos más que ganadores. Medios argentinos estiman que fueron 40.000 inversores que pagaron la estafa y nutrieron a aquellos que se llevaron los 87,4 millones de dólares.

Milei demoró cinco horas en borrar el post, que había fijado en el lugar más destacado de su cuenta. Alegó no haber estado “interiorizado” de lo que era realmente $LIBRA e insultó a la “casta política”. No se disculpó con las personas a las que indujo a invertir y perder su dinero. Portavoces informales del gobierno alegaron que Milei escribe en las redes sociales como persona privada y no como presidente.

Por su parte, el medio digital de economía y finanzas Bloomberg publicó un artículo que tituló: “Milei promociona token cripto y luego elimina la publicación por temor a estafa”. En el mismo, menciona la reunión que mantuvo en octubre el Presidente argentino con Julian Pe, el CEO de KIP Protocol, la firma que estaría a cargo de la selección de proyectos de emprendedores a financiar en la iniciativa.

El diario O Globo, de Brasil, publicó: “Milei menciona las criptomonedas en una publicación, la moneda colapsa y el presidente podría convertirse en blanco de investigación”.

El sitio especializado en criptomonedad Cointegraph destacó:

Libra, token respaldado por Javier Milei, se desplomó tras el retiro de 107 millones de dólares por parte de insiders. Las billeteras de insiders empezaron a vender apenas tres horas después del lanzamiento del token, borrando más de 4.000 millones de dólares de su capitalización de mercado.

