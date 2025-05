Milei sin freno: “Los impuestos son un robo” y felicita a los evasores fiscales

20/05/2025

20/05/2025

(Argentina) En una entrevista reciente, el mandatario defendió sin reparos el nuevo esquema de blanqueo de capitales —que permitiría ingresar dólares al sistema sin pagar impuestos ni explicar su origen— y lanzó duras críticas contra los contribuyentes: “Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema”, afirmó.

En medio de la expectativa por el lanzamiento de un nuevo esquema de blanqueo de capitales, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica al elogiar a los evasores fiscales y cuestionar a quienes pagan sus impuestos. Durante una entrevista, el mandatario aseguró que “el que pudo zafar, genial” y calificó de “ofensivo” el término contribuyente.

Milei volvió a respaldar su visión anarco-capitalista con frases tajantes como “los impuestos son un robo”, y defendió la evasión como un acto legítimo de defensa frente al “impuesto inflacionario” y las “garras del Estado”.

Sostuvo también que “si todos hubieran logrado evadir, quizás los políticos habrían dejado de robar”, una idea que profundiza la brecha entre su gobierno y los principios fiscales tradicionales del Estado moderno.

En ese marco, remarcó que la economía no debe inmiscuirse en delitos como el narcotráfico: “Lo penal se resuelve en la Justicia” y “Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad, no con Economía”.

En cuanto al plan económico, Milei explicó que el nuevo blanqueo de capitales permitirá ingresar dólares sin cuestionamientos sobre su origen: “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, declaró, minimizando incluso la posibilidad de que los fondos provengan de actividades ilícitas. “Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía”, añadió.

Según el presidente, la medida será anunciada una vez que cuente con blindaje legal, y está siendo elaborada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, ARCA y el Ministerio de Justicia. Estiman que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema que podrían “revolucionar la economía” si se liberan.

Lejos de un objetivo recaudatorio, Milei presentó la iniciativa como un acto de “liberación”: un mecanismo para que los argentinos “usen su dinero” sin penalidades ni controles.

Con su proyecto de blanqueo y su narrativa disruptiva, Javier Milei avanza en una revolución liberal sin precedentes, que propone desmantelar los pilares clásicos del sistema tributario argentino.

