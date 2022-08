Millicom (TIGO) sube al 2do puesto en el ranking Great Place to Work

Por staff

03/08/2022

Millicom, proveedor líder de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en América Latina a través de su marca TIGO, fue reconocido nuevamente en el Top Workplaces de América Latina en todas las industrias, obteniendo el 2º lugar en el ranking Great Place to Work 2022. Con más de 20.000 empleados en la región, esto marca el cuarto año de TIGO en el liderazgo de la lista de Great Place to Work.

“Gracias a nuestro equipo Tigo y su compromiso por construir un lugar de trabajo que valora la diversidad, la equidad y la inclusión, podemos avanzar en nuestro propósito de cerrar la brecha digital mientras generamos un entorno de trabajo donde todos pueden prosperar”, dijo Mauricio Ramos, CEO de Millicom. “Estoy orgulloso de nuestro equipo por haber sido galardonados como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina, un testimonio de nuestra Sangre Tigo”.

Cada año, la prestigiosa encuesta Great Place to Work reconoce a las mejores 25 empresas multinacionales de América Latina. El ranking se basa en encuestas anónimas y rigurosas a los empleados, analizando sus respuestas en función de elementos clave como el respeto, el compañerismo, la equidad, la confianza y el orgullo de pertenencia a la organización. En América Latina, los Mejores Lugares para Trabajar se destacan por crear entornos seguros, proporcionar una comunicación bidireccional con el liderazgo y un genuino sentido de comunidad entre los colegas. Cuando las empresas se enfocan en desarrollar lugares de trabajo seguros y motivadores, los empleados, a cambio, dan lo mejor de sí mismos.

Ver más: AWS incorpora las tecnologías antimalware de Bitdefender

“Este reconocimiento demuestra nuestro trabajo continuo como un solo Tigo, con el propósito de crear un espacio de trabajo positivo e inclusivo donde valoramos nuestras diferencias, empoderamos a los empleados, atraemos talentos con diferentes perspectivas y, sobre todo, fomentamos la colaboración y el crecimiento para todos”, destacó Susy Bobenrieth, EVP Chief Human Resources Officer de Millicom. “¡Felicidades a nuestro equipo por su esfuerzo en impulsar la satisfacción y el compromiso de nuestros empleados!”

A principios de este año, Tigo fue reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en la región, obteniendo la 5ª posición en la categoría “Mejores multinacionales de Centroamérica y el Caribe”. En el ranking Great Place to Work 2022 para cada país, la empresa obtuvo el 1er lugar en Paraguay, el 2do lugar en Costa Rica, el 3er lugar en Bolivia y Nicaragua, el 4to lugar en El Salvador y el 5to lugar en Honduras. Además, dos operaciones de Tigo fueron galardonadas entre los “Mejores lugares para trabajar en Centroamérica con más de 2.500 empleados”, con sus operaciones de Guatemala en el primer puesto y Panamá en el cuarto. Tigo también alcanzó el noveno lugar en la categoría “Mejores lugares para trabajar para las mujeres” en Colombia, destacando sus esfuerzos por promover un ambiente de trabajo con igualdad de género en todos los países con operaciones de Millicom y Tigo.