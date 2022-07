Millicon: Las metas de reducción de emisiones fueron avaladas por la Ciencia

22/07/2022

Millicom International Cellular S.A., el proveedor de servicios fijos, móviles y digitales en América Latina a través de su marca Tigo, anunció que la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) ha validado sus metas de reducción de emisiones de carbono.



Millicom es una de las tres empresas de telecomunicaciones – de un total de 33 compañías en América Latina- que obtiene la validación de sus objetivos con base científica. SBTi considera objetivos con base científica aquellos que están alineados a los requerimientos necesarios establecidos por la ciencia climática para cumplir los objetivos del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a los 2°C por encima de los niveles preindustriales y continuar con los esfuerzos para disminuirlo a solo 1.5°C. Desde hace tiempo, Millicom se ha enfocado en el desarrollo de prácticas empresariales sostenibles con el medioambiente, pero para alcanzar sus objetivos de SBTi, debe reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030, y llegar a cero en 2050.

Millicom se ha comprometido a reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 50% para finales de 2030 y las emisiones de alcance 3 en un 20% para el cierre de 2035, ambas partiendo de los indicadores al cierre de 2020 como año base.

“La validación de SBTi es un hito importante para Millicom y los esfuerzos de muchos años por reducir nuestra huella de carbono”, destacó Mauricio Ramos, CEO de Millicom. “Ser agentes positivos para el medioambiente es el epicentro de nuestro propósito de construir las autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades”.

Para alcanzar estos ambiciosos niveles de reducción de emisiones, Millicom está combinando estrategias de eficiencia energética con herramientas que permiten incrementar la proporción de energía que utiliza de fuentes renovables. En 2021, Millicom adquirió más de 16.000 MWh de fuentes renovables, a través de acuerdos de compra de energía con Panamá y certificados de energía renovable con Colombia. Además, está adoptando modelos innovadores de abastecimiento de energía, como energy as a service, para garantizar la continuidad del servicio y una menor huella de carbono a través del despliegue de más de 1.200 nuevos sitios rurales en Colombia durante los próximos 4 años, de los cuales más del 70% están fuera de la red. Creemos que esto tendrá un pequeño impacto adicional en nuestra huella de carbono y representará un gran paso en la descarbonización de nuestros servicios. Los beneficios totales de esta incorporación se irán incrementando a medida que avancen los procesos de implementación.

“Estamos complacidos con el éxito de nuestras iniciativas de reducción de las emisiones de alcance 1 y 2 y estamos generando alianzas con todo el sector para afrontar el reto de reducir nuestra huella de alcance 3”, indicó Karim Lesina, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Asuntos Externos de Millicom. “Para tener éxito, es necesario el trabajo cercano y colaborativo. Creemos firmemente que una economía verde es una economía digital, y solo la transformación digital de todas las industrias podrá establecer una base realmente sólida para un éxito económico sostenible a largo plazo”.

SBTi es una colaboración entre el Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza. La iniciativa define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos con base científica, además de evaluar y aprobar de forma independiente las metas de las empresas. En alianza con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la coalición We Mean Business, SBTi lidera la campaña Business Ambition for 1.5°C (Ambición Empresarial para 1.5°C), un llamado urgente a la acción de una coalición mundial formada por organismos de las Naciones Unidas, empresas y líderes de las industrias, que moviliza al sector privado a establecer los ambiciosos objetivos de 1.5 y emisión cero. Millicom se encuentra entre las más de 1.500 empresas e instituciones que han validado sus objetivos basados en la ciencia.