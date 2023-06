Mobile World Capital Barcelona se consolida como el venture builder científico de referencia a Europa

19/06/2023

Mobile World Capital Barcelona se consolida como el Venture Builder científico de referencia a nivel europeo con un proyecto nuevo que permitirá identificar, desarrollar y escalar 120 proyectos en el año vinculados a tecnologías procedentes de centros de investigación y universidades de vanguardia de toda Europa.

La nueva área de Transferencia de Tecnología de MWCapital crece y pasa del ámbito local al europeo y cuenta con un presupuesto de prácticamente 4M€ en dos anualidades procedentes de la European Innovation Council (EIC). La nueva magnitud del proyecto se posible gracias a un consorcio entre MWCapital y EurA, una consultora de innovación alemana. El Programa Tech to Market empezó a principios de este año, con las primeras actividades que se llevaron a cabo en mayo de 2023.

Esta evolución ha permitido que MWCapital también se convierta un partner estratégico (ecosystem partenariado) del European Innovation Council (EIC), el programa de innovación más importante de Europa para identificar, desarrollar y ampliar tecnologías de vanguardia impulsado por la Comisión Europea. Esta vinculación permitirá que desde MWCapital pueda acompañar y guiar proyectos científicos de toda Europa en el proceso de convertirse en spin-offs; ofreciendo un acompañamiento único y dando refuerzo en la transición del laboratorio al mercado.

La apuesta de MWCapital por la transferencia de tecnología nace de la vocación de resolver retos estratégicos, sociales y de interés común a través de la vinculación directa entre el mundo de la investigación y el de la empresa. Por eso, la Fundación ha consolidado en los últimos 7 años un ecosistema cohesionado de agentes del ámbito Deep Tech para ayudar y apoyar la creación de spin-offs científicas.

Hasta ahora, a través del programa The Collider, MWCapital ha apoyado a 224 proyectos científicos de 105 centros de investigación diferentes. Con esta vocación, también se han generado más de 130 proyectos piloto con corporaciones e instituciones y más de 65 inversores han mostrado interés y participado en diferentes demodays y etapas del proyecto. La propuesta también ha permitido incorporar más de 90 emprendedores en proyectos científicos para consolidar equipos de trabajo que permitan transformar estos proyectos de investigación en start-ups Deep Tech.

Según Francesc Fajula, CEO de Mobile World Capital Barcelona: “La transferencia de tecnología en el marco europeo es y será una prioridad para situarnos en el mapa global. Por eso, hay que maximizar el impacto innovador de la investigación científica y hacer una apuesta decidida por las tecnologías Deep Tech, que tienen potencial para abordar los grandes retos sociales que tenemos por adelantado, como la sostenibilidad, la energía o la salud, entre muchos otros”.



Referentes clave

En la presentación de este nuevo proyecto de Mobile World Capital Barcelona también ha participado Laia Arnal, directora general de Sociedad del Conocimiento, Transferencia y Territorio de la Generalitat de Catalunya, Mariona Sanz, Head of Innovation and Business Development del Barcelona Supercomputing Center, Viorel Peca ,deputy Head of Unido for Transition Activities and Business Acceleration Services de la European Innovation Council, Leon Rizzi, director ejecutivo de Jolt – una start-up nacida al Venture Builder de MWCapital que acaba de levantar 6M€ en una ronda de serie A para desarrollar su propuesta para la producción de hidrogeno verde – y Pol Hortal, director de Transferencia de Tecnología de MWCapital.

Después de la intervención de Fajula y la conexión con Peca, de la European Innovation Council, donde se ha evidenciado la apuesta comunitaria por la vinculación entre ciencia y mercado, Hortal ha puesto en valor la metodología diferencial que se impulsa desde MWCapital y la implicación decidida de los diferentes agentes del territorio para fomentar el crecimiento del proyecto. En esta línea, la intervención de Arnal ha permitido dimensionar el potencial del territorio en este ámbito: “Sin duda iniciativas como esta posicionan Cataluña como país y Barcelona como ciudad en el mapa internacional, no solo europeo sino mucho más allá. Esto supone que en los próximos años nos permitirá captar talento innovador y emprendedor, nos ayudará a captar la atención de inversores internacionales y nos permitirá generar de forma colateral lógicas de actividad económica y generadora de conocimiento a nivel directo, indirecto o inducido. Por lo tanto, es un activo extraordinario que tenemos que jugar competitivamente para los próximos años para sacar el máximo impacto. “, ha sentenciado Arnal.

Por otro lado, la intervención de Sanz ha permitido poner en valor el rol de los centros de investigación en todo el proceso de transferencia de tecnología. Por Sanz “la misión del BSC es no solo hacer investigación y gestionar una gran infraestructura científica como el supercomputador MareNostrum, sino también transferir tecnología y conocimiento generados a través de esta herramienta indispensable para hacer avanzar la ciencia y dar respuesta a los grandes retos de la sociedad. El objetivo es facilitar, a través de la computación otras prestaciones, la innovación a sectores empresariales. Por eso ponemos a disposición nuestras capacidades de investigación y de infraestructura HPC a las 11 spin-offs del BSC y todo el ecosistema de start-ups Deep Tech acompañándolos y facilitando su escalado al mercado”.

Por último, con el caso de Jolt, una spin-off de ICIQ-BUSCA, y Leon Rizzi en particular, se tiene que poner en valor como la atracción de talento internacional puede actuar como catalizador para la creación de proyectos de impacto en el territorio. Rizzi, británico, ha explicado en su intervención como ha sido la construcción del equipo fundador de Jolt a través de todo el proceso de venture builder que siguieron el año pasado con MWCapital. “Queremos promover una nueva economía basada en la hidrogeno verde y lo queremos hacer desde Barcelona con un equipo internacional que nos permita hacer frente a un reto de energia global. Desde nuestro paso por el Venture Builder de MWCapital hemos podido atraer el interés de fondo de todo el mundo, y ahora acabamos de levantar una Serie A que nos permitirá hacer realidad la revolución que ambicionamos”.

