Mohawk anuncia transición planificada de liderazgo del segmento Flooring Rest of the World

Mohawk anuncia transición planificada de liderazgo del segmento Flooring Rest of the World

Por staff

17/07/2023

CALHOUN, Georgia, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy que Wim Messiaen se unirá a la empresa el 16 de octubre de 2023, después de la conclusión de su notificación contractual, y le sucederá a Bernard Thiers como presidente del segmento Flooring Rest of the World de la empresa a partir del 1ro. de febrero de 2024. El Sr. Thiers continuará en un rol de asesor sénior después del 1ro. de febrero para asegurar una transición éxitos del segmento y sus estrategias.

Durante los últimos cinco años, el Sr. Messiaen ocupó la posición de director ejecutivo de la división de empaques corrugados del Grupo VPK. Antes de eso, trabajó durante dieciséis años para Etex, una empresa líder mundial de materiales de construcción, donde su última posición fue gerente de división de techos – Europa Central y Oriental. Anteriormente, el Sr. Messiaen fue director administrativo de la división de baldosa de alfombra por contrato de Domo Group.

“Wim tiene una excelente trayectoria como líder inspiracional”, dijo Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo de Mohawk. “Su experiencia incluye impulsar el crecimiento orgánico a escala internacional, incluyendo iniciativas de campo verde y marrón y numerosas adquisiciones y desinversiones. Wim lanzó con éxito nuevas categorías de producto y desarrolló marcas desde cero, y además reorganizó los negocios para optimizar sus resultados. Su experiencia abarca muchas categorías de productos, incluyendo envases a base de fibra, revestimientos exteriores, techos, particiones internas y pisos. Wim será un complemento para nuestro destacado equipo de Flooring Rest of the World y continuará nuestro crecimiento rentable”.

Desde 2009, el Sr. Thiers lideró el segmento Flooring Rest of the World. Expandió de forma impresionante el negocio hacia nuevas regiones geográficas y categorías de productos mientras desarrollaba un talentoso equipo de liderazgo. Bajo el liderazgo del Sr. Thiers, la empresa ejecutó múltiples adquisiciones de transformación, inclusive el Grupo IVC en Europa y Godfrey Hirst, la empresa de pisos líder en Australia y Nueva Zelanda. Integró los negocios de paneles y aislamiento como líderes del sector a través de crecimiento orgánico, así como de adquisiciones. El enfoque del Sr. Thiers en la innovación de productos condujo a la creación de innovaciones innovadoras en pisos, lo que resultó en un negocio líder de licencias y portafolio de patentes.

“Aprecio las muchas contribuciones importantes de Bernard al crecimiento de nuestro negocio”, dijo Lorberbaum. “Continuará desempeñando un rol importante en el éxito a largo plazo de Mohawk Industries”.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras “podría”, “debería”, “considera”, “anticipa”, “espera” y “estima” o expresiones similares constituyen “declaraciones prospectivas”. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

Acerca de Mohawk Industries

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos diseñados para mejorar espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. La innovación líder en el sector de Mohawk lanzó productos y tecnologías que diferencian sus marcas en el mercado y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Durante la década pasada, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos más grande del mundo con operaciones en todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de revestimientos para pisos de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, laminados, madera, piedra y vinilo, así como tableros de aglomerado, tableros de melamina, paneles decorativos laminados de alta presión y productos de aislamiento. Las marcas de Mohawk están entre las más reconocidas en el sector e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Grupo Daltile, Godfrey Hirst, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Para más información visite, mohawkind.com.

Contacto: Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.