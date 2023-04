Mohawk Industries reporta resultados del primer trimestre

Por staff

29/04/2023

CALHOUN, Georgia, April 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas de $80 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $1.26 para el primer trimestre de 2023. Las utilidades netas ajustadas fueron $112 millones, y la EPS ajustada fue $1.75, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas del primer trimestre de 2023 fueron $2.8 mil millones, una disminución de 6.9%, según lo reportado, y 5.9% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Para el primer trimestre de 2022, las ventas netas fueron $3.0 mil millones, las utilidades netas fueron $245 millones y la EPS fue $3.78. Las utilidades netas ajustadas fueron $246 millones, y la EPS ajustada fue $3.78, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.

En un comentario sobre el rendimiento de Mohawk Industries en el primer trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Todos nuestros negocios están adaptando nuestras estrategias a un entorno más desafiante. Estamos administrando nuestros costos mientras invertimos en nuestro crecimiento a corto y largo plazo. Sobrepasamos nuestras expectativas de ganancias con los negocios manteniendo precios más altos y una mezcla más fuerte, y Flooring Rest of the World superando los otros segmentos. El canal comercial continuó siendo más fuerte que el residencial con proyectos de remodelación de viviendas pospuestos y la construcción de nuevas viviendas afectadas por tasas hipotecarias más altas. Nuestro balance continua fuerte y generamos $ 129 millones de flujo de efectivo libre en el trimestre”.

Invertimos de forma estratégica en innovación de nuevos productos, comercialización mejorada y ferias comerciales de clientes para mejorar las ventas. Continuamos la reducción de costos en toda la empresa al aumentar la productividad, agilizar procesos y controlar gastos administrativos. Nuestros clientes se mantuvieron conservadores con sus compromisos de inventario, y nuestras operaciones están en funcionamiento a niveles de utilización más bajos, lo que crea costos más altos de gastos generales no absorbidos. En Flooring North America y Flooring Rest of the World, nuestras medidas de reestructuración están encaminados y deberían mejorar los resultados de nuestro negocio.

Limitamos nuestras inversiones de capital a los segmentos que proporcionen mejoras significativas en ventas, margen y proceso. Estamos ampliando nuestras categorías restringidas que tienen el mayor potencial de crecimiento cuando la economía mejora, incluyendo LVT, laminado premium, encimeras de cuarzo, losas de porcelana y productos de aislamiento. Completamos dos adquisiciones de cerámica en Brasil y México que tuvieron ventas combinadas de aproximadamente $ 425 millones en 2022, casi duplicando nuestra participación de mercado existente. Estamos desarrollando estrategias para aumentar las ventas y comenzar a consolidar los negocios para reducir costos, mejorar la eficacia y optimizar la producción. También continuamos mejorando las pequeñas adquisiciones complementarias en Europa y Estados Unidos que completamos el año pasado.

La inflación de gas natural y electricidad continuó viento en contra en el primer trimestre, aunque nuestros resultados futuros se beneficiarán mientras los costos de energía más bajos fluyan en nuestras pérdidas y ganancias. Nuestra estrategia de sostenibilidad incluye inversiones en la producción de energía verde, lo que reduce nuestros gastos, así como nuestra huella de carbono. Nuestras dos plantas de energía de biomasa redujeron nuestros costos y mejoraron nuestros resultados en el trimestre. También compramos parte de nuestra energía europea en varias ocasiones para reducir la volatilidad de los costos futuros. Los subsidios energéticos italianos recientemente se extendieron a niveles reducidos hasta el segundo trimestre de 2023.

Para el primer trimestre, el segmento Global Ceramic reportó una caída de 0.5% en ventas netas, según lo reportado, o una caída de 1.2% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue de 6.0% según lo informado o 6.3% sobre una base ajustada, como resultado de precios favorables y mezcla de productos y aumento de productividad, compensados por la inflación, volúmenes más bajos y cierres temporales. Nuestros lanzamientos de productos en 2023 con nuevos tamaños, visuales únicos y acabados pulidos benefician nuestra mezcla. Estamos reduciendo la producción para alinearnos con la demanda y la competencia en el mercado está aumentando. Estados Unidos tiene un mejor rendimiento que nuestros otros mercados de cerámica debido a nuestras mayores ventas en el sector comercial. Nuestra producción nacional estadounidense más confiable beneficia nuestras ventas, en particular en nuestras colecciones premium que ofrecen alternativas a productos europeos. Para aumentar nuestro volumen de encimeras de cuarzo, estamos expandiendo nuestro negocio con cuentas nacionales, contratistas y minoristas de cocina y baño. En nuestro negocio de cerámica europeo, mantuvimos precios de venta promedio más altos de lo que anticipamos, aunque nuestros volúmenes disminuyeron a medida que la remodelación residencial se desaceleró. Nuestros otros mercados de cerámica también disminuyeron con la reducción de gastos en viviendas y mayores reducciones en inventarios de clientes, aunque nuestras tendencias de ventas en estas regiones mejoraron estacionalmente a medida que avanzamos en el período.

Durante el primer trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Flooring Rest of the World, disminuyeron un 9.7%, según lo informado, o un 5.5% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento fue de 9.5% según lo informado o 12.6% sobre una base ajustada, como resultado de precios favorables y mezcla de productos compensados por la inflación, volúmenes más bajos y cierres temporales. Nuestros negocios europeos fueron comprimidos ya que los altos precios de energía y la inflación afectaron los presupuestos del consumidor. En comparación con el trimestre anterior, el negocio del segmento mejoró a medida que aumentamos las promociones para fortalecer las ventas, tuvimos menos cierres, redujimos los costos y ampliamos las opciones de productos para presupuestos de consumo más limitados. Mientras disminuyen los costos de los insumos, esperamos que aumenten las presiones competitivas en el mercado. Los volúmenes de laminado y LVT fueron más bajos en el trimestre, en respuesta, estamos controlando nuestros costos y niveles de producción. Iniciamos la conversión de nuestro LVT residencial de flexible a rígido y nos preparamos para la reestructuración de las operaciones. Nuestro volumen de vinilo laminado aumentó mientras los consumidores buscaron opciones para reducir los costos de remodelación. En nuestra nueva adquisición de láminas de vinilo de Europa del Este, mejoramos la oferta de productos y aumentamos la producción y eficacia de instalación. Nuestro negocio de paneles desaceleró con las reducciones del mercado e inventario en el canal. Nuestros márgenes fueron más altos de lo previsto debido a precios más sólidos, menores costos de insumos y beneficios de nuestra producción de energía de biomasa. Estamos avanzando en lograr sinergias planificadas en nuestras adquisiciones de paneles franceses y pisos mezanine alemanes. Nuestra categoría de aislamiento tuvo el mejor rendimiento en el segmento, ya que la eficacia energética pasó a ser la máxima prioridad, y nuestros productos de poliuretano ofrecen las mayores propiedades de resistencia al calor. Integrado nuestra adquisición de aislamiento en Irlanda y Reino Unido, y nuestra nueva planta aumenta la producción antes de lo programado. En Australia y Nueva Zelanda, nuestros resultados fueron reducidos por mayores tasas de interés y menores volúmenes. Lanzamos promociones de forma selectiva para impulsar las ventas y aumentamos los precios para compensar la inflación de costos.

En el primer trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring North America disminuyeron un 11,1%. El segmento tuvo un margen operativo negativo de 0.2% según lo informado, o positivo de 0.5% sobre una base ajustada, como resultado de precios favorables y mezcla de productos compensada por inflación, volúmenes reducidos, cierres temporales e inversiones de marketing incrementales. El segmento enfrentó grandes desafíos por la inflación significativa, tasas de interés más altas y préstamos más restrictivos, que debilitaron el mercado inmobiliario y nuestro sector. Como resultado, nuestros clientes gestionan más estrechamente sus niveles de inventario, y alineamos la producción con la demanda. Nuestros márgenes deberían expandirse en el segundo trimestre mientras mejoran nuestros costos de insumos y aumenta la utilización de la planta. Nuestras medidas de reestructuración están encaminadas y reducirán nuestro costo en las categorías de superficies suaves residenciales y comerciales. Las ventas comerciales se mantuvieron sólidas y los proyectos de nueva construcción y remodelación continuaron en la mayoría de los canales. La adquisición de accesorios para pisos comerciales que completamos el año pasado complementó nuestra oferta de productos y benefició nuestro negocio. Las ventas de superficies suaves residenciales disminuyeron más que nuestras otras categorías. El negocio multifamiliar continúa siendo la categoría más fuerte en el segmento residencial, y ampliamos nuestra participación en el canal. El mercado estadounidense de LVT es cada vez más competitivo mientras el sector se desacelera y los costos de flete marítimo disminuyen. Las importaciones desde Asia están siendo interrumpidas ya que Estados Unidos exige pruebas de cumplimiento de la cadena de suministro como parte de la ley de protección al trabajo forzado. Nuestra planta LVT de la costa oeste continúa aumentando y la producción aumentará a medida que avanzamos a lo largo del año. Las ventas de vinilo laminado sobrepasan mientras los consumidores buscan opciones más orientadas al presupuesto. Durante el trimestre, nuestras ventas de laminados en el sector minorista se expandieron con su creciente aceptación como alternativa a prueba de intemperie, aunque los volúmenes en los otros canales disminuyeron.

Nuestro sector hoy opera en un entorno completamente diferente al de hace un año. En todo el mundo, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para desacelerar sus economías y reducir la inflación. Estas acciones reducen el volumen de nuestro sector mientras se posponen las ventas de nuevas viviendas y la remodelación residencial. El sector comercial se mantiene más fuerte que el residencial, aunque las tasas de interés más altas y los requisitos de préstamos más estrictos podrían afectar las inversiones en los negocios durante el transcurso del año. Maximizamos nuestras ventas y distribución centrándonos en canales de mejor rendimiento, lanzamiento de productos diferenciados y ofreciendo servicios y valor perfeccionados. Gestionamos de manera proactiva nuestras estructuras de gastos y costos para optimizar nuestros resultados. Anticipamos que el volumen y los precios del sector continuarán bajo presión en nuestros mercados. Esperamos una mejora estacional de la demanda junto con una reducción de los costos de energía y materiales para mejorar nuestros resultados futuros. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del segundo trimestre sea de $2.56 a $2.66, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración, adquisición y otros.

Esta depresión económica del sector es única, las tasas de empleo se mantienen altas, los negocios continúan invirtiendo y las viviendas mantienen sus valoraciones. Gestionamos de manera conservadora el corto plazo mientras invertimos en crecimiento a largo plazo a través de innovación de productos, expansión de capacidad y adquisiciones. Nuestra hoja de balance sólida nos permite navegar por la depresión económica actual mientras nos preparamos para el repunte del sector que sigue. A más largo plazo, todas nuestras regiones requieren la actualización de casas antiguas y una significativa construcción de viviendas nuevas para satisfacer las necesidades del mercado. Con nuestra fortaleza en todas las regiones, mercados y productos, anticipamos captar mayores oportunidades cuando ocurra la recuperación en el mercado de la vivienda y la economía.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras “podría”, “debería”, “considera”, “anticipa”, “espera” y “estima” o expresiones similares constituyen “declaraciones prospectivas”. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Empresa; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; riesgos e incertidumbres relacionados con la pandemia de COVID-19; cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

La teleconferencia se realizará el 28 de abril de 2023, a las 11:00 a. m., hora del este (ET)

Para participar en la conferencia telefónica a través de Internet, visite http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2023-earnings-call . Para participar en la conferencia telefónica, inscríbase con anticipación en https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 para obtener un número de identificación personal único o marque 1-833-630-1962 para EE. UU./Canadá y 1-412-317-1843 para llamadas internacionales/locales el día de la llamada para obtener asistencia del operador. Una retransmisión de la llamada estará disponible hasta el 26 de mayo de 2023, marque 1-87-344-7529 para llamadas locales/EE.UU. y 1-412-317-0088 para llamadas internacionales/locales e ingrese el ID de Conferencia # 6741654.

Contacto: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales $ 2806,223 3,015,663 Cost of sales 2162,781 2213,535 Gross profit 643,442 802,128 Selling, general and administrative expenses 517,652 481,327 Operating income 125,790 320,801 Interest expense 17,137 11,481 Other expense (income), net (566 ) 2,438 Earnings before income taxes 109,219 306,882 Income tax expense 28,943 61,448 Net earnings including noncontrolling interests 80,276 245,434 Net earnings attributable to noncontrolling interests 38 105 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.79 Weighted-average common shares outstanding – basic 63,582 64,686 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.78 Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,846 64,970

Other Financial Information Three Months Ended (Amounts in thousands) 04/01/23 04/02/22 Net cash provided by operating activities $ 257,276 54,954 Less: Capital expenditures 128,493 129,470 Free cash flow $ 128,783 (74,516 ) Depreciation and amortization $ 169,909 141,415

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 572,858 230,559 Short-term investments 150,000 310,000 Receivables, net 2052,362 2,044,698 Inventories 2729,876 2,513,244 Prepaid expenses and other current assets 556,043 466,238 Total current assets 6061,139 5,564,739 Property, plant and equipment, net 4945,952 4,552,612 Right of use operating lease assets 396,064 384,740 Goodwill 2022,457 2,579,385 Intangible assets, net 893,064 883,527 Deferred income taxes and other non-current assets 444,781 421,716 Total assets $ 14763,457 14,386,719 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1056,473 1,546,463 Accounts payable and accrued expenses 2155,412 2,220,347 Current operating lease liabilities 106,488 104,823 Total current liabilities 3318,373 3,871,633 Long-term debt, less current portion 2265,138 1,088,401 Non-current operating lease liabilities 304,123 293,239 Deferred income taxes and other long-term liabilities 770,117 845,843 Total liabilities 6657,751 6,099,116 Total stockholders’ equity 8105,706 8,287,603 Total liabilities and stockholders’ equity $ 14763,457 14,386,719

Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1059,334 1,064,757 Flooring NA 953,417 1,071,910 Flooring ROW 793,472 878,996 Consolidated net sales $ 2806,223 3,015,663 Operating income (loss): Global Ceramic $ 63,317 100,338 Flooring NA (2,013 ) 95,324 Flooring ROW 75,245 134,650 Corporate and intersegment eliminations (10,759 ) (9,511 ) Consolidated operating income $ 125,790 320,801 Assets: Global Ceramic $ 5499,366 5240,214 Flooring NA 4265,140 4220,757 Flooring ROW 4314,799 4413,013 Corporate and intersegment eliminations 684,152 512,735 Consolidated assets $ 14763,457 14386,719



Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) 04/01/23 April 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Aceleración del inventario a partir de la contabilidad de compra 3,305 — Release of indemnification asset — 7,263 Income taxes – reversal of uncertain tax position — (7,263 ) Income tax effect of adjusting items (3,723 ) (1,684 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 111,943 245,563 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 3.78 Weighted-average common shares outstanding – diluted 63,846 64,970

Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) 04/01/23 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1056,473 Long-term debt, less current portion 2265,138 Total debt 3321,611 Less: Cash and cash equivalents 572,858 Net debt 2748,753 Less: Short-term investments 150,000 Net debt less short-term investments $ 2598,753

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) July 2, , 2022 October 1, 2022 December 31, 2022 April 1,

2023 April 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 280,510 (533,713 ) 33,552 80,276 (139,375 ) Interest expense 12,059 13,797 14,601 17,137 57,594 Income tax expense 78,176 15,569 2,917 28,943 125,605 Net earnings attributable to noncontrolling interests (79 ) (256 ) (96 ) (38 ) (469 ) Depreciation and amortization(1) 141,569 153,466 159,014 169,909 623,958 EBITDA 512,235 (351,137 ) 209,988 296,227 667,313 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,801 21,375 33,786 9,104 66,066 Aceleración del inventario a partir de la contabilidad de compra 143 1,401 1,218 3,305 6,067 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 695,771 — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds — 45,000 9,231 — 54,231 Adjusted EBITDA $ 514,179 412,410 254,223 308,636 1489,448 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 1.7

(1) Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2806,223 3,015,663 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates 30,960 — Adjusted net sales $ 2836,235 3,015,663

Global Ceramic Net sales $ 1059,334 1,064,757 Adjustment for constant shipping days (948 ) — Adjustment for constant exchange rates (6,187 ) — Adjusted net sales $ 1052,199 1064,757

Flooring ROW Net sales $ 793,472 878,996 Adjustment for constant exchange rates 37,147 — Adjusted net sales $ 830,619 878,996

Reconciliation o

…

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje