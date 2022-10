Money 20/20: Las finanzas embebidas ocupan un lugar central en las sesiones

Por staff

26/10/2022

Embedded Finance, o la integración de las finanzas en los servicios comerciales normales, es quizás la historia más importante en Fintech en este momento. A medida que aumenta el tráfico de búsqueda del término, es natural que sea un tema de tendencia en el evento Fintech líder en el mundo, Money20/20 USA, esta semana en Las Vegas.

Las finanzas embebidas ahora tienen un papel cada vez más importante en toda una variedad de sectores, desde el comercio minorista hasta el automotriz, desde los seguros hasta el lujo e incluso la filantropía. El término en sí ha cobrado vida propia, a menudo como una palabra de moda por parte de las marcas que buscan aprovechar esos volúmenes de búsqueda.

Pero es un asunto serio, existe una gran oportunidad para acelerar la tasa de adopción de pagos integrados en el espacio de pagos B2B de EE. UU. de $ 29 billones y una oportunidad aún mayor en todo el mundo.

En Money20/20 USA, los líderes en Fintech exploraron estas tendencias y cómo las empresas pueden adoptar Embedded Finance como una herramienta poderosa para impulsar la eficiencia y crear experiencias de cliente optimizadas en línea y fuera de línea.

Ver más: Money 20/20: Papaya Global y J.P. Morgan ofrecen pagos a una velocidad notable

Los puntos destacados incluyen:

Diseño de una experiencia de pago de lujo: Nico Kersten, director ejecutivo de Mercedes Pay GmbH y Sarah Kunst, directora general de Cleo Capital hablaron sobre el proceso de diseño de una experiencia de comercio en el automóvil. Desde el desarrollo de un sistema operativo único y un diseño de hardware elegante hasta la arquitectura de experiencias de pago de próxima generación, descubrimos lo que se necesita para crear una experiencia de lujo para el cliente de adentro hacia afuera.

Filantropía en Fintech: Integración de la generosidad: Ibrahim AlHusseini, fundador y socio gerente de FullCycle y Dominic Kalms, fundador y director ejecutivo de B Generous se sentaron con Gina Clarke, directora de contenido de Europe Money20/20 para analizar cómo fintech continúa mejorando la vida financiera de La persona promedio. Y si bien el impacto ha sido significativo, fintech no ha descubierto cómo hacer que la filantropía sea accesible de la misma manera que lo hizo con la banca.

Una revolución integrada: cómo las plataformas y los mercados reinventarán los servicios financieros: Kamran Zaki, director de operaciones de Adyen; Julie Loeger, directora de crecimiento de eBay; y Dave Salvant, cofundador y presidente de SQUIRE, se sentaron con la directora de estrategia y crecimiento de Money20/20, Scarlett Sieber, para analizar cómo las plataformas y los mercados liderarán la revolución fintech.

Scarlett Sieber, directora de estrategia y crecimiento de Money20/20, también fue la anfitriona de la fiesta de lanzamiento oficial de Embedded Finance: When Payments Become An Experience, del que fue coautora con Sophie Guibaud, cofundadora y directora comercial y de crecimiento de Fiat Republic. en el show.

Finanzas integradas: cuando los pagos se convierten en una experiencia ofrece un debate que invita a la reflexión sobre la transformación de los servicios financieros, la banca y la tecnología que ya ha comenzado. Con entrevistas de los principales actores de fintech, desde Stripe hasta Shopify, el libro explica cómo se aprovecha Embedded Finance para potenciar la experiencia del cliente.

Antes del lanzamiento, Scarlett estuvo en el escenario Off The Record para una sesión con Sophie Guibaud, cofundadora de Fiat Republic y Matt Harris, socio de Bain Capital Ventures, uno de los creadores de las finanzas integradas.

“Las finanzas embebidas tendrán un fuerte impacto social, específicamente en el proceso en el que los bancarizados y no bancarizados acceden a la banca de una manera más justa y transparente, pero también en los futuros modelos de negocios de los bancos”, dijo Sieber. “En pocas palabras, tiene la capacidad de mejorar la vida de las personas: si funciona según lo previsto, la mayoría de las personas ni siquiera se darán cuenta de la frecuencia con la que interactúan con los productos financieros en el día a día”.