Money 20/20 rompe los límites de la creatividad creando una experiencia inmersiva

24/10/2022

Money ya está deslumbrando a todos los presentes con sus escenarios, sus oradores y su cordial equipo organizativo.

El espectáculo de este año se optimizará para crear una experiencia verdaderamente inesperada y sin precedentes para todos los asistentes; No hay dos personas que experimenten Money20/20 de la misma manera. Como el lugar de reunión anual para fintech, trazaremos lo desconocido para romper las normas de la industria. Deconstruimos cada aspecto del espectáculo y rompimos los límites de la creatividad para ofrecer una experiencia completamente inmersiva.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de nuestras etapas este año:

Lista de anuncios: esperamos cientos de anuncios en el evento de este año.

El domingo, Adyen anunció algunas innovaciones nuevas e increíbles en su suite financiera integrada y un nuevo estudio innovador con BCG. Y estamos encantados de que el lunes, Marqeta (que ha estado con nosotros desde el comienzo de su viaje) haya decidido anunciar una gran noticia sobre el futuro más allá de las tarjetas.

Además, en Build Bold Stage Powered by Rapyd, habrá una serie de emocionantes anuncios de algunos de los principales innovadores y disruptores de la industria. Empresas como Fireblocks, Cushion, Instnt, Moody’s Analytics y Nuvei subirán al escenario y presentarán sus emocionantes novedades.

● Fireblocks con Ran Goldi Vicepresidente y Jefe de Pagos en Fireblocks Lunes 24, 10:15 a. m. (10 min)

● Cushion con Paul Kesserwani, fundador y director ejecutivo de Cushion

Lunes 24, 10:28 (10min)

● Instnt con Sunil Madhu Fundador y director ejecutivo de Instnt

Lunes 24, 10:41 (10min)

● Marqeta: el futuro más allá de la tarjeta con Paige Fitzgerald, gerente general, estrategia comercial y asociaciones, Afterpay & Cash App Block, Brandon Krieg, fundador y director ejecutivo de Stash y Jason Gardner, fundador y director ejecutivo de Marqeta.

Lunes 24, 11:51 (20min)

● Wells Fargo y Google con Yolande Piazza Vicepresidenta de Servicios Financieros en Google Cloud y Michelle Moore Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de Digital en Wells Fargo

Lunes 24, 15:31 (10min)

● Moody’s Analytics con Sergio Gago Huerta Director General de Computación Cuántica en Moody’s Analytics

Lunes 24, 15:44 (10min)

● Themis con Neepa Patel Fundador y CEO de Themis

Lunes 24, 15:57 (10min)

● Nuna Network con Jay Bhattacharya US Head en Lianlian Global/Nuna Network Martes 25, 9:43 a. m. (10 min)

● Estrategia e investigación de Javelin con Tejas Puranik Gerente de marketing sénior en Estrategia e investigación de Javelin

Martes 25, 9:56 (10 min)

● Nuvei con Motie Trae al director comercial de Nuvei

Martes 25, 10:09 (10 min)

● Doconomy con Tee Pruitt Jefe de Negocios de Servicios Financieros st Doconomy Martes 25, 10:22 a. m. (10 min)

● Veem con Marwan Forzley Fundador y CEO de Veem

Martes 25, 10:35 (10min)

Nuestro escenario de la noche de apertura, Sunday Night Live, está repleto de talentos de clase mundial e invitados muy especiales y viene con su propia banda sonora de música en vivo. A medida que avanzan los discursos de apertura de Fintech, este podría ser el G.O.A.T.

● Money In The Metaverse con Stephane Kasriel, Jefe de Comercio y FinTech en Meta Domingo 23, 4:43 p. m. (20 minutos)

● Alcanzando el nirvana financiero con Bill Harris, director ejecutivo de Nirvana Money Domingo 23, 5:29 p. m. (10 minutos)

● Una revolución integrada: cómo las plataformas y los mercados reinventarán los servicios financieros con Kamran Zaki, director de operaciones de Adyen, Julie Loeger, directora de crecimiento de eBay y Dave Salvant, cofundador y presidente de SQUIRE

Lunes 24, 9:30am (30min)

10 startups harán un lanzamiento en vivo, y cada lanzamiento en vivo es seguido por una ronda de preguntas y respuestas de nuestro panel de expertos. Las 4 o 5 mejores empresas emergentes luego se presentarán ante la audiencia más comprometida de altos ejecutivos en pagos, servicios financieros, fintech y ciberseguridad. Y sabe que los VC estarán allí con toda su fuerza, por lo que cualquiera que busque

recaudar ese dinero… te tenemos. Una startup ganará el premio Money20/20 y Commerce Ventures de $100,000 (nota SAFE sin tope) y será coronada como la campeona de America’s Got Access. Y eso no es todo, el ganador se unirá a nosotros al frente y al centro, en nuestro escenario principal ante más de 3000 personas para mostrar su increíble empresa frente al mundo fintech.

The Start: The First Step on the Startup Journey at Money 20/20 in Las Vegas, Nevada, October 23, 2022. INSIDER IMAGES FOR MONEY 20/20

Escenario de la hora del espectáculo

Gran escenario, grandes luces, grandes nombres, grandes ideas. Este híbrido de discurso principal y concierto de rock (sí, eso es una cosa) contará con algunas de las superestrellas más grandes de Fintech antes de que los focos se centren en Foreigner, los cabezas de cartel de la fiesta del martes por la noche que terminarán con una explosión.

● Construyendo a través de ciclos de incertidumbre: una conversación con Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures.

Lunes 24, 10:15 (25min)

● BNPL: Alt Payment and Lending Cambiando las reglas del juego con Brendon Kensel CEO y fundador de PrimaHealth Credit, Kristina Elkhazin Head of North America en Klarna y Paige Fitzgerald General Manager, Business Strategy and Partnerships, Afterpay & Cash App en Block Monday 24, 10:42 a. m. (40 minutos)

● Generación de escalamiento que define negocios contra viento y marea con Catherine Porter, vicepresidenta de asociaciones, Meta, Jackie Reses, presidenta y directora ejecutiva de Lead Bank y Guillaume Pousaz, director ejecutivo de Checkout.com.

Lunes 24, 11:24 (25min)

● Cripto en pagos con May Zabaneh, vicepresidenta de producto, cadena de bloques, criptomonedas y monedas digitales en PayPal, y Jess Houlgrave, director de estrategia criptográfica en Checkout.com

Lunes 24, 13:00 (30min)

● Crecimiento seguro del PIB de la economía del creador con solo fans con Lee Taylor CFO en OnlyFans y Amrapali Gan CEO en OnlyFans

Lunes 24, 14:11 (20min)

● Cómo se mueve el dinero a través de los mercados oscuros con Johnny Ayers, director ejecutivo y fundador de Socure, Mariana van Zeller, corresponsal de National Geographic y Zach Anderson Pettet, director de contenido, EE. UU. en Money20/20.

Lunes 24, 15:17 (35min)

● Liderando a través de la adversidad con Derek Jeter y Allyson Felix con Mark Sullivan EVP, Financial Services at Salesforce, Derek Jeter Entrepreneur, Philanthropist & National Baseball HOF Inductee y Allyson Felix Atleta olímpica estadounidense más condecorada, presidenta de Saysh

Lunes 24, 3:55 p. m. (35 minutos)

● La sardina y la ballena con Brett Harrison, expresidente de FTX, y Simon Taylor, director de estrategia de Sardine.

Martes 25, 9:30h (25min)

● Palabras de Rohit Chopra, Director del CFPB

Martes 25, 10:00 (20min)

● Filantropía en Fintech: incorporación de la generosidad con Ibrahim AlHusseini, fundador y socio gerente de FullCycle y Dominic Kalms, fundador y director ejecutivo de B Generous.

Martes 25, 16:05 (25min)

Etapa de pulso M

El corazón palpitante de Money20/20 está ubicado en el medio del piso de exhibición donde los anuncios sorprendentes, las demostraciones encantadoras y los lanzamientos pioneros (¡sin presión!) fluyen a un ritmo acelerado.

● Banca Abierta y Más Allá: Construyendo el Futuro de los Servicios Financieros con Jessica Turner, Vicepresidenta Ejecutiva, Banca Abierta Global y API en Mastercard

Lunes 24, 13:00 (15min)

● ¿Deberían regularse los activos criptográficos y fintech? Con Oonagh McDonald, ex miembro del parlamento británico, consultora y autora

Lunes 24, 13:48 (20min)

● Creación de un laboratorio de ciencia de datos eficaz a escala, Jessica Dunn

Vicepresidente sénior, científico de datos sénior en Bank of America

Miércoles 26, 10:57 (14min)

Entre dos…

¿Qué magia se desarrollará entre los objetos misteriosos y estarás allí para aprovechar su energía cinética? ¿Confundido? ¿Preocupado?

Nuestro científico residente estará disponible para garantizar que la fantástica variedad de charlas y paneles, en esta parte del escenario de contenido, en parte del experimento científico, se desarrolle sin problemas y de manera segura.

● The Great Scamdemic: Catfishing in the 21st Century con el director ejecutivo de Al Ko en Early Warning, Zelle Gerri Walsh, vicepresidente sénior de educación para inversores en FINRA, moderado por Nev Schulman, productor ejecutivo y presentador de Catfish para MTV

Lunes 24, 14:35 (30min)

● Los pagos alternativos ya no son opcionales con Anusha Ramanujam Directora de asociaciones de pago y habilitación de productos en Square Vivin Ramamurthy Directora de desarrollo comercial – Asociaciones globales de pagos y productos en Uber

Lunes 24, 16:10 (20min)

● ¿Qué está impulsando la economía de suscripciones? Con Nicole Jass SVP, Producto de Soluciones de Crecimiento en FIS y Alexandra Lara, Directora, Americas Payments en Netflix

Martes 25, 10:30 (25min)

● Cómo se verán los mercados en la próxima década con Shalu Attri Director, Desarrollo de Negocios Globales, Pagos en eBay y Calvin Chen Jefe de Asociaciones de Plataforma de Pagos – América en Google y moderado por Adit Gadgil Co-Director Global de Comercio Electrónico y TMT Sales & Solutions en J. P. Morgan

Miércoles 26, 10:15 (30 min)

Money Tree Park, impulsado por Kyndryl

Un árbol mágico ha irrumpido en el piso de exhibición y está floreciendo gracias al movimiento y la energía de todas las mentes increíbles que lo rodean (¡ese eres tú!). Este es el lugar donde se plantan semillas de ideas y se hacen conexiones inspiradoras. Descanse y reviva bajo el dosel tranquilo del árbol del dinero, explore el tronco hueco y siéntese para tomar un café tranquilo.

Top Drone, impulsado por Awari, Avenu, Entrust, Incognia

Si alguna vez te ha gustado volar un dron a través de una pista de obstáculos LED dentro de una red gigante al ritmo de una banda sonora de sintetizador de rock de los años 80 en un intento por ganar algunos productos de edición limitada geniales, entonces esta es tu vocación. Toma tu red

King Sky High en esta increíble escuela de drones y carrera de obstáculos. No se necesita licencia de piloto (o experiencia previa en vuelo de drones).

Conozca al Equipo de Liderazgo Ejecutivo

Tracey Davies es la presidenta de Money 20/20. Fundó RiseUp en 2018, un mundo con igualdad de género, libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, y a través de RiseUp en Money20/20, Tracey está decidida a hacer una contribución positiva, tangible y significativa a la diversidad en los servicios financieros.

Desde 2018, más de 250 mujeres de todo el mundo participaron en el programa RiseUp, con más del 60 % de participantes mujeres de color. Ella estará disponible en el lugar del evento para discutir la importancia de la diversidad y la inclusión y los temas del programa de este año.

Scarlett Sieber es directora de estrategia y crecimiento de Money20/20.

Como influyente prominente de la industria, Scarlett es colaboradora recurrente invitada de Forbes, The Financial Brand y Huffington Post y ha sido citada en docenas de otras publicaciones, incluidas Yahoo Finance, Bloomberg, American Banker, Chicago Tribune y Los Angeles Times.

Denise Medved es la vicepresidenta sénior de Money20/20 USA.

Denise es una líder transformadora y pensadora estratégica con un historial de impulsar un crecimiento significativo y crear y administrar equipos de alto rendimiento. A ella le encanta retribuir, transmitir experiencia y conocimiento, y brindar trayectorias profesionales y capacitación para los líderes de la próxima generación.

Fiesta en casa en OMNIA Las Vegas

Lunes 9 p. m. – 12 am

¡TIEMPO DE FIESTA! Únase a nosotros en el club nocturno más popular de la franja: Omnia NightClub ubicado en Caesars Palace, 3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 88901. Con el mundialmente famoso DJ Yoda y abierto a todos los delegados, promete ser un espectáculo increíble. Se requiere credencial e identificación (sin credencial no hay entrada), por orden de llegada hasta completar la capacidad.

Icon Concert: Zeta presenta FOREIGNER

Martes 6:30 – 8:30 p. m.

Nuestra fiesta de clausura y concierto en vivo desde el piso de exhibición de Money20/20 en The Venetian. ICON CONCERT es una oportunidad única de experimentar a un artista icónico mundial en el escenario icónico de Las Vegas de nuestro Showtime Stage.