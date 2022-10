Money 20/20: Serena Williams, una empresaria que atrae multitudes

Por staff

25/10/2022

El segundo día completo de sesiones en Money20/20 USA comenzó con fuerza hoy, cuando la leyenda del tenis Serena Williams subió al escenario para hablar sobre su fondo de capital de riesgo: Serena Ventures.

Serena se sentó con Takis Georgakopoulos, Director Global de Pagos de J.P. Morgan y Scarlett Sieber, Directora de Estrategia y Crecimiento de Money20/20 para analizar los cambios en los hábitos de compra de los consumidores y la influencia de las redes sociales, la aparición de dispositivos inteligentes y la difuminación de las líneas entre el mundo en línea y fuera de línea. El trío también discutió cómo la tecnología blockchain tiene la capacidad de ser el método de pago en el futuro. Georgakopoulos explicó el cambio de pensamiento de JPM de los rieles de pagos a asumir soluciones completas de extremo a extremo y ecosistemas de apoyo.

El día continuó con las predicciones fintech de Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures. Y se avecina una carrera tecnológica con China para EE. UU., y eso es algo bueno, porque eso significará que varias partes innovarán en múltiples tecnologías, dijo Khosla a Zach Anderson Pettet, director de contenido de EE. UU. para Money20/20. “Creo que una carrera tecnológica es buena para el planeta, pero el interés propio de las personas determinará cómo usan esas capacidades”, dijo. Sin embargo, estas plataformas también abrirán muchas más posibilidades para los emprendedores. Sin embargo, actualmente, los tiempos pueden ser difíciles en fintech en lo que respecta a la financiación, gracias al entorno económico actual, pero eso podría ser algo bueno para los empresarios, dijo Khosla. “Tal vez la financiación sea un poco más difícil de conseguir, pero si la consigue, sus competidores tampoco serán financiados tan fácilmente, y tal vez no con tanto dinero”, dijo Khosla. “Así que creo que el capital que recaude se utilizará de manera mucho más eficiente de lo que hubiera sido hace dos o tres años”.

A lo largo del día, la innovación en los pagos siguió cobrando gran importancia. El director general de OnlyFans, Amrapali Gan, anunció que la empresa ha pagado 10.000 millones de dólares a los creadores de su plataforma desde su creación en 2016. La propia empresa experimentó un crecimiento interanual del 115 %, con ingresos de 930 millones de dólares, según el director financiero Lee Taylor. “Solo ganamos si los creadores ganan”, dijo. “Entonces, nuestros ingresos de $ 930 millones: los creadores ganan cuatro veces eso”. Zach Anderson Pettet se unió a Taylor en el escenario para hablar sobre cómo OnlyFans es una empresa de tecnología financiera en el fondo. “Para ser una red de pago de plataforma de redes sociales verdaderamente internacional, [el pago] tiene que ser tan sencillo como ir de EE. UU. a EE. UU., como lo es ir de EE. UU. al Reino Unido o Japón”, dijo Taylor.

Y los tecnólogos tienen la responsabilidad de innovar los pagos, según May Zabaneh, vicepresidenta de productos, cadena de bloques, criptomonedas y monedas digitales de PayPal. A May se unió Jess Houlgrave, jefe de estrategia criptográfica en Checkout.com, quien se sentó con el reportero de CNBC Hugh Son para hablar sobre las criptomonedas como pagos. May confirmó que PayPal está abierto a explorar pagos criptográficos. “Creo que es nuestra responsabilidad explorar y pensar ‘cómo podemos mejorar los sistemas'”, dijo May. “¿Y cómo lo hacemos mejor para las personas y en todo el mundo?” Sin embargo, en realidad es la tecnología la que tiene el potencial de cambiar los sistemas de pago”, dijo Jess, quien también agregó que su nivel de confianza de que esta tecnología se abrirá paso en la infraestructura de pagos es del 90 %. Sin embargo, ni May ni Jess pudieron pronosticar exactamente cuánto tiempo llevará eso.

Jessica Turner, Vicepresidenta Ejecutiva de Banca Abierta Global y API en Mastercard prácticamente solo tenía una sala de pie mientras discutía la Banca Abierta. Las aplicaciones ya brindan a los clientes mejores servicios financieros y permiten que las transacciones se procesen de manera más rápida y segura a nivel mundial. La banca abierta no solo puede empoderar a los consumidores para que se beneficien de sus propios datos, sino que está reimaginando cómo se tramita el dinero: un millón de personas comienzan a usar la banca abierta cada 6 meses, según la entidad de implementación de la banca abierta.

El día concluyó con un panel de discusión inspirador dirigido por Scarlett Sieber, directora de estrategia y crecimiento de Money 20/20, a quien se unieron los grandes bateadores Derek Jeter, empresario, filántropo y miembro del HOF de béisbol nacional; Allyson Felix, atleta olímpica estadounidense de atletismo más condecorada, presidenta de Saysh; y Mark Sullivan, vicepresidente ejecutivo de servicios financieros de Salesforce. De todos los sectores que utilizan Salesforce, los servicios financieros son los de más rápido crecimiento, con el 70 % de las fintech potenciadas por la plataforma de Salesforce. Las personas y la pasión también son claves para tener éxito en los negocios, estuvo de acuerdo el panel. “Tienes que ser un apasionado de lo que estás invirtiendo y debes ser un apasionado de tu gente”, dijo Derek. “Vas a pasar por eso. Necesitas un buen equipo”.

¡Vea lo que Scarlett Sieber, Directora de Estrategia y Crecimiento de Money 20/20, dijo sobre hoy!

“Qué día, comenzamos con algunas noticias emocionantes de Money20/20; ¡Nos dirigimos a Bangkok! Como uno de los centros más innovadores para fintech, esta ubicación era la elección obvia para nosotros, dijo Scarlett Sieber. “Luego escuchamos a una de las atletas más condecoradas de nuestra vida, Serena Williams, pero su éxito no se limita solo a la cancha. Invitado por JP Morgan para discutir todo lo relacionado con el capital de riesgo y las finanzas integradas con un enfoque particular en los pagos. La audiencia se rió cuando Takis compartió que el precio de las acciones de JP Morgan subió un 5% después de que Serena tuiteara que se uniría a ellos en el escenario”.

“Luego escuchamos a otras superestrellas: Derek Jeter, Allyson Felix y Mark Sullivan de Salesforce mientras discutían cómo la adversidad y la determinación conducen al éxito”, continuó. “Para el mediodía, tuvimos otra charla estimulante del CEO de OnlyFans, quien ofreció información sobre la importancia del procesamiento eficiente de pagos para la expansión de la plataforma, compartiendo que la compañía ha pagado $ 10 mil millones a los creadores desde su creación en 2016. La plataforma también ha transformado el ecosistema de creadores, desde un puñado de personas influyentes que aseguran asociaciones de marca hasta hoy: una economía de creadores en toda regla”.

“Entre estas sesiones inspiradoras, una amplia gama de conferencias magistrales, talleres y conferencias sobre los temas que importan en el mundo fintech de hoy: mercados oscuros, banca abierta, finanzas integradas”.