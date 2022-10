Money 20/20: Synctera lanza soporte para tarjetas de crédito

Por staff

27/10/2022

Synctera, una empresa que ayuda a empresas emergentes y establecidas a crear y lanzar aplicaciones FinTech y banca integrada a través de su plataforma de Banca como Servicio (BaaS), anunció hoy el lanzamiento de dos productos que permitirán a los creadores de FinTech lanzar una gama más amplia de productos, más rápido. :

– Tarjeta de cargo inteligente Synctera: una solución completa para FinTechs y empresas para crear y emitir tarjetas de cargo para sus clientes

– Aplicación bancaria White Label de Synctera: una base de código gratuita y con todas las funciones que los clientes de Synctera pueden usar para lanzar inmediatamente un neobanco o personalizarlo según su visión específica del producto.



Presentamos la tarjeta de carga inteligente Synctera

Synctera Smart Charge Card, un nuevo producto de crédito BaaS, incluye un conjunto de API fáciles de usar a las que las empresas pueden acceder para crear, lanzar y emitir tarjetas de crédito para sus clientes. Las cuentas y el movimiento de dinero están respaldados por un banco asociado de la creciente red de Synctera. Las empresas que lanzan la tarjeta de pago también pueden acceder al conjunto completo de servicios bancarios de Synctera, incluida la emisión de cuentas bancarias y tarjetas de débito, rieles de pago, KYC, verificación de cuentas, cumplimiento y soporte operativo, y mucho más. El lanzamiento de la tarjeta de crédito continúa el impulso de innovación de Synctera en créditos y préstamos para la industria de BaaS, menos de dos meses después del lanzamiento de la línea de crédito de Synctera.

Las empresas que emiten tarjetas de crédito con Synctera pueden obtener ingresos de las tarifas de intercambio, las suscripciones mensuales y, en el futuro, una parte de los intereses pagados por el consumidor o la empresa. Los ingresos por intercambio en tarjetas de cargo pueden ser hasta el doble de lo que proporcionan las tarjetas de débito, brindando a las empresas una mayor flexibilidad para ofrecer recompensas a sus clientes finales.

“Synctera Smart Charge Card brinda beneficios significativos a todos los involucrados y expandirá el mercado de la banca como servicio al ayudar a FinTechs a crear excelentes productos y alentar a más bancos a unirse”, dijo Peter Hazlehurst, director ejecutivo de Synctera. “Con la tarjeta de carga inteligente Synctera, las FinTech pueden ofrecer atractivas recompensas vinculadas a las cuentas corrientes, ayudándolas a hacer crecer su negocio y brindar valor real a sus clientes. Y los bancos más grandes finalmente pueden competir en BaaS porque obtienen el mismo intercambio en tarjetas de crédito que los bancos más pequeños”.

La primera oferta es una tarjeta de crédito asegurada; a diferencia de una tarjeta de crédito tradicional, el producto no requiere una verificación de crédito dura y no requiere que la empresa financie los saldos de sus clientes. Las empresas pueden optar por lanzar tarjetas de crédito seguras para brindar un mejor servicio a los clientes que buscan una forma inteligente de administrar sus gastos o que necesitan una opción de pago más conveniente que las tarjetas de prepago y las tarjetas de débito. Es importante destacar que con la tarjeta de crédito garantizada de Synctera, el titular de la tarjeta puede retirar su saldo disponible en cualquier momento, lo que lo hace más flexible que las tarjetas de crédito garantizadas tradicionales. Una tarjeta de crédito asegurada también puede ser una forma de construir o reconstruir el crédito para millones de estadounidenses que no tienen crédito.

La aplicación de banca White Label de Synctera permite a las empresas de tecnología financiera lanzar mejores experiencias bancarias para los clientes finales con mayor rapidez

Synctera también anunció el lanzamiento de su completa aplicación bancaria Synctera White Label. Los desarrolladores pueden aprovechar el código base de la aplicación para crear rápidamente productos bancarios integrados o aplicaciones de neobanco independientes. Los desarrolladores pueden personalizar la interfaz de usuario de la aplicación para que coincida con la marca, los logotipos, los colores, los flujos de productos y más de su empresa. Creada en colaboración con los líderes en ingeniería y diseño de FinTech UX, la aplicación bancaria puede ahorrar a las empresas unas 300 horas de tiempo de desarrollo. Synctera ofrece el código gratis a los constructores.

Junto con el entorno de desarrollo intuitivo de Synctera y el soporte operativo y de cumplimiento integral, la aplicación bancaria crea una ventanilla única para crear, probar y lanzar rápidamente aplicaciones FinTech y banca integrada.

“Creamos una excelente experiencia de desarrollador para BaaS porque sabemos que el tiempo y el dinero no están del lado del desarrollador”, dijo Kris Hansen, director de tecnología y cofundador de Synctera. “Nuestras integraciones bancarias, los recursos de back-end y nuestra nueva oferta de front-end simplifican lo que de otro modo sería un camino agotador para el lanzamiento”.

La aplicación bancaria se prueba previamente para las vulnerabilidades típicas que pueden retrasar o incluso impedir que una empresa lance su aplicación FinTech o producto financiero en asociación con un banco patrocinador. Los desarrolladores pueden probar la aplicación bancaria junto con las API de Synctera en el espacio de trabajo de Synctera. Actualmente, más de 30 empresas de todos los tamaños están desarrollando tarjetas de débito, cuentas bancarias, préstamos y otros productos financieros con Synctera para una amplia gama de mercados objetivo y segmentos de clientes.