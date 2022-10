Money 20/20: Te contamos lo mejor que pasó el primer día

Por staff

24/10/2022

Money20/20 USA inició ayer domingo su edición 2022 en Las Vegas con un día repleto de conversaciones emocionantes y debates que invitan a la reflexión.

Melissa Strait, Directora de Cumplimiento de Coinbase, se reunió con John Sabatini, Socio de Cibernética, Riesgo y Regulación de PwC, para analizar cómo prosperar en el actual auge regulatorio de activos digitales. Específicamente, cómo todos en la industria deben enfocarse en la confianza, especialmente después de la tendencia a la baja que experimentó el criptomercado el año pasado. Esto se debe a que los activos virtuales ofrecen la oportunidad de bancarizar a los no bancarizados, particularmente en situaciones en las que los rieles bancarios no funcionan, como la guerra en Ucrania, o simplemente no existen en los países en desarrollo. “Entonces, ejecutamos todas nuestras operaciones de manera similar a los bancos para asegurarnos de que las autoridades y los reguladores continúen sintiéndose cómodos con todo lo que hacemos”, dijo Melissa.

Web3 fue un tema de discusión innegablemente importante durante todo el día, ya que es la ola del futuro y una tecnología novedosa que tendrá un impacto generacional, dijo Jai Ramaswamy, director legal de Andreessen Horowitz. Jai se sentó con Eric Golden, presentador de Web3 Breakdowns, para hablar sobre la regulación racional de Web3. “Que la criminalidad y la tecnología vayan de la mano no es suficiente para disuadir a las mentes brillantes del desarrollo de Web3”, dijo. ¿Quién debería regular las capas base de tecnología que estamos viendo hoy? No los reguladores financieros, ya que son los “menos competentes para tomar decisiones de diseño”, dijo. “Creo que la industria debe pensar detenidamente sobre cómo se puede regular esa capa base a través de la autorregulación, a través de organismos de establecimiento de estándares y a través de las mejores prácticas”.

Registration and badge pick-up at Money 20/20 in Las Vegas, Nevada, October 23, 2022. INSIDER IMAGES FOR MONEY 20/20

Hablando del futuro, Metaverse tendrá un valor económico de entre $8 billones y $13 billones, con alrededor de 5 mil millones de usuarios, según Sophia Bantanidis, Future of Finance en Citi Global Insight. Por lo tanto, los bancos deberían explorar formas de facilitar los pagos y proporcionar crédito para respaldar las transacciones que se realizarán en el metaverso, dijo. Bantanidis se sentó con Steve Pannifer, director general de Consult Hyperion, para hablar sobre el metaverso y lo que podría significar para el dinero y el futuro de la identidad, en Money20/20 el primer día. Al mismo tiempo, los activos digitales como los NFT permitirán la propiedad real en línea, dijo Pannifer. Pero va a llevar mucho tiempo llegar allí, coincidieron ambos. “No estamos ni cerca de donde necesitamos estar con la tecnología que se requiere para impulsar el metaverso”, dijo. “Eso implicará una gran cantidad de gastos: miles de millones de dólares [deberán] invertirse para que podamos tener esta experiencia digital mejorada”, dijo. “Será una experiencia digital superior a la que tenemos hoy porque será mucho más íntima, pero para eso necesitamos tecnología realmente buena y eso llevará tiempo”.

El potencial de impacto de América Latina en el ecosistema global también dominó una conversación dirigida por Carolina Dorado, Directora de Ventas Corporativas y de Comercio Electrónico para la Región Andina, América Central y el Caribe, Pagos en J.P. Morgan. El efectivo es el rey en América Latina, con el 58% de las compras en los puntos de venta todavía realizadas en efectivo, dijo, destacando una necesidad apremiante de pagos transfronterizos sin fricciones. Alrededor del 70 % de América Latina actualmente no está bancarizada, lo que significa que hay una gran oportunidad de crecimiento en esa región, razón por la cual VC invirtió $ 15 mil millones en América Latina este año, más inversión que los seis años anteriores en total, dijo Dorado.

Money20/20 USA’s Illegal to Legal Summit también mostró una luz sobre el rápido crecimiento continuo de la industria del cannabis, con ventas globales de hierba que alcanzaron los $ 25 mil millones en 2021, según Erin O’Donnell y Michael Beird, socios fundadores de Infused Banking. Se espera que ese número crezca aún más en los próximos 5 años, mientras que la industria ya respalda más de 480,000 puestos de trabajo. Sin embargo, la viabilidad a largo plazo de la floreciente industria del cannabis depende de la continuación de la legislación y el apoyo político. Afortunadamente, las cosas se están moviendo en la dirección correcta, pero sin que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos, podría ser un proceso lento.

El primer día continuó con los líderes de Money20/20: Tracey Davies, presidenta de Money20/20, y Scarlett Sieber, directora de estrategia y crecimiento de Money20/20, inaugurando Sunday Night Live, el programa principal para 2022.

– Primero, Stephane Kasriel, Jefe de Comercio y FinTech en Meta, se reunió con Sanjib Kalita, CEO y Editor en Jefe de Guppy para hablar sobre la creación de una billetera digital, donde puede almacenar varios métodos de pago, identificación y tokens de recompensa.



– A continuación, Bill Harris, director ejecutivo de Nirvana Money y exlíder de PayPal, subió al escenario para hablar sobre su próximo capítulo; Nirvana Money: que ofrecerá crédito y débito en una sola tarjeta y la oportunidad de que su cheque de pago genere crédito.

– Y finalmente, Scarlett de Money20/20 dirigió una conversación sobre la revolución integrada con Kamran Zakim, director de operaciones de Adyen; Julie Loeger, directora de crecimiento de eBay; y Dave Salvant, cofundador y presidente de SQUIRE. Las pequeñas y medianas empresas están extremadamente desatendidas, y existe una gran oportunidad para cambiar esto: ofrecer pagos integrados.

“The Modern Tech Stack for High-Growth Companies” session on the Marcello stage at Money 20/20 in Las Vegas, Nevada, October 23, 2022. INSIDER IMAGES FOR MONEY 20/20

En la etapa America’s Got Access, tanto Remynt como Zirtue se llevaron el primer premio, en un giro sorprendente, al ganar $100,000 cada uno.

El día concluyó con un discurso inspirador de Molly Bloom, oradora principal y autora de best-sellers. Bloom habló de la resiliencia de la determinación y la reinvención. “Si algo significa todo para ti, no puedes dejar que nada te impida conseguirlo”, dijo. “Es importante perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Del otro lado del fracaso están estas redenciones y una vida hermosa”.

“Money20/20 USA se lanzó con toda su fuerza hoy, con más eventos de networking, más oradores, más reuniones y más emoción que nunca. Nos acompañan personas de más de 90 países y tenemos más de 400 oradores hablando en nuestros seis escenarios, con ideas innovadoras que impulsarán la industria fintech”.

“Fintech está constantemente superando los límites de lo que hemos podido lograr y las formas en que puede ayudar a curar los puntos débiles financieros que existen en los sistemas tradicionales. Si bien siempre hay desafíos que abordar, las soluciones, las innovaciones y las oportunidades sin duda se encontrarán en esta feria, esta semana”.

“Somos el lugar donde a la comunidad fintech le encanta hacer negocios. Organizamos un ecosistema en evolución, desde líderes globales hasta nuevos retadores y gigantes tecnológicos y nuevas empresas; estamos orgullosos de albergar las mentes brillantes de la industria en el transcurso de cuatro días increíbles”.

“El Money20/20 USA de este año promete algo en la agenda para todos”, dijo Scarlett Sieber, directora de estrategia y crecimiento de Money 20/20. “El evento de este año ofrece a los asistentes la oportunidad de reunirse con líderes intelectuales y provocadores, y codearse con las estrellas de rock de Fintech, incluida la reina del tenis, Serena Williams, quien comenzará mañana con una conversación con Takis Georgakopoulos, director global. de Pagos en J.P. Morgan”