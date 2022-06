Monika Ogloszka, ¿cómo evolucionar nuestra estrategia publicitaria hacia la individualidad?

Por staff

06/06/2022

Entrevista exclusiva de TyN Magazine con Monika Ogloszka, Head de Cono Sur en RTB House sobre Segmentación post-demográfica: ¿cómo evolucionar nuestra estrategia publicitaria hacia la individualidad?

TyN: ¿Qué es la segmentación post-demográfica? ¿Por qué las consideraciones demográficas tradicionales ya no son válidas para una estrategia de marketing?

Monika Ogloszka: Son tecnologías de segmentación que no están centradas sólo en los elementos demográficos tradicionales de los consumidores como edad, género, condición socioeconómica, etc. Hoy cada persona tiene un perfil muy heterogéneo y particular, por lo que construir perfiles con hábitos y patrones generales puede resultar contrario a lo que se esperaba para su edad, género, etc, ya que muestran una tendencia a construir una identidad propia de consumo con más diversidad que nunca.

Hoy podemos decir que los consumidores se desenvuelven en un entorno de patrones de consumo que ya no se definen por segmentos demográficos ‘tradicionales’. Vivimos en un mundo post demográfico que se describe, de acuerdo con TrendWatching, como las personas – de cualquier edad y mercado- que construyen su propia identidad con más libertad que nunca, principalmente por 4 razones:

Acceso: Experiencia de consumo cada vez más global a través de la tecnología.

Experiencia de consumo cada vez más global a través de la tecnología. Permiso: Libertad de consumo y su desarrollo de identidades únicas.

Libertad de consumo y su desarrollo de identidades únicas. Capacidad: Experiencias e identificación con más productos y servicios de manera global, lo que lleva a una mayor demanda de personalización.

Experiencias e identificación con más productos y servicios de manera global, lo que lleva a una mayor demanda de personalización. Deseo: Los elementos que establecen el status quo están cambiando, y hoy el dinero ya no es todo. El equilibrio de poder entre las generaciones se ha modificado.

Como resultado, los consumidores pueden (y cada vez lo hacen más) elegir los productos y servicios que compran y las marcas con las que se identifican, sin tener en cuenta las “convenciones” demográficas, por lo que es de vital importancia eliminar los compromisos actuales que tiene la publicidad digital y aplicar tecnologías que garantizan la hiper personalización de las comunicaciones en función de los intereses de los usuarios en tiempo real y de acuerdo con los contexto de navegación, la cual termina teniendo una gran ventaja en términos de experiencia de marca y eficacia.

Sin embargo, los valores demográficos tradicionales no son inválidos, continúan siendo una referencia para realizar un target, pero se deben alimentar con nuevos valores de consumo. Ante el avance de la digitalización y las nuevas condiciones sociales de los consumidores, tales como hábitos, uso de sus dispositivos tecnológicos y formas de consumo, la segmentación demográfica tradicional limita el potencial real de las campañas de branding, dado el amplio espectro de perfiles del potencial cliente.

Por ejemplo: Pensemos en las campañas de maquillaje, generalmente dirigidas a las mujeres, con restricciones de edad y clase social. Aquí las cuestiones a una segmentación tradicional en este mercado:

– Los hombres también se maquillan.

– Las mujeres más allá del perfil de edad preconfigurado pueden estar interesadas también en el producto.

– La restricción de clase también puede ignorar a las personas que tienen aspiraciones con el producto y formas de pago alternativas como el crédito.

TyN: ¿De qué manera las tecnologías avanzadas, como el aprendizaje profundo y la analítica, ayudan a los profesionales del marketing a crear campañas más personalizadas? ¿Qué otras tecnologías pueden utilizarse?

M.O.: Al interpretar el contenido de los sitios web y los datos de los usuarios, los algoritmos de IA, consiguen tomar decisiones más acertadas acerca de dónde, cuándo y cómo posicionar cada anuncio para garantizar altos niveles de compromiso y rendimiento para cada campaña. La idea es siempre buscar el equilibrio entre el potencial de engagement o conversión de un usuario con los elementos del anuncio, como el contexto de la página, los objetivos de comunicación, y el contenido del banner o video que será exhibido, analizando los incontables puntos de datos disponibles y sus variables.

En este proceso, cuantos más datos se analicen, más precisas serán las predicciones y recomendaciones, por lo que cuanto más avanzada la tecnología, mejor serán los rendimientos y la experiencia de los usuarios. El Deep Learning, la rama más avanzada de la IA, es capaz de alcanzar alrededor de 200 mil FLOPS (Floating point operations per second), métrica utilizada para medir la cantidad de operaciones realizadas por segundo (procesamiento), mientras que el Machine Learning convencional alcanza solo 80.

Cuando se juntan las técnicas de automatización en el proceso de personalización de los banners, los algoritmos generan experiencias excepcionales para el usuario. Es cómo en la segmentación contextual, una metodología muy tradicional, pero que hoy está basada en IA, con un nivel de personalización nunca antes visto. Por ejemplo, hoy es posible tener campañas de branding con incontables variaciones del mismo video, elaboradas en tiempo real por la inteligencia artificial, mezclando productos y elementos específicos para cada contexto. La plataforma de RTB House puede generar hasta 10 mil versiones del mismo anuncio en el formato de video.

Este conocimiento profundo del contexto permite ejecutar las campañas de branding o retargeting más adecuadas. El retargeting es la técnica de marketing digital que se basa en volver a impactar con publicidad a usuarios que ya hayan interactuado con nuestra marca. El ejemplo más común son los usuarios que han visitado nuestro sitio web, pero no es la única posibilidad: también podemos hacer remarketing con usuarios que hayan abierto nuestros emails, por ejemplo.

Estos impactos pueden producirse a través de canales diferentes, como:

Publicidad de display . Al visitar ciertas páginas web, el usuario ve banners de una marca, quizás con mensajes personalizados en función de los productos o servicios de su interés.

. Al visitar ciertas páginas web, el usuario ve banners de una marca, quizás con mensajes personalizados en función de los productos o servicios de su interés. Anuncios en redes sociales . Las interfaces de publicidad en redes sociales, como Facebook Ads, permiten usar la información que ya tenemos sobre los usuarios para poder dirigir los anuncios solamente a quienes ya hayan interactuado con nuestra marca.

. Las interfaces de publicidad en redes sociales, como Facebook Ads, permiten usar la información que ya tenemos sobre los usuarios para poder dirigir los anuncios solamente a quienes ya hayan interactuado con nuestra marca. Email marketing. Por ejemplo, a través de mailings personalizados para los usuarios que hayan dejado una compra a medias.

TyN: ¿Dar un ejemplo de cómo funciona el aprendizaje profundo en la práctica en tiempo real en el marketing? ¿Cuáles son los beneficios tanto para la empresa como para el consumidor?

M.O.: Las estrategias de segmentación contextual, donde los anuncios en línea son direccionados al consumidor a partir de sus contextos de navegación online o valores post-demográficos han ganado protagonismo con los múltiples análisis acerca del futuro de la publicidad digital.

En el pasado la segmentación se basaba en un abordaje simple de asociación de palabras clave, mientras que ahora, con potentes algoritmos creados por la Inteligencia Artificial (IA) indicando los contextos del comparador, se generan niveles de personalización nunca antes vistos, creando espacios propicios para relaciones marca-cliente más duraderas y aumentando el compromiso de los compradores.

Los algoritmos de IA consiguen tomar decisiones más acertadas equilibrando el contexto de la página, los objetivos de comunicación, y el contenido del banner o video que será exhibido. Cuando se juntan las técnicas de automatización en el proceso de customización de los banners, la segmentación contextual genera experiencias excepcionales para el usuario, por ejemplo, campañas de branding con incontables variaciones del mismo video.

Por otra parte, si bien la segmentación post-demográfica cuenta con un infinito de perfiles, algoritmos avanzados de IA, creados a través de Deep Learning, pueden identificar y predecir los cambios en los patrones de comportamiento, incluso los más sutiles, con extrema precisión y rapidez, lo que permite niveles muy altos de personalización basados en datos de primera mano, siempre respetando la privacidad.

Para las marcas, esta estrategia presenta múltiples ventajas:

Un ROI muy alto en las campañas de performance, ya que las campañas se dirigen a una audiencia limitada pero potencialmente muy interesada. De acuerdo con los datos de RTB House, un retargeting basado en Deep Learning hace que las campañas tengan un mejor rendimiento y permiten generar contenidos más ajustados al perfil de los clientes. Las campañas que utilizan Deep Learning son hasta un 50% más efectivas comparadas con las que utilizan enfoques de Machine Learning.

Grandes posibilidades de segmentación, ya que podemos orientar los anuncios en función de comportamientos específicos de los usuarios.

Refuerzo en todas las etapas del embudo de conversión, ya que podemos impactar al usuario repetidas veces a lo largo de su trayectoria.

Posibilidad de hacer un branding muy específico, ya que es posible no solamente personalizar los anuncios según el interés de cada consumidor, pero también determinar, incluso en tiempo real, la etapa dentro del proceso de venta de cada usuario y elegir los mejores para cada campaña a depender de su objetivo – si es branding o performance.

TyN: ¿Qué grado de difusión tienen estas técnicas de comercialización en América Latina? ¿Qué países son los más avanzados? ¿Puede dar algún ejemplo de empresas o campañas concretas?

M.O.: En América Latina tenemos diferentes niveles de adopción y comprensión de la tecnología programática, y por supuesto cuanto más activa es la economía y el comercio electrónico, más avanzadas son las herramientas utilizadas por las empresas. Pero vemos que hay espacio en todos los países para el desarrollo de las estratégias de medios digitales. Incluso en los mercados más avanzados, la adopción de mejores tecnologías y herramientas garantizan una ventaja sobre la competencia, que también es más intensa.

TyN: ¿Qué tipo de métricas utiliza RTB House para demostrar a sus clientes las mejoras que se pueden observar al desplegar estrategias de deep learning y marketing post-demográfico? ¿Mejoras en los ingresos, la eficiencia, el uso de recursos, el tiempo de comercialización?

M.O.: Hoy contamos con resultados medibles impulsados por soluciones de segmentación contextual propias basadas en algoritmos de deep learning, que se han mostrado hasta 50% más eficientes para la personalización de campañas de retargeting a diferencia de las que son hechas con machine learning convencional.

Este formato de segmentación, por ejemplo, garantizó a la campaña publicitaria de Honda en Polonia, un aumento de 300% en las tasas de interacción, gracias al análisis preciso de millones de sitios y categorías, con la creación y selección de anuncios específicos por modelo de automóvil. Puedes revisar aquí el caso de éxito completo.

TyN: ¿Qué problemas de privacidad y seguridad podría plantear el uso de este tipo de tecnologías en las campañas de marketing y cómo se puede hacer frente a esos problemas para no incumplir la normativa ni perder la confianza del consumidor?

M.O.: El fin del uso de cookies, por ejemplo, contribuye mayormente a que exista una nueva gestión de la privacidad de los usuarios. Esto lejos de representar retrocesos, puede ser una gran oportunidad para ganar efectividad, ya que contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías o metodologías de segmentación basadas en datos propios. RTB House está trabajando junto a Google y a los otros líderes de la industria para la construcción de este nuevo escenario.

Esta nueva realidad, amigable con la privacidad, mueve la segmentación a otras fuentes de datos, como por ejemplo, hacia nuevos enfoques contextuales que centralizan las necesidades y expectativas de los usuarios en el momento exacto de la interacción, habilitando potentes campañas de principio a fin en el embudo de ventas.

Si bien esto implica la adopción de nuevas tecnologías con algoritmos más potentes, también es una buena oportunidad para que las marcas definan sus estrategias y optimicen las tecnologías disponibles, lo que nos lleva a analizar la siguiente tendencia.

Por otra parte, otra de las ventajas de la Inteligencia artificial es el cuidado de la marca en el contexto digital. Actualmente, las estrategias enfocadas al brand safety y brand suitability son fundamentales para evitar que los anuncios sean exhibidos en contextos adversos garantizando que el consumidor tenga una experiencia positiva.

Recordemos que vincular anuncios a contextos negativos puede perjudicar los resultados de la campaña y generar graves daños reputacionales a las marcas.

La técnica se basa en el análisis de datos primarios referentes a la URL donde el anuncio será exhibido, y en algoritmos que analizan información como categorías, temas, y palabras clave, haciendo correlaciones con los objetivos de la marca y los anuncios, lo que permite un bloqueo de contenidos potencialmente sensibles, y refuerza el vínculo de la publicidad a temas que realmente tengan sentido para la marca, la campaña y el usuario.

TyN: Google dejará de utilizar cookies de terceros en 2023, siguiendo los pasos de Safari y Firefox. ¿Cómo puede RTB House ayudar a las empresas a prepararse para este acontecimiento y empezar a adoptar metodologías alternativas de recolección de datos de primera parte sobre las que puedan construir nuevas estrategias de marketing?

M.O.: En RTB House creemos firmemente que la investigación y la innovación son la clave para desarrollar soluciones tecnológicas de marketing escalables y eficaces, por lo que desde el anuncio de Google en 2020, nos hemos esforzado mucho en este tema y trabajado junto a Google y a los otros líderes de la industria para la construcción de este nuevo escenario. Esto nos ha llevado a una posición de liderazgo en este cambio de paradigma.

¿Cómo?

Nuestros esfuerzos nos permitieron proponer mejoras a Google, dos de las cuales ya se han incluido por completo en FLEDGE – uno para la recomendación de productos y otro a nível de optimización de rendimientos. Las propuestas de RTB House mejoraron significativamente la usabilidad y la competitividad de Privacy Sandbox.

Además, también pudimos probar con antelación los efectos de los nuevos parámetros propuestos por Privacy Sandbox en nuestra gama de soluciones. Como resultado, fuimos el primer DSP en simular con éxito este nuevo ecosistema

Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que este nuevo panorama aún permita experiencias de personalización significativas para las campañas publicitarias, al tiempo que protege la privacidad de cada usuario.

Contamos con un equipo dedicado a este cambio, el Privacy Ads Team, compuesto por 25 profesionales multidisciplinares, que participan en las discusiones sobre el tema “sin cookies” en el W3C (World Wide Web Consortium), junto con Google y otros grandes actores del mundo digital. industria.

TyN: ¿Cuáles son las ventajas del vídeo para una campaña de marketing y cómo incorpora el vídeo el aprendizaje profundo?

M.O.: Está demostrado que el video es capaz de generar más engagement en comparación con otros formatos, pues nuestro cerebro es capaz de procesar imágenes 60 mil veces más rápido que un texto. Si a esto le agregamos el componente de IA (Deep Learning) capaz de crear visualizaciones y narrativas altamente personalizadas, tendremos soluciones de video streaming altamente eficaces.

Con experiencias de video cada vez más cautivadoras y acorde a sus intereses, el consumidor se sentirá cada vez más comprometido, y estará listo para los alcances de cualquier campaña. De acuerdo a las predicciones de diversos análisis, para 2022 el contenido de video en línea controlará alrededor del 85% de todo el tráfico web, 15 veces más que en 2017, por lo que hoy se erige como un componente clave del marketing.

Algunas de las ventajas de las soluciones de video ads basadas en IA de RTB House son:

– Algoritmos que determinan en qué etapa del embudo de venta se encuentra cada consumidor, mostrándoles videos personalizados a los que realmente estén vinculados a las etapas de cada campaña. Los algoritmos incluso son capaces de generar interés en usuarios que no han estado en contacto con la marca.

– Generación de hasta 10 mil versiones de anuncios de una sola campaña, con visualización en diferentes tipos de dispositivos.

– Combinación de video con otros formatos, como banners, visualizaciones dinámicas, anuncios en fragmentos, campaña en apps y más, con lo que se garantiza la permanente comunicación con el cliente y más tráfico a nuestros sitios web.

– Con algoritmos propios analiza la ubicación digital del anuncio garantizando una segmentación contextual más precisa y mayor seguridad para la marca.

Apoyamos nuestros servicios de anuncios de vídeo en streaming con técnicas de segmentación contextual para ayudar a las marcas a superar a la competencia y presentar sus increíbles vídeos a los clientes potenciales. Muchas empresas intentan llegar a una gran audiencia, pero ¿llegan al grupo de personas adecuado? Este es, de hecho, el secreto del éxito de una marca.

Cuando los anuncios corresponden con el contenido del sitio web, mejora la experiencia de los clientes que ven las piezas publicitarias, video en este caso. Gracias a la coherencia del contenido (el anuncio está relacionado con el contenido del sitio), aparecen menos emociones negativas durante el contacto con los anuncios. La eliminación del efecto de fatiga de los anuncios (que es un problema cada vez mayor en la publicidad), así como la mejora de la orientación, se traduce en una mayor eficacia de sus campañas.

TyN: A medida que se acerca el metaverso, ¿cómo prevé RTB las campañas de marketing en el futuro?

M.O.: El metaverso promete crear entornos completamente nuevos para la interacción, por lo que también será necesario renovar las experiencias publicitarias. Todavía es demasiado pronto para decir cómo se reconfigurará este escenario, pero en general deben mantenerse algunos principios, entre ellos la búsqueda de una mayor personalización de los anuncios y la defensa de la privacidad de los usuarios.

La individualización y la privacidad son algunos de los principios que se han solidificado en la industria publicitaria a lo largo de los últimos tiempos y que deben guiar cualquier desarrollo que se lleve a cabo de ahora en adelante, ya que reflejan las prioridades y deseos de los consumidores. De esta manera, creo que las nuevas tecnologías y formatos van a brindarnos experiencias increíbles en este sentido.

TyN: ¿Qué importancia tiene América Latina para RTB House? ¿En cuántos países de la región está presente la empresa? ¿Qué crecimiento está experimentando la empresa y cuáles son sus planes a corto y medio plazo?

M.O.: Fundada en 2012, el equipo de RTB House está compuesto por más de 1000 especialistas en más de 30 ciudades en todo el mundo. En América Latina la empresa sirve hoy más de 350 campañas publicitarias para las principales marcas y agencias de la región, con operación en múltiples mercados como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La oferta de productos impulsados ​​por IA de RTB House incluye soluciones para performance o branding con anuncios de display o video ultra personalizados