Monopoly App Banking: El icónico juego se transforma en una fintech

23/03/2025

(Global) El icónico juego de mesa Monopoly, con 91 años de historia, propiedad de la empresa estadounidense Hasbro, tiene licencia en 113 países y se imprime en 46 idiomas alrededor del mundo. Su popularidad radica en la capacidad de recrear experiencias vívidas y universalmente válidas sobre cómo la economía financiera de suma cero—aquella que carece de mercados de crédito organizados—arruina vidas.

Ahora, Hasbro anunció una nueva versión de Monopoly que simplifica el juego al reemplazar el efectivo y el banquero con una aplicación móvil que maneja todas las transacciones del juego, se espera llegue a las tiendas en agosto de 2025.

Boardwalk y Park Place, tradicionalmente las propiedades más caras para comprar y desarrollar, serán reemplazadas por Rocket Launch Pad y Moon. El dinero en efectivo desaparecerá. Los banqueros quedarán obsoletos.

Con Monopoly App Banking, un teléfono inteligente o tableta asume el papel de banquero y realiza un seguimiento del dinero y las propiedades de cada jugador. Hará que el juego sea más accesible para los jugadores más jóvenes y al mismo tiempo hará que sea mucho más difícil hacer trampa.

Los jugadores elegirán sus fichas y recibirán una tarjeta bancaria con un saldo de crédito inicial en lugar de los tradicionales billetes de colores pastel. Con cada transacción, los cambios en sus saldos y títulos de propiedad serán escaneados en un depósito central electrónico, la Monopoly Money App, que actualizará las posiciones financieras de los jugadores en tiempo real.

Como siempre, no se creará dinero nuevo cuando se agoten los ahorros iniciales. No habrá bancos que capten depósitos para reinvertir los ahorros inactivos, ni nuevas empresas que paguen salarios o bonificaciones, ni reinversión en operaciones. Cuando el dinero no circula en la economía, los jugadores deben extraer rentas entre sí para sobrevivir. A medida que se compren las propiedades disponibles, los participantes se volverán más agresivos en su intento por poseer todo el tablero para evitar ser poseídos.

El juego termina como siempre lo hizo: todos los jugadores, excepto el ganador, quedan en la ruina.

En lugar de Park Place y Boardwalk, las propiedades más valiosas ahora son una plataforma de lanzamiento de cohetes y la luna, mientras que otras incluyen una fábrica de chocolate, una montaña rusa de realidad virtual y un parque de dinosaurios.

Además de la nueva interfaz “fintech”, la nueva versión del juego incluye expansiones interesantes que permiten a los jugadores “salirse con la suya y desbloquear oportunidades para comprar cada espacio del tablero”.

– Free Parking se convierte en la expansión Monopoly Free Parking Jackpot , ofreciendo nuevas oportunidades de ganancia. La expansión Free Parking resalta la creciente dependencia de los estadounidenses en los juegos de azar , especialmente entre aquellos que menos pueden permitirse participar en ellos.

– Monopoly Buy Everything Expansion abre la Safe Vault , permitiendo que todo esté a la venta. Se asemeja a la expropiación , el derecho del gobierno a confiscar propiedades privadas.

– Go to Jail Expansion permite a los prisioneros salir, romper filas e incluso robar propiedades con impunidad. La expansión Go to Jail formaliza el papel de la corrupción.

Se espera que Monopoly App Banking esté disponible en la mayoría de los principales minoristas a partir de agosto de 2025 y se venderá por 24,99 dólares. La aplicación móvil que la acompaña es gratuita, pero los jugadores deberán proporcionar su propio dispositivo móvil.

