Motorola es nominado por crear impacto en gaming

Por staff

01/11/2023

Motorola México y la campaña “Play Modo Noob” de We Are Mashin están nominados en la categoría de Creative & Innovation Impact de Juegos / Gamificación y E-Sports dentro de la Macro disciplina Creative & Innovation Impact por los premios MMA Smarties Latam Hispanic 2023.

El próximo 8 de noviembre celebrarán en los premios MMA Smarties Latam Hispanic 2023 en el marco del MMA Innovate Argentina, junto con los demás finalistas, el uso excepcional de la tecnología para revolucionar el mundo del marketing y el éxito de esta campaña. La inspiración de esta campaña es la misma que motiva a Motorola a democratizar la tecnología.

Todos comenzamos siendo “noobs” alguna vez, ¿por qué no asumirlo? Incluso los pro-players de e-sports o de gaming fueron principiantes alguna vez; y no por eso perdieron la oportunidad de ser tomados en serio. Una vez que iniciaron con la idea, se dieron cuenta de que no están solos y se asociaron con uno de los títulos más importantes del año: League of Legends, Wild Rift, a su vez desafiaron a grandes streamers y creadores a probar algo nuevo y revivir esa época en la que fueron novatos bajo la consigna “Play Modo Noob” ¡y fue muy divertido!

A través de Twitch, TikTok, X, Meta y Youtube obtuvieron más de 100 millones de impactos, lo cual significó un 150% más de lo proyectado, con más de 5 millones de interacciones y un engagement rate de más del 5%. Lograron más de 420 mil clicks, más de 5 mil horas de visualización y sus niveles de consideración aumentaron 3 puntos. Fueron la primera marca de la categoría en crear una campaña de gaming de esta medida. ¿La cereza del pastel? la gran nominación que obtuvieron por parte de la plataforma de MMA.

Además, esta campaña fue presentada en Gamergy México los días 25, 26 y 27 de agosto. En esta increíble convención de gaming, hicieron un gran display con el motorola edge 40 para que los asistentes pudieran unirse al “Play Modo Noob” y divertirse mientras disfrutaban del videojuego de League Of Legends, pues este dispositivo no solo ofrece una gran pantalla pOLED curva de 6.55” pulgadas en FullHD, sino que además, cuenta con una potencia sobresaliente y audio Dolby Altmos para llevar tu experiencia de juego a otro nivel.

Esta nominación demuestra que la tecnología y la creatividad pueden fusionarse para lograr resultados increíbles en el mundo del gaming. En Motorola, están orgullosos de estar en la cúspide de la innovación tecnológica y perpetuar su compromiso con la democratización de la tecnología como un pilar fundamental de la marca. La campaña “Play Modo Noob” no fue solamente una experiencia excepcional, sino un statement audaz de que todos, sin importar el nivel en el que se encuentren, merecen ser reconocidos, incluidos y celebrados tanto en el mundo del gaming como en la realidad.

Motorola espera con entusiasmo la ceremonia de los premios que se llevará a cabo en el MMA Innovate Argentina, el próximo 8 de noviembre, donde planean continuar con la inspiración y el liderazgo de la revolución del marketing en la era digital. La tecnología y la creatividad se unen una vez más para demostrar que sin importar el nivel de expertise, ¡no hay límite para divertirse!

Ver más: Motorola presenta su smartphone flexible 2 x 1

Ver más: Motorola redefine lo que es posible con IA en los teléfonos móviles

Ver más: Llega el nuevo motorola edge 40 neo con cámara superlativa