Motorola: “La innovación está en nuestro ADN”

Por staff

04/04/2023

El espíritu pionero de Motorola ha demostrado ser una parte fundamental de la evolución de la industria móvil hasta lo que es hoy. Desde el primer smartphone comercializable con 5G hasta el primer smartphone plegable, tenemos un gran legado en reescribir la forma en que las personas acceden a la innovación y la experimentan. Pero quizás el momento más decisivo en la historia de la tecnología móvil se produjo hace exactamente 50 años, el 3 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, ex vicepresidente y director de Innovación y Desarrollo de Motorola, utilizó el Motorola DynaTAC 8000X para realizar la primera llamada comercial de teléfono móvil del mundo desde la Sexta Avenida de Nueva York. Fue un momento crucial para la sociedad, pues ya no teníamos que esperar a un teléfono fijo o que nos llamaran para asegurarnos de que no perdíamos una llamada. Significaba que podíamos comunicarnos con cualquiera, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

“Cuando hice la primera llamada pública con un teléfono móvil portátil el 3 de abril de 1973, sabía que era sólo el principio; que Motorola y la industria de la telefonía móvil estaban iniciando una revolución en las comunicaciones personales”, afirma Martin Cooper. “Desde entonces, ha habido un gran número de innovaciones fundamentales, muchas de ellas creadas por Motorola. Los primeros cincuenta años fueron sólo el ejercicio de precalentamiento. Habrá muchos más avances apasionantes que transformarán la humanidad”.

50 años después, nos enorgullece decir que Motorola ha seguido estando a la vanguardia de otras tecnologías, patentes e innovaciones revolucionarias que han dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Hemos recorrido un largo camino desde el lanzamiento del DynaTAC 8000X, que medía más de 30 cm de largo y pesaba casi 1 kg en aquel momento. Algunos ejemplos son el RAZR V3 original, un dispositivo que salió al mercado a principios de la década de 2000, una época en la que el diseño de los móviles se había vuelto predecible. El RAZR V3, popular por su exclusivo diseño tipo plegable y su delgado aspecto, sigue siendo hoy en día una pieza de tecnología icónica en todo el mundo.

Recientemente, el 3 de abril de 2019, el moto z3 combinado con el moto mod 5G se convirtió en el primer smartphone disponible comercialmente en el mundo en conectarse a 5G. Desde entonces, hemos estado decididos a democratizar la tecnología 5G llevando velocidades 5G ultrarrápidas al segmento de gama media a través de nuestra familia moto g.

También hemos sido una parte fundamental en la superación de los límites de los diseños alternativos. En 2019, lanzamos el primer smartphone plegable del mundo, el motorola razr, que aportó a los consumidores portabilidad sin sacrificar las funcionalidades de la pantalla de un smartphone de tamaño completo. También hemos introducido innovaciones como la banda para el cuello, un dispositivo portátil 5G que redefine el papel del smartphone al permitirte mostrar contenidos en pantallas más inmersivas a tu alrededor. Y, más recientemente, hemos presentado un smartphone enrollable. De cara al futuro, estamos entusiasmados por seguir probando los límites de la tecnología móvil y esperamos compartir más en este espacio.

Para celebrar el 50º aniversario, el ilustrador argentino Costhanzo ha recreado 50 de nuestros dispositivos más emblemáticos hasta la fecha:

“Trabajando en Motorola durante más de 20 años, he tenido la oportunidad de ser testigo de muchas de estas innovaciones icónicas”, comenta Sergio Buniac, presidente de Motorola. “La innovación está en nuestro ADN. Hemos revolucionado la industria en innumerables ocasiones y estamos emocionados por seguir desempeñando este papel fundamental en la configuración del futuro de la industria.”