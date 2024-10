Motorola ofrece las mejores experiencias de Google

28/10/2024

(Chile) Motorola, una empresa de Lenovo, mantiene el compromiso de ofrecer experiencias de vanguardia continua a través de su asociación con Google, garantizando que los consumidores disfruten de interacciones fluidas e innovadoras en todos sus dispositivos.

Desde herramientas de búsqueda avanzadas basadas en IA hasta mensajería y edición de fotos más inteligentes, Motorola está redefiniendo la forma en que los usuarios se conectan con el mundo que los rodea. A medida que la marca sigue colaborando para hacer que las tareas cotidianas sean más intuitivas, eficientes y personalizadas, proporciona a sus consumidores acceso a las extraordinarias innovaciones que surgen del trabajo conjunto de dos líderes del sector.

Estas son algunas de las últimas experiencias para los usuarios:

Simplificar la búsqueda de información con Circle to Search con Google

Buscar algo sin tener que cambiar de aplicación ahora es posible. Es exactamente lo que ofrece Circle to Search: una nueva forma de buscar en determinados smartphones Motorola con un simple gesto. Con sólo un círculo, resaltar, o dar un toque, los usuarios pueden obtener al instante la información que necesitan sin salir de la aplicación en la que están. Tanto si están navegando por las redes sociales y se encuentran con un término desconocido, como si ven un par de zapatos que les encantaría comprar o quieren saber más sobre el menú de un restaurante, Circle to Search permite a los usuarios buscar lo que ven en su dispositivo, sin necesidad de hacer capturas de pantalla. Además, ahora los usuarios pueden buscar una canción que escuchen en el momento activando Circle to Search.

Al escuchar música en su dispositivo, los usuarios sólo tienen que pulsar prolongadamente el botón de inicio o la barra de navegación y dar un toque en el botón de música para identificar la pista.

Conversaciones fluidas y naturales con Gemini Live

Chatear con Gemini, asistente de inteligencia artificial de Google, para potenciar la creatividad y la productividad es simple. Y ahora, gracias a Gemini Live, los usuarios pueden entablar conversaciones más naturales. Gracias a las capacidades conversacionales de Gemini, los usuarios pueden omitir la escritura y entablar diálogos verbales, haciendo que la comunicación resulte más intuitiva. Pueden hablar con Gemini y recibir respuestas verbales concisas, haciendo que las conversaciones sean más informales. Si buscan ideas para eventos, regalos o planes de viaje, Gemini puede ayudarlos con sugerencias en voz alta, ofreciéndoles ideas nuevas. Los usuarios pueden profundizar en temas que les interesan o ensayar para eventos importantes, como entrevistas de trabajo o presentaciones, con la guía de Gemini Live. Los usuarios pueden acceder fácilmente a Gemini Live a través de la aplicación Gemini, que viene preinstalada en la pantalla externa del motorola razr 50 y motorola razr 50 ultra.

Mensajería más inteligente y personal con Rich Communication Services

Google Mensajes en los dispositivos Motorola ofrece a los consumidores todas las funciones avanzadas de mensajería de Google. Y gracias a la compatibilidad con RCS (Servicios de comunicación enriquecida), el estándar moderno de mensajes de texto, Google Mensajes está cambiando la forma en que nos conectamos.

Llevando la personalización al siguiente nivel, Mensajes de Google te da la opción de personalizar el color de la burbuja y los fondos de tu conversación y de la persona con la que te estás comunicando y filmar y enviar un GIF selfie, haciendo que cada chat se sienta más único. Los usuarios también pueden continuar fácilmente sus conversaciones en un teléfono, tablet o computadora sin perder el ritmo.

Y con RCS habilitado, los usuarios también se beneficiarán de imágenes y videos compartidos de alta calidad, indicadores de escritura, mensajes entregados y recibos de lectura, así como de chats de grupo mejorados cuando envíen mensajes con usuarios de iPhone. Además, los usuarios de Motorola y Lenovo pueden aprovechar Smart Connect para disfrutar de una experiencia aún más fluida entre dispositivos.

La mensajería también se está volviendo más inteligente, gracias a las herramientas de Google basadas en IA que permiten funciones como Gemini en Mensajes de Google y Magic Compose. Al buscar sugerencias o ayuda con tareas como la planificación o la búsqueda de ideas para regalos, los usuarios pueden chatear con Gemini directamente a través de Google Mensajes. Magic Compose ofrece a los usuarios formas de crear respuestas estilizadas y sugeridas, para una comunicación sin esfuerzo. Por ejemplo, esta función ofrece respuestas adaptadas al contexto, lo que ahorra tiempo y garantiza que los mensajes suenen naturales. Los usuarios pueden ir un paso más allá reescribiendo un mensaje en un tono más formal o divertido, como el de Shakespeare, lo que les permite comunicarse con mayor eficacia en cualquier entorno.

Edita, organiza y busca en Google Fotos con IA

Con Google Fotos como aplicación nativa de fotos en los smartphones Motorola, los usuarios obtienen un acceso fluido a sus imágenes entre dispositivos, gracias a la integración en el ecosistema de Google. Esto permite compartir, colaborar y realizar copias de seguridad en la nube con sincronización automática. Además, las avanzadas funciones de edición por IA de Google, como Editor Mágico, Borrador Mágico y Desenfoque, permiten a los usuarios perfeccionar sus recuerdos con facilidad.

Con Magic Editor, la IA generativa te ayuda a editar tus fotos. Esto permite a los usuarios cambiar la posición de los sujetos, mejorar los fondos y ajustar los elementos de la imagen con gestos sencillos, lo que facilita las ediciones complejas.

La continua colaboración entre Motorola y Google garantiza a los usuarios acceso a herramientas que simplifican y mejoran su vida diaria. La marca anunció que estas funcionalidades estarán próximamente presentes en los modelos motorola edge 50 ultra, motorola razr 50 ultra y motorola razr 50 como parte del compromiso por ampliar la colaboración para ofrecer las mejores soluciones a los usuarios de Motorola.

