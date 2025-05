Reportaje exclusivo con Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de CWPanamá

Por staff

12/05/2025

TyN Magazine desde el Move On 2025 – Panama – Cable & Wireless Panama siempre trae novedades al Move On y este año no ha sido la excepción con la alianza con Starlink. Estamos ilusionados por el crecimiento del país y de las empresas, reconociendo que hay mucho potencial a futuro. Parte de este potencial radica en la introducción de nuevas tecnologías, en las cuales estamos incursionando.

Hoy, Cable & Wireless Panamá tiene cuatro prioridades a corto plazo:

– Expansión de la red de fibra óptica: Actualmente, más de dos tercios del territorio panameño cuentan con fibra óptica. Esta tecnología es primordial para Cable & Wireless debido a su estabilidad, por lo que seguiremos expandiendo su cobertura.

Actualmente, más de dos tercios del territorio panameño cuentan con fibra óptica. Esta tecnología es primordial para Cable & Wireless debido a su estabilidad, por lo que seguiremos expandiendo su cobertura.

– Despliegue de la red 5G: Aunque ya estamos operando en la ciudad de Panamá, seguiremos trabajando para aumentar su capacidad y extender esta tecnología a otras áreas.

Aunque ya estamos operando en la ciudad de Panamá, seguiremos trabajando para aumentar su capacidad y extender esta tecnología a otras áreas.

– Fortalecimiento de alianzas: Además de la reciente alianza con Starlink, estamos trabajando en crear cooperaciones estratégicas similares. Como empresa de telecomunicaciones, reconocemos la importancia de trabajar en conjunto con otros actores del sector para ofrecer mejores servicios.

Además de la reciente alianza con Starlink, estamos trabajando en crear cooperaciones estratégicas similares. Como empresa de telecomunicaciones, reconocemos la importancia de trabajar en conjunto con otros actores del sector para ofrecer mejores servicios.

– Soluciones de data center y cloud: Vemos un gran potencial en Panamá y en toda la región para el desarrollo de estas tecnologías. Por lo tanto, continuaremos invirtiendo en soluciones que fortalezcan nuestra oferta en este ámbito.

En lo relacionado con migración a cloud de las empresas vemos que muchas todavía manejan un esquema de infraestructura de datos tradicional, por lo que la transformación digital en instituciones y en las compañías es un terreno muy grande a cubrir.

Para nosotros es de vital importancia posicionar a Panamá como el hub de tecnología e innovación de la región y a CWP como líder de esa transformación.

Otro tema de gran relevancia para nuestra compañía es el uso de la inteligencia artificial. Este lo podemos dividir en dos aspectos, el uso interno y lo que ofrecemos a nuestros clientes.

Desde el punto de vista interno, estamos en nivel de implementación de casos de uso. Estamos comenzando a utilizarla para mejorar la red y la experiencia del cliente, actuando de forma preventiva antes de que surja un problema que pueda impactar esta experiencia. La utilizamos también en el sector ventas y de manejo de la base de clientes, buscando siempre la mejora de la experiencia de nuestros clientes a través de los diferentes canales que ponemos a su disposición.

Como empresa, debemos considerar no solo lanzar cualquier tipo de productos al mercado, sino enfocarnos en soluciones que posean casos de uso útiles. Para ellos probamos diversas opciones y evaluamos cuál de ellas resulta beneficiosa para todas las partes involucradas. Una vez contemos con varias alternativas, verificamos su viabilidad técnica y comercial utilizando metodologías ágiles, como Minimum Viable Product (o MVP), y analizamos los resultados obtenidos. A partir de este punto, avanzamos con el desarrollo en producción de la opción que dio los mejores resultados.

De cara a los clientes también estamos bastante avanzados gracias a todas las alianzas que mencionaba anteriormente. En Panamá representamos a todas las empresas tecnológicas mundiales más importantes, ya sea Microsoft, Cisco u Oracle, quienes, por ejemplo, ya tienen inmersa la inteligencia artificial en su catálogo de productos.

En cuanto a la ética sobre la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, las propias empresas deberían jugar un rol protagónico en ese marco ético en el que quieren maniobrar. No cabe duda que deben de haber leyes, pero el problema con las legislaciones es que en algunas ocasiones van un paso por detrás de los avances tecnológicos.

Tenemos que tener un marco legal y jurídico que nos marque el camino a todos, pero por la lentitud de los procesos, son los mismos empresarios, desarrolladores y científicos que deben ser proactivos en auto gestionar ese marco ético. La razón de este proceder es muy sencilla a la velocidad con que surgen las nuevas tecnologías, no siempre van a estar consensuadas dentro del marco legal que está en uso.

Para mí es importante que existan ambas conversaciones en simultáneo, las privadas y las estatales, para asegurarse que la tecnología esté siempre al servicio de la humanidad.

Las grandes empresas también son muy burocráticas y tienen procesos lentos, por lo que es muy difícil encontrar el punto medio. Te doy dos ejemplos uno bueno y uno malo en Europa. Como ves soy española.

Europa dio un paso muy bueno en la regulación de los datos con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que resguarda la privacidad de tus datos personales.

En cuanto a inteligencia artificial, vemos que el marco regulatorio impacta en la velocidad de desarrollo de las empresas europeas en relación a los demás países, estando nosotros mucho más atrasados, no solo por este motivo, pero es uno que golpea fuerte.

Considero que la regulación tiene que darle un marco a la innovación, pero no puede impedirla o desacelerarla.

Las grandes empresas deben tener sus propios márgenes éticos, antes de cualquier regulación.

También tenemos que tener en cuenta que no son siempre los mismos jugadores. Que siempre van llegando empresas más jóvenes, con otras tecnologías, que van empujando a las más viejas y hacen evolucionar la tecnología desde otro lugar.

Creo que lo importante es que los gobiernos hagan leyes que enmarquen las innovaciones de manera correcta, que facilite la innovación, con incentivos para el que tenga una buena idea la pueda escalar, lo cual va a dar lugar a nuevo futuro tecnológico.

Ver más: Microsoft anuncia nuevas experiencias y herramientas optimizadas en Windows

Ver más: Europa: Operadores móviles advierten que podrían quedarse atrás de EEUU en la red 6G sin más espectro

Ver más: Telefónica reclama la concentración de las operadoras en Europa para competir globalmente