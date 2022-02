Movistar Centre de Barcelona abre una ventana al Mobile World Congress

Por staff

18/02/2022

Del 28 de febrero al 3 de marzo Barcelona acogerá la edición de 2022 del Mobile World Congress. Coincidiendo con el regreso a la ciudad del congreso mundial de telefonía móvil, el Movistar Centre de Plaza Catalunya ofrecerá una programación especial para acercar al ciudadano las últimas novedades en tecnología móvil presentadas en el Congress. Esta muestra permanecerá abierta al público hasta el 12 de marzo.

Telefónica y los principales fabricantes de telefonía y líderes del sector expondrán simultáneamente una selección de las novedades que llevarán al Mobile World Congress. Con la iniciativa ‘Una ventana al Mobile World Congress’, los ciudadanos podrán asomarse al congreso y conocer en directo las últimas primicias en tablets, smartphones y otros dispositivos de Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor o Xbox.

Cada marca contará con zonas de exposición exclusivas en el Movistar Centre, con personal especializado para explicar las características y novedades de cada nuevo producto, desarrollando también pruebas tecnológicas para mostrar las prestaciones de cada dispositivo.

Telefónica emitirá en directo las ponencias y mesas redondas que se desarrollarán en el Ágora de su stand en el Mobile World Congress a través de una pantalla gigante. Abordarán temas relacionados con el 5G, el turismo, los drones, la ciberseguridad o blockchain, impartidos por más de 30 expertos.

En el ámbito del Hogar Digital, los usuarios podrán conocer de cerca las prestaciones de servicios como Smart WiFi para obtener la mejor conectividad, disfrutar de los contenidos de Movistar Plus+ en realidad virtual a través de dispositivos Oculus, recibir recomendaciones en Movistar Plus+ a través de Aura, hacer videollamadas desde Movistar Home, o experimentar con las Living Apps de Rakuten, TikTok Extra o Fornite. Las Living Apps son aplicaciones personalizadas integradas en Movistar Plus+ que ofrecen una nueva experiencia de consumo desde la televisión.

De la mano de Xbox Game Pass, los gamers podrán experimentar las posibilidades de la conectividad de Movistar, tanto en el hogar a través de la fibra óptica como en movilidad gracias al 5G. También podrán participar en una competición con el juego DIRT 5 que se realizará simultáneamente con jugadores desde varias localizaciones. Y, además, la tarde el 1 de marzo, las streamers SugusSusana y LazyPopa visitarán el espacio.

Además, habrá un espacio dedicado al 5G de Movistar que permitirá a los visitantes conocer los beneficios de la quinta generación de comunicaciones móviles y algunos casos de uso de esta tecnología desarrollados por Telefónica.

Samsung lanzará un desafío con premios exclusivos durante su participación en la iniciativa ‘Una ventana al Mobile World Congress’. Con la intención de destacar la conectividad de sus dispositivos, y aprovechando la línea de comunicación de su última campaña con Galaxy S22 Series ‘Rompe las reglas con Samsung’, la compañía lanzará un reto a sus seguidores: ser el más rápido en resolver un rompecabezas para conseguir premios increíbles.

La activación de Xiaomi España se basará en la creación de una moderna pop up en el espacio, en la que se respirará elegancia y tecnología desde cada rincón. Los últimos smartphones de la serie Redmi Note 11 de Xiaomi se mezclarán de manera innovadora con productos del ecosistema conectado de la marca, dando como resultado un espacio interconectado y tecnológico, ofreciendo una experiencia de usuario sin igual. Además, contará con actividades en las que se podrán conseguir premios y regalos exclusivos de Xiaomi.

OPPO mostrará sus últimos lanzamientos tanto smartphones como dispositivos IoT. Durante la exposición ofrecerá a los usuarios la oportunidad de conocer las últimas novedades de la marca y vivir experiencias únicas. Diseño, tecnología e innovación en la palma de la mano. Además, a través del descubrimiento de sus productos los usuarios podrán participar, a través de las redes sociales, en el sorteo de su smartphone más premium y tener en sus manos “El poder de vivirlo todo”.

HONOR desplegará su potencial tecnológico acercando a los usuarios las novedades de la marca, entre las que se encuentran el plegable HONOR Magic V, HONOR 50 – que destaca por su función de grabación simultánea- y algunos de los lanzamientos que la compañía anunciará en el Mobile World Congress.

Chema Casas, director general de Telefónica en Cataluña, señala: “Este año abriremos una ventana que dejará ver a todos los públicos lo que acontece en el Mobile World Congress para acercar al ciudadano las últimas innovaciones tecnológicas. Hemos logrado reunir a los principales fabricantes líderes de este sector en el Movistar Centre de Plaza Catalunya para mostrar en este espacio sus últimos desarrollos al mismo tiempo que son presentados a los profesionales que se dan cita en el Congress. Del mismo modo, a esta muestra también trasladaremos en directo la actividad desarrollada en el stand de Telefónica en el congreso mundial de telefonía móvil”.