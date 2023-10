Movistar Chile anuncia preventa de nuevos iPhone 15

Por staff

16/10/2023

Toda la línea de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max estará disponible en su catálogo desde el 26 de octubre.

Movistar Chile anunció que toda la línea de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max estará disponible en su catálogo desde el 26 de octubre. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus traen un nuevo y magnífico diseño y una potente cámara principal de 48MP, ofrece la opción de Teleobjetivo 2x, chip A16 Bionic y USB C. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, los modelos Pro más livianos de Apple hasta la fecha, vienen con un diseño de titanio resistente y liviano, potentes actualizaciones de cámara que incluyen un sistema de cámara principal de 48MP más avanzado, A17 Pro y USB-C.

Los clientes podrán reservar cualquier modelo de la línea iPhone 15 a partir del 20 de octubre en modalidad preventa. Para conocer detalles completos de precios y disponibilidad, visita www.movistar.cl.