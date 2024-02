Movistar Plus+ incorpora la living app de LEGO

04/02/2024

Movistar Plus+ incorpora la nueva living app de LEGO a su catálogo para ofrecer contenidos multimedia y compra directa de productos desde la televisión. Desde hoy, los usuarios de Movistar Plus+ ya pueden acceder a la nueva living app de LEGO, que está disponible en la categoría de ‘Ocio y Entretenimiento’ de Movistar Plus+.

La living app de LEGO se divide en cinco grandes secciones llamadas como sus principales colecciones de juguetes: Duplo, City, Friends, Ninjago y Technic. En algunas colecciones hay disponibles contenidos multimedia para disfrutar en familia o desafíos para construir con piezas de LEGO. La Living App fomenta el desarrollo del aprendizaje creativo entre los niños y niñas al tiempo que dedican más tiempo a jugar en familia y con amigos.

Asimismo, desde la living app se puede acceder a una selección de productos de cada temática y comprarlos de forma rápida y directa. El proceso es muy sencillo: solo se tiene que seleccionar el producto y terminar la transacción en la página web de Amazon.

Las living apps ofrecen una experiencia televisiva única

Las living apps son aplicaciones integradas en el menú de Movistar Plus+ que, sin necesidad de descargar nada adicional, permiten a los usuarios acceder a una experiencia televisiva única: entrar a contenidos exclusivos de videojuegos o deportes, reservar entradas para eventos, estudiar nuevos idiomas, descubrir recetas de cocina o gestionar de forma sencilla los productos y servicios de Movistar, entre muchas otras opciones.

Todos los clientes de miMovistar o Fusión que tengan un descodificador UHD pueden acceder navegando por el menú de Movistar Plus+ hasta entrar en la sección de ‘Apps’. Una vez allí se encuentran los contenidos divididos en categorías como ‘Ocio y entretenimiento’ con las living apps de Fornite, TikTok Extra o Wegow, ‘Educación y cultura’ con LinkedIn Learning o Smartick, u otras como IKEA y Adolfo Domínguez en la sección ‘Estilo de vida’. Estas son solo algunos ejemplos de las living apps disponibles en el amplio abanico del menú, pero hay otras más como Movistar Cloud, Burger King o Atlético de Madrid, entre otras.

Si el usuario cuenta con el Mando Vocal Movistar Plus+, el proceso se simplifica incluso más, ya que podrá utilizar su voz para acceder directamente a la living app pulsando el botón ‘Aura’.

