Movistar presenta los avances en IA y ciberseguridad para las organizaciones

13/07/2024

(Chile) Con más de 500 asistentes se realizó primera edición en Chile del “Hispam Digital Forum”, encuentro es organizado por Movistar Empresas junto con Cisco, Fortinet, Microsoft y otras siete destacadas compañías del ecosistema digital.

El espacio generó diversos debates sobre las principales tendencias en transformación digital para las empresas e instituciones, junto a voces del sector público y privado.

El foro contó con espacios de tendencias sobre la Inteligencia Artificial Generativa, Ciberseguridad en la era de la IA, también acerca del poder de la IA en el marco del Cloud, y del futuro de los negocios.

Destacó la participación de Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica Global, con su Keynote llamada “Hacking in the Age of GenAI”. También el espacio con autoridades, lideradas por Claudio Araya, Ministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, y Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispanoamérica.

Además, se desarrolló un panel sobre el futuro de los negocios, liderado por Juan Vicente Martín, Chief Business Officer de Telefónica Hispam, quien fue acompañado por otros ejecutivos de relevantes compañías, como Transbank, Copec, AIEP y Cisco. A su vez, destacaron las ponencias de ejecutivos de Fortinet, Microsoft y Telefónica Tech.

“Uno de los principales objetivos para el futuro de la digitalización es promover el progreso económico y social basado en la tecnología. Desde Movistar Empresas tenemos el propósito de ofrecer servicios y productos que promuevan la transformación digital para mejorar los modelos operativos y eficiencia de las empresas. Para ello es clave una excelente conectividad, así como las mejores soluciones tecnológicas y digitales para mejorar la competitividad. Hoy vivimos el auge de tecnologías disruptivas que están cambiando los paradigmas en todas las industrias, y desde nuestra compañía queremos contribuir en la discusión de cómo aprovecharla, para las empresas y organizaciones”, señaló Juan Vicente Martín de Movistar Empresas Hispam.

