Movistar presenta No es un juego

Movistar presenta No es un juego

Por staff

18/04/2024

Movistar, una marca de Telefónica, bajo su compromiso con acercar la mejor experiencia a sus usuarios de forma responsable, presenta No es un juego, una campaña de concientización sobre el uso responsable de los videojuegos y la creación de un entorno más seguro para los jugadores.

No es un juego invita a la audiencia a reflexionar sobre el uso de los videojuegos, tomar el control y moverse para crear un entorno digital seguro para niñas, niños y adolescentes. El film online retrata los riesgos que afrontan los jugadores al interactuar en línea con perfiles desconocidos, a través de la interfaz de los videojuegos, usando su lenguaje verbal y visual.

“En Movistar reconocemos el poder de la tecnología para generar conexiones más humanas, y, por ello a través de No es un juego, buscamos concientizar a la sociedad sobre los riesgos existentes en el mundo de los videojuegos. Con No es un juego, invitamos a los jugadores y a los cuidadores de menores a que tomen el control para involucrarse, detectar y prevenir riesgos asociados con las interacciones al jugar en línea. Las personas dan sentido a la tecnología y con información podemos utilizarla responsablemente”, explicó Fernanda Pérez, Head of Brand & Integrated Marketing Communications.

Luis Madruga Enriquez, Chief Creative Officer VML México, agrega: “No Es un Juego es una campaña destinada a concienciar sobre la importancia de un mundo digital seguro. Hemos estado construyendo campañas significativas durante años, con el objetivo de promover un entorno seguro abordando temas culturales. Esta idea busca conectar literalmente el entretenimiento, las plataformas de juegos y las conversaciones que se extienden a través de todos los medios donde los jugadores consumen contenido. El resultado ideal para nosotros sería que con cada campaña, los consumidores se sientan más seguros al usar sus dispositivos móviles”.

En los videojuegos, los menores suelen interactuar con diversidad de perfiles, de los cuales solo conocen al 33%, de acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Uno de los peligros que enfrentan los menores está relacionado con las propuestas de conocerse fuera del mundo virtual, lo cual implica amenazas para su integridad física, como el grooming, la trata de personas, el trabajo forzado, el secuestro, el reclutamiento, entre otros riesgos.

No es un juego se suma a las campañas de concientización de Movistar como Desconectados, que invitaba a reflexionar sobre la importancia de la desconexión digital; Love Story, que abordaba el creciente problema del grooming, y el riesgo de que niñas, niños y adolescentes acepten a extraños en sus redes sociales y perfiles falsos, que resaltó los riesgos que los menores corren en la red como el grooming.

Movistar, a través de No es un juego, recuerda que la tecnología abre oportunidades para conectar, compartir, aprender, trabajar, desarrollar habilidades y divertirse. Es importante utilizar la tecnología de forma responsable, para crear un entorno seguro e inclusivo.

Ver más: Las cookies de sesión, irresistibles para los ciberatacantes

Ver más: Vodafone se une al fans club tecnológico de Nokia L4S

Ver más: Junta General de Accionistas de Telefónica aprueba un respaldo histórico