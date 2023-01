Multinacional First Rate adquiere wealth tech chilena Finantech

Por staff

12/01/2023

Finantech pasará a ser parte de First Rate Inc, luego de cerrar una transacción que tiene una estructura de venta a plazo de 4 años.

De esta manera, a pesar de vender la propiedad de la empresa, tanto el equipo como sus fundadores continuarán involucrados en el negocio por ese tiempo, por lo que la asociación “no implicará ningún cambio en el día a día, ya que el equipo local seguirá siendo el responsable de llevar la relación con los clientes tal como lo ha hecho hasta ahora”, señala el socio, cofundador y gerente general de Finantech, José Antonio Honorato.

La wealth tech chilena que participa en el negocio de tecnología relacionado con las industrias de Wealth y Asset Management, y que cuenta con cerca de 30 clientes, entre Single Family Offices, Multi family Offices e instituciones financieras locales, para los que prepara reportería consolidada (assets under reporting) por USD$ 15 mil millones aproximadamente, fue atractiva para First Rate porque vio en ella una oportunidad estratégica para llegar a Latinoamérica.

Cabe precisar que First Rate Inc es una compañía estadounidense, fundada hace 31 años en la ciudad de Arlington Texas, con oficinas en Norteamérica, Europa y Asia y cuenta con más de 500 clientes alrededor del mundo.

“La misión de First Rate es impactar a clientes, trabajadores y comunidades, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo. Consideramos que First Rate y Finantech tienen muchas cosas en común desde el punto de vista de productos, servicio de excelencia a los clientes y de visión del negocio. Para nosotros, esta asociación cumple con el objetivo de seguir aumentando nuestro footprint global”, afirma el presidente de First Rate, Craig Wietz.

A lo que Honorato agrega: “Y para Finantech, de conseguir un aliado que le permita crecer y obtener el liderazgo no solo local, sino global, de ofrecer soluciones tecnológicas para las industrias de Asset Management y Wealth Management”.

Tanto Honorato como Wietz coinciden además en que en Chile existen oportunidades para seguir creciendo y luego expandir las operaciones hacia otros países de la región.

En cuanto a los servicios para los actuales clientes de Finantech, desde la compañía anticipan que en el corto plazo se sumarán nuevos, así lo indica el socio, cofundador y gerente general de Finantech: “Vamos a incluir a nuestros productos la oferta First Rate, entre los que se encuentran una solución muy completa para el manejo de Activos Alternativos, así como un servicio para evaluar si las inversiones cumplen con criterios de tipo ESG. Por lo mismo, hemos tenido muy buena acogida de nuestros clientes, ya que First Rate trae a la mesa escalabilidad, máximos estándares de seguridad de la información y una operación global, asegurando la eficiencia y continuidad del negocio”.

Cabe destacar que las negociaciones fueron directas entre First Rate y los socios de Finantech, las que comenzaron a desarrollarse desde principios de 2022 y se consolidaron con la asociación.