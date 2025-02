Musk dice que la IA está condenada a morir. ¿Qué la reemplazará?

Por staff

12/02/2025

(Global) El magnate lanzó un ultimátum respecto al futuro de los sistemas de respuesta automática, ya que enfrentan un límite inesperado.

Según Musk la problemática que hará desaparecer a la IA reside en que se necesitan grandes cantidades de información para configurar los modelos de lenguaje para la IA. Ante esta situación el futuro reside en una inteligencia todavía más autosuficiente.

A través de un Space de X, el dueño de Tesla afirmó que los nuevos algoritmos deberán emplear a nuevas formas de aprendizaje para continuar subsistiendo.

Durante una conversación con Mark Penn, asesor estadounidense de comunicación política, Elon Musk alertó que la inteligencia artificial ha agotado todo el conocimiento humano para su entrenamiento.

Los algoritmos como ChatGPT, Deepseek y Grok dependen de los datos disponibles en internet para mejorar constantemente sus servidores. Sin embargo, la velocidad del avance tecnológico ha sido superior al ritmo de creación de información.

Entonces, ¿Cómo sigue la historia?

Elon Musk ha anunciado una nueva propuesta que consiste en sustituir la tecnología tradicional por el autoaprendizaje basado en datos sintéticos, es decir, que “la inteligencia artificial se calificará a sí misma y pasará por un proceso de aprendizaje”, cuenta.

Cada usuario de internet genera 1,7 MB de datos por segundo, en promedio, según la firma de ‘software’ en la nube DOMO. Pero no todas las empresas pueden consultarlos y utilizarlos. Sin acceso a esa información, puede resultar difícil crear herramientas que funcionen adecuadamente. Es ahí donde entran en juego los datos sintéticos, que en ocasiones sustituyen a los reales para entrenar algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA).

Una vez agotadas las fuentes de datos, deberán acudir al autoaprendizaje o (machine learning), en donde la tecnología desarrollará su propia información y la contrastarán con la existente.

Los datos sintéticos son cualquier información creada artificialmente que no representa eventos u objetos del mundo real. “El concepto de dato sintético no es para nada nuevo, este tipo de datos artificiales se viene construyendo desde hace años”, afirma Mario Bricio, cofundador de la empresa de IA Dedomena. En la actualidad se usan, por ejemplo, para entrenar vehículos autónomos, desarrollar dispositivos médicos o detectar fraudes. Normalmente, se emplean en dos situaciones: cuando los modelos recurren a información personal o sensible en la fase de entrenamiento y cuando es preciso incrementar el volumen de datos de calidad, dado que no hay suficientes observaciones.

¿Cómo se generan estos datos?

Existen varias técnicas para generar datos sintéticos. “Los científicos de datos primero tienen que desarrollar un modelo sólido que imite un conjunto de datos real”, cuenta Fernando Costa, consultor principal de análisis de datos en Ironhack. Muchas de las técnicas utilizadas para generar datos sintéticos se basan en algoritmos de aprendizaje profundo que aprenden las interrelaciones, patrones, distribuciones y características estadísticas de los datos. De esta forma, según Bricio, son capaces de generar datos sintéticos “casi de la misma calidad que los originales y totalmente anónimos”.

Entre las técnicas que se usan para generar datos sintéticos, están los Variational Autoencoders (capaces de aprender la distribución de datos subyacente y generar un modelo complejo), los Generative Adversarial Networks (capaces de producir representaciones realistas y muy detalladas) o los Neural Radiance Field (una técnica para crear nuevos puntos de vista a partir de una escena 3D parcialmente conocida). Todas estas tecnologías aún tienen márgen de mejora, ya que cada industria y cada tipo de dato tiene sus particularidades.

No es la primera vez que esta propuesta tiene cabida. Elon lo recalcó en una conversación con Mark Penn, en X, y Gartner, una empresa de investigación de las tecnologías de la información, estima que el 60% de los datos utilizados durante 2024 fueron generados mediante datos sintéticos, algunas empresas ya han empezado a utilizar este método, que será el futuro desarrollo de la IA para el empresario tecnológico.

Ver más: Se “despertó” Bruselas y pone en juego 200.000 millones en inversiones en IA

Ver más: Qué le respondió Altman a Musk en su intento de compra de OpenAI

Ver más: La carrera de la IA establece una competencia pluridireccional para OpenAI