Musk lanza su IA para competir con ChatGPT

Por staff

12/07/2023

Elon Musk, quien durante meses ha insinuado que quiere construir una alternativa al popular chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, anunció la creación de lo que llama xAI, cuyo objetivo es “comprender la verdadera naturaleza del universo”.

Detrás de xAI se encuentra el propio Elon Musk así como Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai (Tony) Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang y Zihang Dai, miembros que anteriormente llegaron a trabajar en proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial en DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla, y la Universidad de Toronto.

En abril, el Financial Times informó que Musk mantenía conversaciones con inversionistas de Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp. para ayudar a financiar una startup de IA, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto. El multimillonario adquirió miles de procesadores de Nvidia Corp. para el nuevo proyecto, dijo el periódico.

Además, la nueva web también dice que la compañía contará con el asesoramiento de Dan Hendrycks, quien actualmente desempeña el cargo como director del Centro para la Seguridad de la IA, una organización sin fines de lucro que persigue «reducir los riesgos a escala social asociados con la IA».

xAI menciona métodos como el optimizador de Adam (Adaptive Moment Estimation), la normalización por lotes o el descubrimiento de ejemplos contradictorios. También destacan la introducción de técnicas y análisis de corte innovador, como Autoformalization, Transformer-XL o Memorizing Transformer.

La compañía explica que el equipo, por si fuera poco, ha liderado el desarrollo de algunos de estos avances, sobre todo en productos como AlphaStar de DeepMind, GPT-3.5 y GPT-4, Minerva o Inception.

A pesar de su trabajo en torno a la IA, Musk formó parte de un grupo de investigadores y líderes de la industria tecnológica que a principios de este año pidieron a los desarrolladores que detuvieran el entrenamiento de potentes modelos de IA.

