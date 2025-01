Musk tras doblegar Meta, podría comprar TikTok en EEUU?

Por staff

16/01/2025

(EEUU) El presidente electo Donald Trump dijo que quiere “salvar” TikTok. Un posible salvador podría ser Elon Musk. Los funcionarios del gobierno chino, según informes de Bloomberg y The Wall Street Journal, discutieron la venta del negocio estadounidense de la aplicación de redes sociales al propietario de X, anteriormente conocido como Twitter.

“Le estamos vigilando de cerca, y si esta vez hace algo ilegal pasará el resto de su vida en la cárcel”, decía Donald Trump sobre Mark Zuckerberg este verano. Unos meses después, el CEO de Meta no solo no ha hecho nada ilegal a ojos del presidente electo de EEUU, sino que se ha plegado a todas las reivindicaciones del movimiento Make America Great Again.

Con Meta sometida, el plan de Trump y Elon Musk para las redes sociales continúa. En el punto de mira aparece ahora una de las joyas de la corona, TikTok, que se encuentra en una situación límite en EEUU. Una ley impulsada por el Gobierno de Joe Biden la acusa de ser una amenaza para la seguridad nacional por los vínculos de su empresa matriz, ByteDance, con el Estado chino.

La norma daba un ultimátum a ByteDance para vender la infraestructura de TikTok a una empresa norteamericana. De lo contrario, será prohibida en EEUU. El plazo concluye el próximo domingo 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump.

Tesla tiene una fábrica en China y vende muchos de sus coches a esa parte del mundo. En abril, Musk publicó en X que “en mi opinión, TikTok no debería prohibirse en Estados Unidos, aunque esa prohibición pueda beneficiar a la plataforma X”. “Hacerlo sería contrario a la libertad de expresión. No es lo que Estados Unidos defiende”.

Funcionarios chinos –que se espera que tengan algo que decir sobre si los activos de TikTok en EE.UU. podrían ser vendidos a un comprador estadounidense y cómo lo harían– están discutiendo una posible opción que implica la venta de al menos una parte de la versión estadounidense de la aplicación a X de Musk, según informes de Bloomberg y el Wall Street Journal.

Las conversaciones supondrían un cambio radical en la postura de China sobre la venta de TikTok pocos días antes de que entre en vigor la ley que podría prohibir la aplicación en Estados Unidos. Para evitar la prohibición, la ley permitiría a la empresa matriz de TikTok, ByteDance, venderla a un propietario estadounidense.

Hay razones lógicas por las que Musk, ByteDance y China podrían considerar que les conviene facilitar la venta de los activos de TikTok al propietario de X.

Para China, vender a Musk podría significar poner TikTok en manos de un aliado, alguien cuyo imperio empresarial depende profundamente del mercado chino y que tiene el oído del presidente entrante Trump en un momento en el que China buscará influencia en las negociaciones arancelarias.

Puede que ahora estemos oyendo rumores al respecto para ver qué opina la gente.

“Mi apuesta es que se trata de una maniobra de Musk o de los chinos para ver la reacción”, dijo James Andrew Lewis, director del programa de tecnologías estratégicas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en un correo electrónico a CNN. “Los chinos probablemente están calculando dónde encajaría en un acuerdo más amplio con Trump, pero no puedo verlos dándolo gratis”.

Pero un acuerdo así aún podría enfrentar obstáculos significativos, incluso que Musk consiga el dinero para comprar una aplicación en una transacción que podría costar entre US$ 40.000 y 50.000 millones, según el analista de Wedbush Dan Ives.

