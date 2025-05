Musk volvió a encender las alarmas: “En 15 años podríamos ser minoría frente a una nueva especie”

Por staff

13/05/2025

(EEUU) El empresario Elon Musk volvió a encender las alarmas al compartir un video en su cuenta de X (antes Twitter), donde lanzó una predicción que causó preocupación entre sus seguidores. Contrario a lo que muchos piensan -que la inteligencia artificial representa la principal amenaza futura- el magnate señaló que el verdadero riesgo podría estar en otra parte.

Durante la grabación, en un tono relajado pero con declaraciones que no pasaron desapercibidas, el CEO de Tesla aseguró que llegará un punto en que los robots superarán en número a los seres humanos: “La relación será mayor a uno a uno. Podría haber dos, cinco o incluso diez robots por cada persona”, afirmó Musk. En términos concretos, eso implicaría más de 10.000 millones de robots activos en todo el mundo, un escenario difícil de imaginar pero no tan lejano según las proyecciones tecnológicas actuales.

Lo sorprendente de esta predicción no es solo su tono alarmante, sino la cercanía temporal: 2040 está a tan solo 15 años. En términos de desarrollo tecnológico, eso es apenas una generación, y los cambios que Musk anticipa podrían alterar radicalmente la economía, la política y las relaciones sociales.

Aunque suena a ciencia ficción, lo cierto es que los avances recientes hacen que esta posibilidad cobre fuerza. Y con ella, surgen dudas sobre el impacto que podría tener en el empleo, la economía y hasta en la estructura de la sociedad tal como la conocemos hoy.

El magnate fue más allá al señalar que si no existe un límite en la cantidad de robots inteligentes, tampoco lo habrá en el crecimiento económico. “Si tienes robots humanoides, cuando no hay un límite real en el número de ellos y pueden operar de manera muy inteligente, entonces no hay un límite real en la economía”, explicó.

A esto se suma otro factor: la caída de la natalidad. Según datos del Reloj de Población Mundial, actualmente hay más de 8.200 millones de personas en el planeta. Sin embargo, las tasas de procreación disminuyen año tras año, lo cual da aún más fuerza a la idea de una futura mayoría robótica.

Tesla, la compañía insignia de Musk, no se queda atrás en este proceso de automatización, ya que la firma presentó recientemente una nueva versión de su robot humanoide, Optimus. Diseñado para asumir tareas peligrosas, monótonas o físicas, este robot podría llegar a reemplazar trabajadores en entornos fabriles o en ocupaciones de riesgo.

El objetivo de la empresa es ambicioso: fabricar al menos 10.000 unidades antes de que finalice el 2025. Sin embargo, el precio no será apto para todos los bolsillos, ya que se estima que cada robot costará entre u$s20.000 y u$s30.000.

