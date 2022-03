MWC 2022: HONOR anuncia el lanzamiento global del nuevo Magic4 Series

Por staff

HONOR reveló hoy su nueva alineación de dispositivos premium durante el Mobile World Congress (MWC) 2022. A la cabeza se encuentran los nuevos miembros de la serie de dispositivos flagship, HONOR Magic4 Series, compuesta por los HONOR Magic4 y HONOR Magic4 Pro.

“HONOR Magic4 Series está conformada por dispositivos premium y son una muestra tangible de nuestras tecnologías innovadoras, además de nuestra actitud proactiva al retar a los estándares de la industria”, comentó George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. “Al redefinir la excelencia en cuanto a diseño, pantalla, cámara, desempeño y seguridad, la nueva HONOR Magic4 Series eliminará por completo los puntos que podrían ser problemáticos para los consumidores y así brindarles una experiencia mágica·.

Con su diseño simétrico e icónico, una experiencia visual en una pantalla mejorada, capacidades de fotografía y videografía de vanguardia, desempeño superior y características de privacidad completas, la nueva HONOR Magic4 Series lleva a los integrantes de la familia HONOR Magic a un nivel totalmente nuevo.

Desempeño insignia superior impulsado por el nuevo Snapdragon 8 Gen 1

Equipado con la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G., HONOR Magic4 Series brinda potencia y desempeño sin igual. Gracias a que está respaldada por el motor de inteligencia artificial (IA) de 7ª generación de Qualcomm, líder del sector y la arquitectura de CPU Cortex-X2, HONOR Magic4 Series brinda velocidades de procesamiento ultra rápidas y altos niveles de eficiencia simultáneamente.

HONOR Magic4 Series ha sido equipada con 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por lo cual los usuarios podrán disfrutar de un desempeño fluido y estable.

Diseñado para optimizar el desempeño en gaming, HONOR presenta la primera tecnología en la industria para juegos móviles por medio de GPU Turbo X, AI Super Rendering, la cual brinda una velocidad de cuadros excepcionalmente alta y conectividad de red, generando menos calor y disminuyendo la latencia, satisfaciendo así las exigencias de los jugadores en cuanto a altas calidad en juegos de video y gráficos totalmente fluidos.

Diseño simétrico en una pantalla de cuatro curvas

HONOR Magic4 Pro incorpora el diseño icónico de HONOR conocido como “el ojo de la musa” con una pantalla LTPO de cuatro curvas de 6.81 pulgadasy biseles ultradelgados que brindan una experiencia visual inmersiva y un agarre increíblemente cómodo.

La pantalla del HONOR Magic4 Pro puede mostrar hasta 1,070 millones de colores y soporta DCI-P3 al 100%, elevando las imágenes a una calidad más nítida y con colores cercanos a la realidad como los podemos encontrar en el cine, además de que brinda una experiencia de gaming mucho más vívida.

HONOR Magic4 Pro incluye la certificación IP68, 2con la que ofrece una protección efectiva a prueba de polvo, lluvia y agua, y que es capaz de sumergirse en agua a profundidades de 1.5m durante 30 minutos.

Cámara triple con Ultra-Fusion y fotografía computacional

HONOR Magic4 Pro supera los estándares de la industria por su combinación de triple cámara, la cual incorpora una cámara gran angular de 50MP que incluye un sensor de color de 1/1.56 pulgadas, una cámara ultra gran angular de 122 grados y 50MP, y una cámara telefoto periscópica de 64MP .

La fotografía computacional de múltiples cámaras habilita la fusión a lo largo de todo el rango de distancia focal, brindando capacidades de imagen excelentes. La cámara angular de 50MP y la ultra gran angular de 50MP ofrecen un 65% más de nitidez y claridad de imagen gracias a la fotografía computacional. Con esto, HONOR da un salto a la fotografía avanzada mientras graba video.

Videografía cinematográfica con Magic-Log Movie Master

Al ofrecer video de nivel cinematográfico, HONOR Magic4 Series incorpora los efectos HONOR Magic-Log Movie Master y AI Film. Con esto, los dispositivos de HONOR Magic4 Series brindan grabación 4K 10-bit Log a 60fps (cuadros por segundo) Esta grabación es pionera en la industria y con ella, HONOR supera otro estándar de la industria.

Utilizado comúnmente para grabar películas de grado profesional, el formato Log les permite a los usuarios mejorar el look de sus videos con tonos de color cinematográficos con claridad HDR. Equipado con capacidades Cinematic 3D LUT (Look Up Table), HONOR Magic4 Series con su formato Magic-Log les ayuda a los usuarios a editar sus videos con tonos de color superiores y dignos de una película, lo que les permite a los creadores y entusiastas del contenido tener colores al estilo Hollywood.

Poderosa carga inalámbrica de 100W

HONOR Magic4 Pro está impulsado por una batería ultra grande de 4600mAh, que cuenta con la combinación de tecnología SuperCharge más potente de HONOR para ofrecer una duración de batería ultra larga y conectividad durante todo el día. Con su carga inalámbrica HONOR SuperCharge de 100W, HONOR Magic4 Pro llega al 100% de carga en tan solo 30 minutos. Además, HONOR Magic4 Pro es el primero en soportar carga inalámbrica HONOR SuperCharge de 100W, la cual brinda al dispositivo hasta un 50% de carga en tan solo 15 minutos.

Una experiencia mágica verdaderamente personalizada con Magic UI 6.0

HONOR Magic4 Series incorpora la versión más reciente de HONOR MagicUI basada en Android 12, ofreciendo un amplio rango de características mejoradas y personalizadas para brindar a los usuarios de todo el mundo una experiencia de vida inteligente.

Por medio de una conciencia basada en contexto, predicción de perfil, y una gran gráfica de conocimiento, Magic UI 6.0 permite a los dispositivos de HONOR Magic4 Series funcionar como asistentes personales, aprendiendo de forma inteligente los hábitos de uso del smartphone de los usuarios para brindar sugerencias de aplicaciones a la medida.

Privacidad y seguridad mejoradas; presentamos privacidad durante las llamadas

Ofreciendo una solución innovadora a la filtración de sonido, lo cual suele ser un problema para muchos usuarios de smartphones, HONOR Magic4 estrena una nueva función de privacidad en llamadassoportada por IA e impulsada por tecnología de sonido direccional, previniendo filtraciones de sonido. Esto se traduce en llamadas telefónicas mucho más privadas.

Desarrollado junto con Qualcomm y basado en la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el sistema de seguridad dual de HONOR Magic4 Series (HTEE+QTEE) brinda requerimientos de seguridad mejorados para servicios clave en todo el mundo. HONOR Magic 4 Series ha sido equipada con un chip de seguridad independiente, brindando máxima seguridad para contraseñas y datos biométricos como huellas dactilares o datos de reconocimiento facial.

HONOR Magic4 Pro también fue equipado con el Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, con el cual ofrece la solución de seguridad en huellas dactilares de más alto desempeño, menor grosor y mayor confiabilidad.

Colores

Además de los colores Blanco y Negro, HONOR Magic4 Series estará disponible en un nuevo e impactante color Cyan, así como en un elegante color dorado. Estos colores premium son la cúspide de la capacidad y experiencia de HONOR en cuanto a la creación, fabricación y larga trayectoria en el desarrollo de productos estéticamente placenteros con un diseño premium.