MWC 2022: Huawei presentará nuevas soluciones de redes para el hogar y las PyMEs

Por staff

27/02/2022

Huawei asistirá al MWC 2022 que se llevará a cabo en España del 28 de febrero al 3 de marzo y lanzará la solución de red Wi-Fi basada en fibra – FTTR (Fiber To The Room) gigabit all -solución de sala óptica, y discuta con socios de la industria sobre cómo resolver los cuellos de botella actuales de la red del hogar y las empresas y cómo proporcionar una mejor experiencia de conexión para los usuarios.

Desde el estallido de COVID-19, la digitalización y la inteligencia se han desarrollado rápidamente. Las personas requieren una comunicación más fluida, una vida más conveniente y un trabajo más eficiente. Por un lado, los hogares se han transformado gradualmente de centros de entretenimiento a centros de producción diversificados. Están surgiendo rápidamente nuevos servicios, como la educación en línea, la transmisión en vivo, las películas HD de 8K , el entretenimiento inmersivo (VR/juegos en la nube) y el hogar inteligente. Por otro lado, la transformación digital y la cloudificación de las pequeñas y microempresas se han convertido en tendencia. Las aplicaciones de gran ancho de banda y baja latencia, como las videoconferencias y el escritorio en la nube, se están volviendo populares. Estos nuevos servicios plantean mayores requisitos de latencia de red, ancho de banda y fluctuación, lo que genera mayores desafíos para las redes domésticas y empresariales.

Sin embargo, los usuarios domésticos y las pymes aún enfrentan problemas causados ​​por una experiencia de red deficiente. Según las estadísticas, el 60% de las fallas de banda ancha son causadas por una mala experiencia de Wi-Fi. El índice de cobertura Wi-Fi de más de la mitad de los usuarios domésticos alcanza solo el 55%. Algunos usuarios dicen que la tasa de Wi-Fi cerca de un punto de acceso es de 500 Mbps, pero disminuye gradualmente a menos de 20 Mbps desde la sala de estar hacia otras habitaciones. Según una encuesta, los problemas de red actuales se deben principalmente a los siguientes cuatro aspectos:

La tasa no puede llegar a gigabit. Debido al cable de red obsoleto, el ancho de banda puede alcanzar solo 100 Mbps. No se puede implementar la itinerancia continua. Hay varios puntos Wi-Fi interiores. Las redes tradicionales no admiten la conmutación inteligente entre dispositivos o el tiempo de conmutación es superior a 200 ms. Como resultado, los servicios se interrumpen con frecuencia cuando los usuarios se desplazan. No se admite la concurrencia multiusuario. Si más de 100 dispositivos de red acceden a Internet al mismo tiempo, se desconectarán con frecuencia. No se admite la cobertura de todo el hogar. Debido a que las fibras generalmente se enrutan a cajas ELV o salas de estar, el rendimiento de Wi-Fi se deteriora mucho después de la penetración en la pared. Como resultado, algunas habitaciones no tienen cobertura de red.

La solución de sala totalmente óptica gigabit FTTR de Huawei es una solución innovadora para redes domésticas y empresariales. A diferencia de las soluciones de redes tradicionales, esta solución extiende las fibras a todas las habitaciones, liderando la revolución de redes ópticas más reciente. Las fibras son reconocidas como los medios de transmisión más rápidos de la industria. Con cuatro ventajas, la fibra se ha convertido en un “caballo oscuro” en la industria de las comunicaciones. Velocidad rápida: las fibras son reconocidas como los medios de transmisión más rápidos de la industria y pueden alcanzar una capacidad de transmisión de 10 Gbps o incluso 100 Gbps. Las fibras implementadas en todo el hogar se pueden actualizar a 10 Gbps en el futuro, sin necesidad de volver a cablear. Bajo costo: La industria de la fibra está madura y el mercado es estable. El precio promedio de las fibras es un 50% más bajo que el de los cables de red, lo que reduce el costo de reconstrucción. Fácil reconstrucción: el tamaño de las fibras es aproximadamente el 15% del de los cables de red normales. Las fibras son delgadas y fáciles de enrutar a través de tuberías. Respetuoso con el medio ambiente: se utiliza arena (dióxido de silicio) como materia prima, que es más respetuosa con el medio ambiente y sostenible.

Además del área de exhibición principal, Huawei también construirá un centro de experiencia Wi-Fi gigabit que constará de dos puntos de exhibición: FTTR-Home para escenarios domésticos y FTTR-SME para escenarios empresariales. Se configurarán escenarios de servicios en línea, como VR en la nube, conferencias remotas, IPTV y videos HD de 8K , para permitir a los usuarios experimentar redes Wi-Fi gigabit fluidas en el sitio.

La solución de sala totalmente óptica gigabit FTTR de Huawei ha desencadenado un auge en China . Los operadores chinos lanzaron servicios FTTR y lanzaron paquetes en 65 provincias y ciudades de China el año pasado. Hasta ahora, el número de usuarios de FTTR en China ha superado los 150.000. Además, 20 operadores fuera de China han iniciado proyectos piloto. Acerca de las características únicas de la solución de sala totalmente óptica gigabit FTTR de Huawei y la extraordinaria experiencia de navegación por Internet para llevar a las personas, el 28 de febrero de 2022, el MWC dará la respuesta.