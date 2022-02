MWC 2022: Telefónica acudirá a 4YFN para afianzar su apuesta por la innovación

Telefónica anuncia que estará presente una edición más en Four Years From Now (4YFN), el evento de emprendimiento que se celebra de forma paralela al Mobile World Congress y que tendrá lugar en Barcelona del 28 al 3 de marzo. 4YFN se ha consolidado como el gran encuentro de apoyo a las startups, a inversores y a las empresas para que logren conectar y lanzar nuevos proyectos empresariales.

Telefónica contará con un stand propio dentro de 4YFN que será un punto de encuentro para todo el ecosistema de emprendimiento y donde la compañía podrá mostrar su propuesta de Innovación Abierta que recoge las iniciativas de Wayra, Open Future y Telefónica Ventures. Su presencia sigue la senda del anuncio que Telefónica hizo el pasado mes de octubre con el lanzamiento de un gran Hub mundial de Innovación y Talento, consolidándose como el líder indiscutible de la digitalización y apostando por ser pionero en las últimas tecnologías y, por ello, acude a 4YFN, para mirar al exterior y atraer el talento y las tecnologías incipientes presentes en el emprendimiento digital.

Diversos representantes de Telefónica participarán en más de 10 encuentros que tendrán lugar durante los cuatro días de celebración de 4YFN. La principal ponencia será la que ofrecerá Chema Alonso (Chief Digital Officer en Telefónica), el martes 1 de marzo en el Sabadell Stage, bajo el nombre ‘A Brave New World (Wide Web)’, donde repasará los nuevos paradigmas a los que nos enfrentamos como son la Web3, las criptomonedas o los mundos virtuales y el metaverso, y en el que hará un relevante anuncio.

Otras de las presencias importantes en 4YFN será la de Irene Gómez, directora global de Innovación Abierta en Telefónica, que participará junto a representantes mundiales de otras telcos en el panel ‘Reinventing the future of telco’, donde presentará un nuevo proyecto para apoyar a las emprendedores a nivel mundial, será el miércoles 2 de marzo. Ese mismo día, Guenia Gawendo, responsable de Telefónica Ventures, participará en la charla ‘The Secret Sauce for the Perfect Corporate – Scaleup Collaboration’.

Asimismo, también participarán Marta Antúnez, responsable de Wayra Barcelona, que junto a cuatro startups se adentrará en el ecosistema Fintech en la sesión de ‘Fintech raising stars: Meet the hottest startups in Fintech to watch in 2022’ el martes 1 de marzo, y Paloma Castellano, responsable de Wayra Madrid, que asistirá a la sesión ‘Open Innovation & CVC’.

Stand de Wayra en 4YFN

Wayra aprovechará la celebración de 4YFN para presentar a inversores, instituciones y corporaciones más de 30 startups invertidas y que forman parte del portfolio de Wayra X, Wayra Builder, Telefónica Open Future, Telefónica Ventures y los hubs que Wayra tiene en Hispam, Brasil, Madrid, Barcelona, Alemania y Reino Unido, que enseñarán al público sus soluciones de ciberseguridad, IoT, Big Data, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial o video. El punto de encuentro para conocerlas será el stand que Wayra tendrá en el pabellón 6 de Fira Gran Via.

Las startups que podrán verse en el stand son las siguientes:

El lunes, 28 de febrero, el stand de Wayra acogerá a estas startups:

Climate Trade que cuenta con un marketplace climático basado en tecnología blockchain que ayuda a las empresas a alcanzar la neutralidad de carbono. Pone en contacto a empresas que necesitan compensar sus emisiones de carbono con una gran cantidad de proyectos medioambientales contrastados para facilitar las estrategias net cero corporativas y hacerlas más transparentes.

Éxxita utiliza plataformas de gestión basadas en técnicas de inteligencia artificial y Big Data que permiten ofrecer una respuesta rápida y flexible.

Auravant desarrolla herramientas de IT que utilizan imágenes satelitales e inteligencia artificial para asistir al productor y al agrónomo en sus tareas.

Matsuko ha creado la “comunicación holográfica”. A través de una cámara y unas gafas de realidad mixta ofrece una experiencia realista de estar físicamente en cualquier lugar, reduciendo el impacto medioambiental.

Wise CX ofrece una solución para la optimización de la atención al cliente que centraliza la información de múltiples canales en una sola plataforma (como llamadas, e-mail, formularios web, chats, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, plataformas de e-commerce, etc.).

Competize permite a los organizadores de competiciones de cualquier deporte y E-Sport automatizar la gestión de sus eventos, aumentar su visibilidad y generar más ingresos a través de patrocinios y merchandising.

Citibeats es una plataforma de análisis mediante inteligencia artificial que procesa el lenguaje natural usado en redes sociales, foros, canales de atención ciudadana, etc. y obtiene datos cuantificables sobre la opinión y las tendencias de comunidad, siendo incluso capaz de mapear los focos de conversación por zonas geográficas. Esto permite a empresas e instituciones entender mejor a sus usuarios, y tomar decisiones informadas sobre los temas que de verdad importan.

Pridatect simplifica la protección de datos personales con la automatización. Con un software líder, intuitivo y visual, las empresas pueden gestionar fácilmente su normativa de cumplimiento del GDPR sin complicaciones, reduciendo el tiempo y pudiendo gestionar grandes volúmenes de datos.

Kubbo ofrece servicios de logística para eCommerce: fulfillment y entregas para ecommerce y marcas nativas digitales.

El martes, 1 de marzo, se podrán ver las siguientes startups:

Deeder ha patentado una tecnología que permite a las empresas que están implementando servicios de mensajería instantánea como nuevos canales para comunicarse con sus clientes, convertir las conversaciones de Whatsapp en contratos legales.

CamOnApp es una compañía de tecnologías inmersivas, con soluciones de Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), integrables tanto en aplicaciones móviles como en web a través de la tecnología WebVR.

Keytrends.ai analiza cuáles son las tendencias de búsqueda sobre un tema y prioriza cuáles son los más demandados. Es un agregador de keywords de tendencias que más crecen. Genera una lista ordenada de tendencias en base a crecimiento, volumen de búsqueda y competencia.

eAgora es una red social gamificada para conectar a la administración pública con la ciudadanía que permite multiplicar y acelerar el proceso de transición hacia la Agenda 2030.

Wiper es una innovadora plataforma de elearning que utiliza herramientas Edtech y la experiencia de los mejores coaches de League of Legends, Valorant o Fornite.

Councilbox ofrece una completa herramienta para celebrar reuniones corporativas online con validez legal desde una única plataforma.

iArchiva es un gestor documental que permite automatizar la gestión de documentos en un porcentaje alto sin intervención de ningún usuario sin aprendizaje ni plantillas.

Ezzing ha desarrollado una plataforma online que permite optimizar toda la cadena de valor del sector solar; desde la gestión de los leads, la de los instaladores, diseño de la planta solar y creación del proyecto junto con sus permisos, permitiendo ahorros a estas compañías de más del 70%.

Tucan ofrece un software que toma automáticamente notas de las reuniones, las analiza e incluso las resume. Su objetivo es permitir que todos se centren en lo que realmente les importa en las reuniones.

El miércoles, 2 de marzo, presentarán las siguientes startups:

Rosita pretende ayudar a las personas mayores (de 60 a 80 años) a aumentar su esperanza de vida saludable en 5 años, proporcionándoles su propio Plan de Longevidad a través de una aplicación móvil de entrenador virtual de longevidad.

Timiak Tech es una startup con la misión de mejorar los instrumentos de diagnóstico actuales utilizando tecnología innovadora. La visión perfecta debe ser complementaria, no un privilegio.

MySphera ha desarrollado una solución que utiliza IoT para monitorizar tanto a pacientes como al equipamiento de centros de salud, permitiendo saber su estado y la localización. La solución permite identificar de forma segura a los pacientes y optimizar el uso del material, aportando información a tiempo real del proceso asistencial en todo el centro.

Omnix es un orquestador logístico, capaz de conectarse con todos los recursos y servicios que necesitan interactuar al mismo tiempo y de forma correcta, que además tiene la característica de adelantarse a los problemas y tomar decisiones adecuadas de manera inmediata.

Monogoto ha desarrollado una plataforma cloud de conectividad IoT bajo el modelo IaaS con operaciones en más de 180 países y compatible con las redes de más de 550 operadores móviles que permite la gestión y control de una red global de dispositivos.

Trilio es una empresa americana líder en la protección de datos para Kubernetes, OpenStack and Red Hat.

Hybrico es una compañía de tecnología limpia que diseña, fabrica, instala y opera soluciones de “energía híbrida” y “almacenamiento inteligente de energía” para sitios de telecomunicaciones OffGrid y Bad-Grid.

QuadMinds es una solución integral para la gestión logística y de la cadena de suministro que va desde el seguimiento a tiempo real de los vehículos y maquinaria mediante tecnología IoT, a la optimización de rutas, y el análisis de los datos recogidos durante todo proceso para obtener inteligencia de negocio.