MWC 2023: 17 empresas taiwanesas presentarán sus soluciones para la nueva era 5G

Por staff

27/02/2023

Durante el Mobile World Congress Barcelona, el Pabellón de Taiwán organizado por la Oficina de Desarrollo Industrial (IDB) del Ministerio de Asuntos Económicos expondrá una variedad de soluciones que van desde equipos de red, software de sistema y servicio de integración para 4G, 5G tradicional Radio Access Network (RAN) y Open RAN infraestructura desarrollada por empresas taiwanesas. En el Pabellón de Taiwán, estas empresas exhibirán el liderazgo y las capacidades tecnológicas de Taiwán del 27 de febrero al 2 de marzo.



Las novedades presentadas se centrarán en la infraestructura para redes 5G y plataformas de conectividad para redes privadas, ofreciendo a los socios de la industria la mejor solución de red de extremo a extremo (E2E) para atender el despliegue comercial masivo en el mercado mundial de las telecomunicaciones.

Algunas de las empresas más destacadas que presentarán sus soluciones y productos en el Pabellón de Taiwán son las siguientes:





1. Alpha Networks Inc.



Alpha Networks Inc. es uno de los mayores fabricantes taiwaneses de equipos de redes profesionales. Con años de profunda experiencia en el diseño y desarrollo de productos, Alpha Networks ha sido un importante proveedor de servicios ODM para el diseño, desarrollo y fabricación de productos de red para marcas de renombre mundial. Las líneas de productos de la empresa abarcan desde redes de área local y metropolitanas hasta redes inalámbricas de banda ancha, multimedia digital, soluciones móviles para empresas, plataforma MEC, 5G RAN y CPE para aplicaciones verticales.





2. Ataya



Ataya debe su nombre al pueblo Atayal de Taiwán y el significado de la palabra es “humano”. El equipo fundador ha formado parte de empresas como Cisco, Ruckus, Commscope, Broadcom y Qualcomm, con experiencia en la creación de productos que van desde la solución System-on-Chip hasta las telecomunicaciones nativas en la nube y el software empresarial. La misión de Ataya es construir una plataforma de conectividad universal para la Industria 4.0 que sea simple, segura, escalable y consciente de las aplicaciones. Su plataforma Harmony, lanzada recientemente, es la primera y única plataforma de conectividad universal de la industria para redes privadas. Su plataforma incluye un panel de cristal único para la gestión uniforme de políticas y suscriptores, API Gateway y plataforma para desplegar aplicaciones de borde empresarial. La empresa tiene su sede en Santa Clara (California) y centros de ingeniería en Taipei (Taiwán).



3. Compal Electronics, Inc.



Compal Electronics, Inc. se fundó en 1984 y es una de las 500 empresas más importantes del mundo según 《Fortune》 en 2022. Compal desarrolla activamente negocios diversificados y ha invertido en el desarrollo de 5G desde 2018. A partir de 2020, se lanzaron varias soluciones de aplicaciones inteligentes 5G, incluidas 5G O-RAN, 5G Small Cell, 5G Modules, 5G MiFi Routers y 5G smart wearable devices. Compal se ha adherido a la visión de promover el espíritu del “bien común” en la cadena de suministro y servir de paradigma en la industria. Ha cultivado la conexión entre la tecnología y las personas a través de una tecnología innovadora y un diseño ecológico.



4. Edgecore Networks Corporation



Edgecore Networks Corporation es una filial de Accton Technology Corporation, el principal ODM de redes. Edgecore Networks ofrece productos y soluciones de redes cableadas e inalámbricas a través de socios de canal e integradores de sistemas de todo el mundo para clientes de centros de datos, proveedores de servicios, empresas y PYMEs. Edgecore Networks es el líder en redes abiertas, proporcionando una línea completa de puntos de acceso Wi-Fi abiertos, transpondedores de paquetes, OLT PON virtuales, gateways de sitios celulares, routers de agregación y conmutadores OCP Accepted™ de 1G, 10G, 25G, 40G, 100G y 400G que ofrecen la opción de software NOS y SDN comercial y de código abierto.



5. Groundhog Technologies Inc.



Groundhog Technologies es el proveedor líder de geolocalización para redes móviles e inteligencia de movilidad. Sus soluciones pueden revelar las ubicaciones, la calidad de la experiencia (QoE), el contexto y los estilos de vida de todos los usuarios móviles en toda la red del operador 24×7. Esta plataforma de calidad de operador transforma continuamente miles de millones de eventos de red diarios y petabytes de datos en inteligencia ubicua. Este valioso conocimiento permite a nuestros socios mejorar los servicios y generar nuevas fuentes de ingresos en varios departamentos: Red y Operaciones, Experiencia del Cliente, Ventas y Marketing, Servicios Digitales, y ahora se está extendiendo al ámbito de la Salud Pública. Desde 2001, Groundhog Technologies ayuda a los principales operadores del mundo a maximizar su potencial de red y de negocio.



6. Instituto de Investigación de Tecnología Industrial.



El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) es una organización líder mundial en I+D centrada en la tecnología aplicada y los servicios técnicos. Fundado en 1973, el ITRI ha desempeñado un papel vital en la transformación de la economía de Taiwán de una industria intensiva en mano de obra a una industria de alta tecnología. En el MWC Barcelona 2023, el ITRI presentará la solución gNB E2E con tecnología de movilidad sin fisuras para fábricas inteligentes y tecnología de conectividad ubicua para comunicación por satélite en órbita terrestre baja (LEO).



7. NEXCOM International Co.



NEXCOM, proveedor líder de dispositivos de red, ayuda a los clientes a construir un entorno de red ágil, nativo de la nube, seguro y eficiente. En MWC 2023, NEXCOM muestra su última cartera de productos de red a gran escala para construir una sólida infraestructura 5G O-RAN. Los productos aprovechan las últimas tecnologías de red, como mmWave, PTP, SyncE, TSN, FWA, seguridad mejorada, aceleración integrada y conectividad Ethernet avanzada. Si está buscando dispositivos Edge básicos, uCPE 5G profesionales, gateway para emplazamientos celulares, conmutadores, routers de agregación, DU, CU o dispositivos de alto rendimiento para la seguridad de redes 5G, no deje de visitar NEXCOM en el MWC Barcelona 2023 en el pabellón 5, stand 5A61.



8. Pegatron Corporation.



Fundada en 2008 con un sólido equipo de I+D, Pegatron combinó las industrias EMS (servicios de fabricación electrónica) y ODM (fabricante de diseños originales) para convertirse en una empresa DMS (servicios de fabricación de diseños), que ofrece productos líderes de última generación a la industria para crear soluciones rentables. La empresa ofrece nuevas oportunidades de negocio a sus socios. Entre sus servicios destacan el diseño de ordenadores, hardware informático, dispositivos portátiles y redes y periféricos asociados para otros relacionados con servicios operativos y de apoyo, entre otros.



9. Quanta Computer Inc.



Fundada en 1988, Quanta Computer es la mayor empresa ODM de portátiles y servidores del mundo. Gracias a su tecnología punta y a su gran capacidad de I+D, Quanta se ha convertido en líder de los mercados de alta tecnología y en el mejor socio para ofrecer servicios de diseño y fabricación de calidad a marcas de primer nivel mundial de productos tecnológicos. Aparte de su posición de liderazgo en la fabricación de portátiles, ha ampliado su alcance a la computación en la nube, las soluciones de redes empresariales, las comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi, LTE, 5G NR), el hogar inteligente, el automóvil, la atención sanitaria inteligente y las aplicaciones AIoT para ampliar de forma proactiva el despliegue integrado de sus operaciones con el fin de explorar nuevas oportunidades de negocio. En el Mobile World Congress Barcelona Quanta Computer demostrará su RAN 5G y equipos de usuario 5G, el producto de red sostenible para la transformación digital global. También mostrará su última plataforma ARM y sus innovaciones para proporcionar bajo consumo de energía y rentabilidad para las industrias de telecomunicaciones, pequeñas empresas e industrias verticales.



10. Synergy Design Technology Limited.



Proveedor de soluciones de software 5G Smart RAN: su servicio y sistema de software 5G Smart RAN funciona de conformidad con 3GPP/O-RAN/SCF. La solución de capa física 5G de Synergy puede dividirse y ofrece “agregación” y “desagregación” de células pequeñas PHY. Es una solución escalable y completa, ya que permite una estandarización completa, carteras múltiples, PHY divisible e integración de sistemas.



11. Tailyn Technologies, INC.



TAILYN posee 40 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones industriales, telecomunicaciones, telemática y otros equipos de precisión. Ofrece soluciones completas integradas a través del diseño, la ejecución de pilotos, la producción en serie y la ingeniería de pruebas. Gracias a sus capacidades de integración e ingeniería de alto nivel, su actitud entusiasta y su gran capacidad de aprendizaje, aborda de forma activa y eficaz los dilemas de los clientes desde el diseño hasta el proceso de consecución de los objetivos de producción del producto. Las soluciones de redes industriales de TAILYN son fiables y se utilizan en mercados verticales como redes móviles 5G industriales, automatización de fábricas, servicios públicos de energía, sistemas de vigilancia, vehículos, etc. Con un largo historial de casos de éxito en todo el mundo, TAILYN se posiciona como un socio clave en la construcción de una sólida infraestructura de redes para sus clientes. Sus relaciones a largo plazo con los clientes son el mejor aval de su calidad y buen servicio.



12. ThroughTek Co.



Con su plataforma Kalay®, ThroughTek Co., Ltd. (TUTK) es un proveedor de servicios en la nube en el sector del IoT. Sobre la base de su amplia experiencia en la integración de conexiones P2P en sistemas de vigilancia, ThroughTek ha estado aplicando esta tecnología de vanguardia para ayudar a las empresas a entrar en los mercados de IoT. Transformó su negocio en 2012 para convertirse en uno de los principales proveedores de soluciones IoT. TUTK IoT Solution permite a los fabricantes de dispositivos, minoristas y operadores de telecomunicaciones un rápido lanzamiento de servicios IoT globales ideales unidos por ThroughTek. TUTK IoT Solution es una solución ideal para diversos mercados verticales.



13. Ufi Space Co., Ltd.



UfiSpace ofrece soluciones de red de transporte abiertas y desagregadas de extremo a extremo para empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y centros de datos. El enfoque de UfiSpace en el servicio al cliente y la excelencia en ingeniería les ha llevado a la vanguardia de la innovación 5G. Su misión es ofrecer soluciones preparadas para el futuro a los proveedores de servicios para que construyan su red de próxima generación con una arquitectura más flexible y eficiente. UfiSpace también participa en la aceleración del crecimiento del sector desempeñando un papel activo en comunidades de redes abiertas como Open Compute Project (OCP) y Telecom Infra Project (TIP), aportando sus diseños de soluciones al ecosistema de redes abiertas.



14. Wave-In Communication Inc.



Wave-In Communication es un reputado integrador de sistemas de Taiwán especializado en ofrecer soluciones AIoT integrales. Gracias a su experiencia en P5G, SATCOM y contenidos digitales, Wave-In Communication se ha convertido en líder del sector. La empresa se enorgullece de ser distribuidora de tecnologías B5G de primera clase y cuenta con un sólido equipo interno de I+D que garantiza la máxima calidad en todas sus soluciones. En reconocimiento a su destacada contribución a la cadena de suministro independiente 5G de Taiwán, Wave-In Communication ha sido reconocida por el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán como integrador de sistemas clave. La empresa también ha recibido múltiples elogios del SCSE por sus aplicaciones innovadoras que han ayudado a transformar el panorama tecnológico.



15. WHA YU Industrial Co., Ltd.



M.gear, el nombre comercial de WHA YU Industrial Co., ha liderado la vanguardia de los dispositivos de radiofrecuencia activos y pasivos. Impulsados por la gran demanda de la industria de las comunicaciones, nuestros productos se centran en la industria de RF y ofrecen una amplia gama de antenas para permitir a los integradores de sistemas de redes inalámbricas. Ayudamos a los clientes a desplegar redes en diversas circunstancias climáticas, en ciudades con rascacielos, en zonas rurales, así como en entornos interiores como oficinas, fábricas y recintos para eventos, etc. M.gear es el mejor socio para operadores de redes, integradores de sistemas y proveedores de equipos de última milla en su despliegue de redes en múltiples escenarios.



16. Wiwynn Corporation



Wiwynn es un proveedor líder de servidores abiertos. Trabaja con centros de datos a hiperescala y telecos para diseñar, fabricar e integrar cloud computing, productos de almacenamiento y soluciones de rack. Su actividad está comprometida con la mejor optimización del TCO (Total Cost Ownership) para centros de datos y telecos y participa activamente en OCP (Open Compute Project), ORAN Alliance, ONF (Open Networking Foundation) y TIP (Threat Intervention and Prevention) para soluciones 5G/Edge. Wiwynn ha estado trabajando con empresas de telecomunicaciones y socios tecnológicos para desplegar servidores de borde abierto Wiwynn, EP100 y ES200, para múltiples PoCs a nivel mundial. Los exitosos despliegues han demostrado que el rendimiento y la flexibilidad de las soluciones de borde de Wiwynn son perfectos para CU/DU de RAN abierta, fábrica inteligente, entretenimiento inmersivo, CDN de baja latencia y formación basada en XR en los sitios de borde.



17. YTTEK Technology Corp.



YTTEK proporciona soluciones de medición altamente flexibles y asequibles con software y hardware integrados, un equipo de sistemas integral con amplia experiencia en comunicaciones inalámbricas, comprometido a proporcionar una plataforma definida por software altamente flexible y escalable que se puede utilizar con módulos mmWave para desarrollar 5G sub-6GHz, 5G mmWave, LEO y RIS. Su plataforma de pruebas es útil para los procesos de verificación de la tecnología 5G tanto en el laboratorio como en las líneas de producción. Sus plataformas de pruebas son de las más versátiles del mercado, con la mejor calidad y precio. Pueden generar ahorros sustanciales en la separación de antenas phased-array (AAU), así como en onda milimétrica 5G y en el módulo front-end de onda milimétrica 5G (5G mmWave FEM), que verifican y garantizan que el rendimiento de la red coincide con el diseñado previamente.