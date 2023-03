MWC 2023: Lo más destacado del tercer día

Por staff

01/03/2023

TyN desde el MWC, Barcelona – El tercer día del Mobile World Congress ha estado marcado por el debate sobre los retos y oportunidades de la sexta generación de telecomunicaciones inalámbricas, mucho más veloz que el 5G.

El MWC exhibe la movilidad del futuro

La edición de este año del Mobile World Congress también incorpora espacios dedicados a la movilidad del futuro. Uno de los estands que más ha llamado la atención a los visitantes es el de HyperloopTT, que propone un modo de transporte basado en cápsulas que viajen a 1.200 kilómetros por hora a través de un tubo al vacío y levitación magnética que, por ejemplo, permitiría unir Barcelona con destinos europeos en unas dos horas.

Robots caninos por el pasillo

Uno en color blanco y otro en negro, los canes de Unitree han mostrado sus capacidades y su flexibilidad, han bailado para su público, se han puesto sobre las patas traseras y han levantado las delanteras y, al ser lanzados desde medio metro de altura, han caído con estilo.

Un blíster de pastillas inteligentes

El centro tecnológico Eurecat ha presentado en el MWC un prototipo de blíster inteligente desarrollado con la empresa inFÁRMAte que registra si el enfermo toma cada una de las pastillas en el horario indicado o si deja de hacerlo. En esos casos, se envían alertas de incumplimiento de la pauta al móvil del usuario y al de sus posibles cuidadores. Se trata de incrementar el seguimiento al tratamiento de los pacientes crónicos que deben tomar varios medicamentos al día. El blíster funciona gracias a una innovación llamada SigueMed, con circuitos electrónicos impresos con tintas funcionales en la zona en la que se rompe el envase de la pastilla. Para disponer de todas las pastillas que un paciente precisa en un mismo blíster, se recurre al sistema de la receta electrónica. Una empresa hace el envasado correspondiente de cada uno de los medicamentos recetados.

Ineco presenta una herramienta para predecir la cobertura deseñales satelitales

La ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ineco, ha presentado la herramienta Sidesat, que permitirá predecir la cobertura de señales satelitales de comunicación y navegación en cualquier parte del mundo, en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde el lunes y hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Esta tecnología está pensada para “beneficiar” a aplicaciones de geolocalización, servicios de emergencias, o conexión de vehículos autónomos.

Huawei sigue impresionando con sus wearables

El fabricante asiático ha mostrado otra de sus novedades esperadas, el reloj inteligente personalizable Huawei Watch GT Cyber, un smartwatch con una pantalla AMOLED circular de 1,32 pulgadas con resolución de 466 x 466 y 352 PPI.

La gran novedad de este producto es que incluye diferentes correas y carcasas intercambiables, y para cambiarlas, la caja lleva un bisel de separación con la corona giratoria que encaja para hacer el juego de sacar y meter la correa. En cambio, para quitar la carcasa, hay que presionar en el centro de la caja.

El casco de realidad mixta de PICO

La marca china PICO ha aprovechado esta cita tecnológica para presentar a los usuarios su solución de captura de realidad mixta (RM, por sus siglas). El casco capta la realidad que rodea al individuo y la integra en el videojuego, de esta manera, accede a una doble experiencia cuando la persona utiliza los auriculares.

Se sirve de la cámara frontal de 16 megapíxeles (MP), integrada en su visor RV Pico 4, que registra la imagen exterior; además, le acompañan otras cuatro cámaras SLAM situadas en los bordes del visor que realizan un mapeo de alta precisión del entorno.

El centro tecnológico Giga quiere conseguir la “conectividad universal” en 2030

El centro tecnológico de la agencia Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Giga, que se instalará en el centro de innovación urbana Ca l’Alier de Barcelona, quiere conectar digitalmente todas las escuelas del planeta y conseguir la “conectividad universal” antes de 2030. Los resultados del proyecto y su alcance hasta el momento se han presentado en un acto este miércoles organizado por la Fundación Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona en el marco del Mobile World Congress (MWC), informa la fundación en un comunicado.

Móviles y portátiles de Lenovo, se doblan

Bien resguardados en una vitrina y alejados de manos curiosas estaban los nuevos conceptos de “foldable tech” de Lenovo. Hemos podido ver tanto un móvil como un portátil cuyas pantallas se plegaban y doblaban sobre sí mismas como si una cinta de la caja del súper se tratase. Está claro que es una tecnología con la que las grandes empresas están jugueteando, pero que quizá no está lista para el gran público. En los prototipos que tenía expuestos Lenovo, el efecto visual era impresionante.

6G, el futuro con la detección

Ya son muchas las empresas que están definiendo el 6G, aunque todas coinciden en que no llegará, por lo menos, hasta 2030. Parece que esta tecnología va a constituir el mayor salto tecnológico hasta ahora: los sensores situados en las redes de comunicación detectarán todo lo que ocurre, desde un coche que puede provocar un accidente por su conducción, hasta un animal que haya entrado donde no debe o una máquina que está poniendo en riesgo a una persona (enviando una señal a la primera para que frene y no haga daño a la segunda). En el stand de Nokia, la empresa que dejó de producir los teléfonos irrompibles para trabajar en el mundo de las telecomunicaciones, han mostrado cómo unas antenas detectan al viandante mientras camina, sin necesidad de llevar un dispositivo encima; a diferencia de los GPS, por ejemplo, que detectan el terminal, no al individuo.

Realme GT3 y su carga ultrarápida

El nuevo realme GT3 se ha presentado a nivel mundial durante el MWC 2023, y nos hemos quedado alucinados con su carga ultra rápida. Con una demostración en directo, realme ha mostrado al mundo la increíble capacidad de carga de su nuevo teléfono, que puede pasar del 0 al 20% en tan solo 80 segundos. La firma china ha prometido que de ahora en adelante no sacará ningún producto que no integre una novedad que sea “lo mejor del mercado en nuestro rango de precio”.

El reconocimiento facial de mascotas

Con Petnow, una aplicación desarrollada en Corea del Sur, los dueños de perros y gatos pueden registrar el “rostro” de sus mascotas. En caso de que se pierdan alguna vez, al escanearlos con el teléfono, gracias a la inteligencia artificial, podrían comprobar si es realmente el animal que estaban buscando. Del mismo modo que los seres humanos tenemos huellas dactilares únicas que no varían a lo largo del tiempo, el hocico de los perros y de los gatos actúa del mismo modo: cada uno es único e inmutable. Se trata de la única aplicación que, por el momento, puede cumplir esta función y, según explica uno de sus portavoces, llegará a las tiendas de aplicaciones de varios países (entre ellos, España) en las próximas semanas.

¿Dron-taxi para 2025?

SK Telecom, la mayor operadora de telecomunicaciones de Corea del Sur, ha traído a su espacio del Mobile un prototipo de dron-taxi de cuatro plazas, al que los más aventureros han podido subir para, con gafas de realidad virtual, experimentar cómo será ir en un vehículo de este tipo por las ciudades más importantes del país, Seúl y Busán. La compañía (que ha obtenido dos de los galardones que otorga la organización del congreso, GSMA, por la innovación para las ciudades, la accesibilidad y la inclusión) tiene la intención de que en 2025 sea una realidad apta para su comercialización.