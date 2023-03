MWC 2023: Todo lo que vimos en 4YFN

Por staff

02/03/2023

TyN desde el MWC, Barcelona – Miquel Martí, director general de Tech Barcelona, una asociación privada sin ánimo de lucro que apoya el ecosistema digital y tecnológico de Barcelona, ha explicado a Euronews Next: “El tema central va a ser la combinación de realidad física y virtual, y cómo se aplica a soluciones concretas para las personas”.

Aunque el evento está dominado por grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, la parte más interesante para la organización de Martí es el evento paralelo Four Years From Now (4YFN) dentro del MWC.

En él se presentan las últimas start-ups que se prevé que tengan un gran impacto en el mundo de la tecnología.

Esta edición año se exhiben en él más de 700 empresas (casi las mismas que el año previo al covid) de todo tipo de geografías y sectores y en situación muy variada. Pese a que las múltiples delegaciones catalanas (Generalitat, Ajuntament, Mobile World Capital, Barcelona Health Hub, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra…) tengan un papel protagonista en este espacio, el resto de ‘stands’ que agrupan empresas confirman esta variedad: desde Andalucía, Asturias y Valencia, hasta Japón, pasando por Austria, Francia, los Países Bajos, Gran Bretaña e incluso Ucrania.

“No tenemos otra: tenemos que seguir luchando, los soldados en el campo de batalla y nosotros en el área tecnológica”, cuenta una de las representantes del fondo de inversión nacional ucraniano que ha seleccionado a las ocho ‘startups’ que participan en el salón. Su objetivo, que la gente conozca el potencial de los emprendedores en Ucrania y que sigan fluyendo, pese a todo, los proyectos y la inversión.

La UOC impulsa el emprendimiento tecnológico

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) promueve un año más el emprendimiento tecnológico con su participación en la feria de start-ups del Mobile World Congress, el 4 Years From Now (4YFN).

La participación de la UOC en el 4YFN permite consolidar “su posición como hélice tractora de la innovación en torno a la digitalización”, apunta Àngels Fitó, vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la universidad.

Se presentan las primeras startups que formarán parte del Logistics 4.0 Incubator

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentado las 18 primeras startups que formarán parte del Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de España dedicada a la Logística 4.0. Es un proyecto liderado por el CZFB con el apoyo de la Fundación Incyde y los Fondos Feder.

Con este programa de incubación se quieren impulsar las iniciativas más innovadoras e interesantes en la aplicación de nuevas tecnologías de la Industria 4.0, como la fabricación aditiva, la robótica y automatización, el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la fotónica, ERP e Inteligencia Artificial, en la cadena de valor del sector logístico.

Blanca Sorigué, directora del CZFB, ha afirmado que «con este tipo de iniciativas, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se consolida como uno de los principales motores de la nueva economía digital europea«.

Las 18 startups seleccionadas dispondrán de un presupuesto de entre 10.000 € y 30.000 € y de un espacio único, en la sede central del CZFB, con equipamientos de última generación (impresión 3D, robótica e intralogística para factorías, diseño de sensores, hardware para el control de parámetros, seguridad criptográfica, Digital Twin, etc.) para llevar a cabo su proyecto de innovación e implementación tecnológica. El objetivo de la plataforma es acoger las 25 startups más atractivas y con mayor potencial del sector logístico, a lo largo del año.

Montar una empresa es muy complicado, la tasa de mortalidad es muy alta

¿Qué hacer ante un panorama económico aparentemente tan aciago?, reflexionan cuatro emprendedores en otra de las charlas. ¿Se ha complicado el acceso a financiación en 2023?

Primero, el preámbulo. “Montar una empresa es muy complicado, la tasa de mortalidad es muy alta, pero no debe determinaros la posibilidad de morir”, lanzaba en el escenario el presidente del 4YFN, Yossi Vardi. “El emprendimiento está muy blanqueado: puede parecer que es fácil y no lo es”, coincide el fundador de Factorial, una de las grandes protagonistas del evento de este año, Jordi Romero. “Desde mi experiencia, cuando más he aprendido es cuando hemos compartido de emprendedor a emprendedor las cosas malas”, lanza este empresario.

“Cuando creas una ‘startup’ parece que todo está roto, pero cuando ves que todo el mundo tiene el mismo problema te das cuenta de que no es que seas idiota, sino que estás creciendo”, sintetiza Romero, que ha pasado de estar en esta situación hace cuatro años, a estar valorada en más de mil millones de dólares y a ser una fuente de financiación para otras ‘startups’, una figura que el resto de emprendedores valora muy positivamente.

El contexto macroeconómico se ha traducido en que los inversores estén mirando más a qué destinan su dinero y en qué condiciones lo hacen. Cuatro representantes de los fondos Elaia, Pegasus, Kibo Ventures y del Banc Sabadell reconocen que las dinámicas del capital riesgo han cambiado por completo y que este año va a ser mucho más difícil para los emprendedores conseguir dinero.

En cualquier caso, dinero hay. Y ahí un último consejo del cofundador de Factorial: es mucho más fácil encontrarlo si uno no lo necesita, si el modelo de negocio se demuestra sostenible y solo se busca liquidez para crecer más rápido.

Ver más: MWC 2023: Orange propone un viaje al metaverso

Más de 45 ‘startups’ de salud digital presentan novedades y productos

Durante los últimos años se había detectado un rápido crecimiento de las digital health en Cataluña, y el 2022 ha confirmado esta tendencia al alza con una facturación de 356 millones de euros en su conjunto, tal y como muestra el Informe de la BioRegión de Cataluña 2022 impulsado por Biocat desde 2009, y presentado en febrero en Barcelona.

“Los principales motivos de esta explosión han sido la irrupción de la COVID-19, que aceleró el número e inversión en empresas de digital health”.

“Esta es una industria emergente y muy dinámica impulsada por la creciente conciencia del benestar físico y mental de las personas, la rápida expansión de las TIC, el crecimiento de la demanda de soluciones remotas o el aumento en el uso de dispositivos móviles”, explica el secretario de Negocios y Competitividad y CEO de Acció, Albert Castellanos.

“Cataluña ejerce y ejercerá una posición de liderazgo en esta área porque somos el gran hub tecnológico en el sur de Europa y tenemos una de las industrias más desarrolladas en el sector de la salud en todo el continente”, añade. Para Castellanos, “el 4YFN es el mejor escaparate para enseñar al mundo las soluciones tecnológicas desarrolladas por las nuevas startups catalanas en este sector y proyectar nuestro ecosistema a nivel internacional“.

Este año, más de 50 startups y entidades de la BioRegión de Cataluña participarán, una cifra que posiciona al sector salud como uno de los más representativos del evento. De ellas, 20 compañías tendrán presencia en el espacio coordinado por Acció, Biocat y la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), ubicado dentro de la zona Health.

Muchas de ellas aprovecharán su participación para hacer networking, pero también para presentar novedades y últimos hitos alcanzados en el último año, como los que presentamos a continuación:

Aortyx , la startup tecmed que está desarrollando una nueva generación de dispositivos endovasculares para tratar enfermedades vasculares, dará a conocer el nuevo catéter para el tratamiento de disecciones aórticas, diseñado para tratar las geometrías arteriales más complejas, y que ha dado buenos resultados en ensayos clínicos en cadáveres. Hasta ahora, la compañía ha desarrollado unas prótesis biodegradables, bioadhesivas y con unas propiedades mecánicas similares a las de los vasos sanos, lo que estimula la cicatrización de la herida y la regeneración endotelial. El pegamento se libera en el vaso sanguíneo dañado mediante un catéter endovascular mínimamente invasivo.

, la startup tecmed que está desarrollando una nueva generación de para tratar enfermedades vasculares, dará a conocer el nuevo catéter para el tratamiento de disecciones aórticas, diseñado para tratar las geometrías arteriales más complejas, y que ha dado buenos resultados en ensayos clínicos en cadáveres. Hasta ahora, la compañía ha desarrollado unas similares a las de los vasos sanos, lo que estimula la cicatrización de la herida y la regeneración endotelial. El pegamento se libera en el vaso sanguíneo dañado mediante un catéter endovascular mínimamente invasivo. La digital health Genomcore mostrará nuevas capacidades low-code para ayudar a los profesionales de la salud a implementar soluciones digitales de forma rápida y sencill a. Con estas nuevas herramientas, la startup de la BioRegión especializada en soluciones de datos para la implementación de medicina de precisión , se podrán crear soluciones personalizadas para la salud sin la necesidad de tener conocimientos técnicos profundos. Las tecnologías low-code son aquellas que minimizan o eliminan la codificación manual necesaria para desarrollar y desplegar aplicaciones de software. Estas no sólo reducen la inversión en tiempo y coste, sino que facilitan el acceso a la digitalización a empresas y trabajadores con una limitación de formación en competencias digitales.

mostrará nuevas capacidades low-code para ayudar a los profesionales de la salud a implementar a. Con estas nuevas herramientas, la startup de la BioRegión especializada en soluciones de datos para la implementación de , se podrán crear soluciones personalizadas para la salud sin la necesidad de tener conocimientos técnicos profundos. Las tecnologías low-code son aquellas que minimizan o eliminan la codificación manual necesaria para desarrollar y desplegar aplicaciones de software. Estas no sólo reducen la inversión en tiempo y coste, sino que facilitan el con una limitación de formación en competencias digitales. La biotec Integra Therapeutics expondrá la nueva plataforma de escritura de genes Ficat para resolver las principales limitaciones de las terapias génicas para que éstas sean más seguras y eficientes (tamaño, precisión y estabilidad de los genes). La compañía tiene previsto presentar los resultados de los ensayos in vivo este 2023. Por otro lado, el spinoff de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) fundada el año 2020, también anunciará en el marco del 4YFN la adquisición de la licencia de un nuevo sistema Crispr de CIC nanoGUNE que utiliza, por primera vez, proteínas Cas de hace 2.600 millones de años, así como un partnership con la empresa lituana Caszyme especializada en el desarrollo y la aplicación de herramientas moleculares.

expondrá la nueva plataforma de para resolver las principales para que éstas sean más seguras y eficientes (tamaño, precisión y estabilidad de los genes). La compañía tiene previsto presentar los resultados de los ensayos in vivo este 2023. Por otro lado, el spinoff de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) fundada el año 2020, también anunciará en el marco del 4YFN la adquisición de la licencia de un que utiliza, por primera vez, proteínas Cas de hace 2.600 millones de años, así como un partnership con la empresa lituana especializada en el desarrollo y la aplicación de herramientas moleculares. La digital health nen presentará su prototipo de juego mediante el cual quiere ayudar a los niños con cáncer a gestionar el dolor, con el fin de mejorar su bienestar y el de sus familias y profesionales sanitarios. En este último año han testeado el prototipo con una “aceptación muy positiva” por parte de los pacientes. Próximamente validarán su solución en diferentes centros de Europa y de los Estados Unidos.

Startups ucranianas buscan financiación

Startups ucranianas buscan financiación en el MWC: “Es la mejor manera de ayudarnos”



Ocho startups ucranianas han presentado este jueves sus proyectos en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, para encontrar financiación, ante lo que la coordinadora de la delegación ucraniana en el congreso, Ievgeniia Bespalova, ha sostenido: “Ayudar a las startups ucranianas es la mejor manera de ayudarnos”.



Las presentaciones se han realizado en una sesión de ‘pitching’ en el espacio del 4 Years From Now (4YFN), en la que Bespalova ha asegurado que las empresas del país están trabajando “lo más duro posible para hacer progresar” la economía y el ecosistema tecnológico de Ucrania.

Las compañías que han presentado sus proyectos son Xsight, Suitsme, Saldo Apps, Numo ADHD, Vanongo, Zeely, Finmap y DeHealth.

La educación del futuro es metaverso, inteligencia artificial y realidad virtual

Cinco gafas de realidad virtual y diez joysticks, y cinco visitantes del 4YFN (4 Years From Now) -el salón para las ‘startups’ del Mobile World Congress– se trasladan inmediatamente a uno de los campus de Esade.

“Hoy en día aún no tenemos experiencias que diferencien mucho la educación en el metaverso a la educación convencional”, aseguraba el primer día de congreso el experto y también profesor de Esade, Esteve Almirall. “[La tecnología] está muy en sus inicios, pero hay lugares concretos en los que ya ha transformado completamente la experiencia del estudiante”, asegura.

La educación del futuro es una combinación entre el metaverso, la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial, que “hace con las letras lo que la calculadora hizo en su momento con los números”, dice.