MWC 2024: GSMA espera acoger a 95.000 asistentes en la Feria

Por staff

04/02/2024

La edición de MWC que tendrá lugar en Barcelona entre el 26 y el 29 de febrero será la número 18 que se celebra en la ciudad. Bajo el lema Future First, la GSMA prevé recibir unos 95.000 participantes, por encima de los 88.500 de 2023. Más de la mitad de ellos serán de sectores adyacentes a la industria móvil.

Mats Granryd, director general de GSMA, ha presentado junto a Lara Dewar, directora de márketing, los aspectos más destacados del MWC Barcelona 2024. El programa del congreso estará organizado en seis subtemas que reflejan las tendencias y tecnologías más recientes: 5G and Beyond; Connecting Everything; Humanising AI; Manufacturing DX; Game Changers; y Our Digital DNA. Según Dewar, “el MWC ya no es Mobile First, o Digital First, somos Future First porque el evento reúne a industrias, tecnologías y comunidades para hacer realidad el potencial del futuro para la sostenibilidad de nuestra sociedad y nuestro planeta. El MWC de Barcelona será la oportunidad de relacionarse con los líderes más destacados del momento, participar en los debates del año y al mismo tiempo experimentar la tecnología del mañana”.

Entre los más de 2.000 expositores que ocuparán todos los pabellones del recinto Gran Vía de Fira Barcelona figuran la práctica totalidad de los líderes de la industria de las telecomunicaciones. Granryd ha destacado que en esta edición se incorporan firmas hasta ahora ausentes, como KPMG, Alipay y China Telecom, entre otras.

Granryd ha resaltado que MWC Barcelona 2024 representará la puesta de largo de la iniciativa Open Gateway, presentada en 2023 y que abre los recursos de las redes móviles a los desarrolladores de aplicaciones. Open Gateway ya cuenta con la participación activa de más de 20 grupos de operadoras de todo el mundo.

10 años de 4YFN

Dentro de MWC Barcelona 2024 se celebrará la décima edición de la plataforma 4YFN de innovación y empresas incipientes, que en esta década ha acogido a más de 4.200 expositores y ha puesto en contacto a más de 9.200 fundadores con 5.200 inversores en busca de las empresas digitales más innovadoras.

En el marco del MWC Barcelona repetirán los espacios Journey to the Future y Sports Tomorrow Congress, ambos en el pabellón 6, y Connected Industries en el pabellón 4. Asimismo tendrá lugar el Programa Ministerial de la GSMA para responsables políticos y líderes de la industria digital, que en esta ocasión debatirá sobre inversión en redes, disponibilidad de espectro y la brecha de uso.

El MWC Barcelona 2024 volverá a ser, por décimo año consecutivo, un certamen neutro en carbono, reconocido por el Guiness World Records como “la feria comercial más grande del mundo con neutralidad de carbono”.

Ver más: MWC 2024: Nothing Phone (2a), un potente gama media

Ver más: MWC 2024: ¿Cómo puede la tecnología móvil ayudar a la industria fintech?

Ver más: MWC 2024: Robots industriales deslumbrarán a los concurrentes