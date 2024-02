MWC 2024: Las empresas favorecen la adopción gradual de GenAI

Por staff

19/02/2024

El último estudio de EY Reimagining Industry Futures confirma el estatus de la IA generativa (GenAI) como una tecnología innovadora, con el 43% de las 1.405 empresas encuestadas invirtiendo en ella. En general, GenAI ocupa el tercer lugar entre las nueve tecnologías emergentes analizadas en el estudio, y “Automatización e IA” ocupa el primer lugar. De quienes actualmente invierten en GenAI, el 80% está trabajando en pruebas de concepto para aplicaciones, mientras que el 20% tiene proyectos piloto en marcha.

A pesar de la creciente prominencia de GenAI, el 38% de los encuestados está a favor de un enfoque mesurado e incremental para la adopción, lo que indica sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con la ética y la responsabilidad. En relación con esto, el 73% busca una mayor comprensión de los conceptos y casos de uso de GenAI; El 69% dice que necesita aprender más sobre los riesgos; y al 52% le preocupa el posible desplazamiento laboral.

Las prioridades de las empresas con respecto a GenAI están lideradas por la necesidad de mejorar la gobernanza de datos para combatir los riesgos relacionados con la precisión y la ética de los datos (46% de los encuestados). Los principales casos de uso de Gen AI citados por las empresas incluyen la capacitación y colaboración de los empleados (36%) y las ventas y el servicio al cliente (35%).

Tom Loozen, líder global de telecomunicaciones de EY, dice:

“Una de las tendencias más importantes que emerge del estudio de este año es el impulso detrás de la inversión en GenAI, a medida que las empresas continúan evaluando su impacto general en su organización. Esta tecnología de vanguardia está redefiniendo las posibilidades en torno a la transformación empresarial. Sin embargo, la adopción plantea una serie de desafíos estratégicos y prácticos, sobre todo en relación con la gobernanza de datos. En este panorama, los proveedores que ayuden a las empresas a comprender y mitigar mejor los desafíos de seguridad, responsabilidad y ética de los datos ganarán en el mercado”.

La inversión en 5G aumenta a medida que las empresas buscan integrar la IA

En otros lugares, 5G está experimentando un aumento en la inversión año tras año, hasta seis puntos porcentuales hasta el 79%. Las empresas estadounidenses continúan liderando otras regiones en inversión 5G, y el 82% invierte actualmente o planea invertir. Pero otras regiones están ganando terreno, con un 79% de las empresas europeas y un 78% de las empresas asiáticas invirtiendo actualmente o planeando hacerlo –ambos con un aumento interanual de más de 10 puntos porcentuales en la inversión actual. Esto refleja la reciente llegada de la tecnología independiente 5G en estas regiones.

En general, las organizaciones encuestadas califican los riesgos cibernéticos y de protección de datos como el mayor desafío actual de 5G fuera de su control, lo que refleja el aumento continuo de los ataques cibernéticos a dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

De cara al futuro, las empresas clasifican la exploración de la relación de 5G con la IA y otras tecnologías emergentes como su principal prioridad futura para la adopción de 5G (42%). Sin embargo, el informe destaca los desafíos actuales en torno a las ambiciones de las empresas de combinar tecnologías, y el 60% afirma que los proveedores no articulan adecuadamente cómo se pueden integrar 5G e IoT con la IA.

Adrian Baschnonga, analista líder de EY Global TMT, dice:

“La integración de diferentes tecnologías emergentes es ahora una prioridad para las empresas, pero los proveedores de tecnología no están cumpliendo con las expectativas. No se trata solo de una mejor articulación: el estudio nos dice que el 59% de las empresas no cree que se incluyan suficientes capacidades de IA en las soluciones de IoT ofrecidas. Los proveedores deben hacerlo mejor, cerrando esta brecha de confianza mostrando claramente el valor agregado derivado de la combinación de diferentes tecnologías”.

Ver más: MWC 2024: iSpectrum presente en el mayor evento de telecomunicaciones

Ver más: MWC 2024: Totogi presentará una innovadora tecnología impulsada por IA

Ver más: MWC 2024 estrena un nuevo espacio, Talent Arena