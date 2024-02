MWC 2024: Los pesos pesados de la industria móvil se adueñan del escenario principal

26/02/2024

TyN Magazine desde el MWC 2024, Barcelona – Una vez más, el variado programa de conferencias magistrales del MWC cubre todos los temas urgentes de la industria y marca la pauta para todo el evento. Este año, las API abiertas, la IA y la construcción de las redes del futuro se encuentran entre los principales temas cubiertos.

El primer partido del lunes (9.30 a.m.) presenta una poderosa alineación del presidente de China Mobile, Yang Jie, la directora ejecutiva de Orange, Christel Heydemann, el vicepresidente ejecutivo de tecnologías y misiones estratégicas de Microsoft, Jason Zander, el director ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, el director ejecutivo de Centillion.ai, Nick Venezia, y el grupo Vodafone. La directora ejecutiva, Margherita Della Valle, junto con el director general de GSMA, Mats Granryd.

Las discusiones incluirán cómo la iniciativa Open Gateway está posicionando a la industria para el futuro mediante la construcción de un ecosistema abierto y unificado que pueda desbloquear todo el potencial de 5G.

La segunda conferencia magistral (lunes, 11.30 a. m.) ofrece una visión digital para las empresas de telecomunicaciones y presenta a los directores ejecutivos de Accenture, Liberty Global, Deutsche Telekom, Ethio Telecom, Telstra y Veon. Lo siguiente, en un día de inauguración abarrotado, será una sesión sobre el futuro de la IA (15.15 h) con la participación del cofundador de Google DeepMind, Demis Hassabis.

La próxima sesión principal comenzará a las 16.30 horas y verá a los jefes de Orange, Vodafone, Telefónica y Deutsche Telekom regresar al escenario para discutir el panorama europeo y “conectar todo”.

La final del lunes de cinco sesiones magistrales (17.30 h) cubre estrategias para una nueva era con dos grandes nombres.

El vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, hablará sobre el uso responsable de la IA y las nuevas estrategias que los operadores necesitan para el futuro. Le seguirá el presidente y director ejecutivo de Dell, Michael Dell, quien discutirá la visión de su empresa para el futuro de la industria de las telecomunicaciones.

En el discurso de apertura del martes (9.30 a. m.), expertos discutirán la sociedad en primer lugar en un mundo digital, incluidos representantes de Take Back the Media, The B-Team, Global Child Forum, la UIT, Telenor, GSMA y la ONU.

Los aspectos más destacados de la segunda conferencia magistral del día (mediodía) incluyen a Antonio Neri, CEO de HPE, a quien se unirá un representante de la Ryder Cup de golf para mostrar cómo se están implementando 5G y las redes privadas en escenarios del mundo real. Otros oradores en la sesión representan a Huawei y PwC que discuten sobre la industria digital.

El miércoles, el escenario principal exhibirá las innovaciones de la industria que están en desarrollo.

Ilana Wisby, directora ejecutiva de Oxford Quantum Circuits, se sumergirá en la computación cuántica y si es posible crearla como servicio, durante el primer discurso de apertura del día (9.30 a.m.).

También en esa sesión estarán el cofundador de MeetKai, James Kaplan, y el director ejecutivo y cofundador de Xtend, Aviv Shapira, el último de los cuales brindará una descripción general de cómo se utiliza la robótica impulsada por inteligencia artificial en los drones de la compañía.

El discurso final del evento (miércoles, mediodía) presenta a Jim Dukhovny, director ejecutivo de Alef Aeronautics, quien brinda una actualización sobre el lanzamiento de los autos voladores de la compañía junto con las apariciones del pionero de blockchain Sunny Lu, el ganador del Premio Nobel Konstantin Sergeevich Novoselov y la fundadora de Puzzle X, Zina. Cinker.

