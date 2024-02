MWC 2024: MWC es una fuerza unificadora que trasciende todas las fronteras

05/02/2024

La GSMA celebró su conferencia de prensa previa al MWC, revelando nuevos oradores principales, participantes y características del MWC Barcelona 2024 que tendrá lugar en la Fira Gran Via de Barcelona, del 26 al 29 de febrero.

El tema del evento de este año es El futuro primero, trabajar para resolver los desafíos de hoy y de mañana. Future First cuenta con el respaldo de la agenda del MWC y está conformado por seis subtemas que reflejan las últimas tendencias y tecnologías, incluidos 5G y más allá, Conectando todo, Humanizando la IA, Fabricación DX, Game Changers y Nuestro ADN digital.

Presidida por el director general de la GSMA, Mats Granryd, y la directora de marketing, Lara Dewar, la rueda de prensa reveló a la delantera del Barça y Jugadora Africana del Año, Asisat Oshoala, como la nueva embajadora de la campaña Breaking Barriers. Oshoala utilizará su plataforma como futbolista (y el perfil de la Fundación Asisat Oshoala) para crear conciencia sobre los desafíos que contribuyen a la brecha de uso, como la asequibilidad de los teléfonos móviles, la alfabetización y las habilidades digitales.

Además, dos nuevos oradores se unirán al distinguido grupo de líderes en conectividad anunciado a principios de este año, entre ellos Carmen Artigas, copresidenta del Consejo Asesor de IA de la ONU y Sir Konstantin Sergeevich Novoselo, profesor de la Universidad Nacional de Singapur y ganador. del Premio Nobel de Física 2010.

Mats Granryd, director general de GSMA, afirmó: “La edición de este año del MWC Barcelona marcará 18 años desde que llevamos nuestro evento emblemático a la ciudad de Barcelona, y estamos agradecidos por nuestra asociación público-privada única basada en innovación, colaboración y éxito mutuo. El MWC es una fuerza unificadora que enfatiza cómo la tecnología móvil trasciende las fronteras políticas, geográficas y culturales, y estamos ansiosos por iniciar esta reunión de las mentes más innovadoras y emprendedoras del mundo el próximo mes”.

“Estoy tan entusiasmado con esta edición del MWC como lo estuve con mi primera exposición en Barcelona en 2006”, dice John Hoffman, director ejecutivo de GSMA Ltd.. “Como siempre, volvemos más grandes y mejores con una gran lista de oradores, expositores y programas que se dirigen a todo el ecosistema móvil, desde los innovadores de la industria hasta los formuladores de políticas. Estamos entusiasmados de trabajar con las fiestas de nuestras ciudades anfitrionas para ofrecer el mayor evento tecnológico del mundo, respaldado por algunas de las marcas tecnológicas más importantes del mundo. Tengo muchas ganas de vivir el bullicio de las salas y ver brillar a Barcelona en febrero”.

Lara Dewar, directora de marketing de la GSMA, afirmó: “El MWC ya no es lo móvil primero ni lo digital primero, somos el futuro primero, y el evento reúne a industrias, tecnologías y comunidades para hacer realidad el potencial del futuro para la sostenibilidad de nuestra sociedad y planeta. En MWC Barcelona tendrás la oportunidad de relacionarte con los líderes del momento y participar en los debates del año, mientras experimentas la tecnología del mañana”.

Celebrando la décima edición de 4YFN

4YFN, la plataforma de startups e innovación del MWC Barcelona, celebra su décima edición en la feria de este año. Durante la última década, el evento de startups ha recibido a más de 4200 expositores y ha conectado a más de 9200 fundadores con 5200 inversores que buscan encontrar las startups digitales más prometedoras. Para conmemorar su edición del décimo aniversario, 4YFN llenará el pabellón 8 y contará con cuatro escenarios que albergarán los premios 4YFN, competencias de presentación en el escenario y conferencias magistrales de algunos de los nombres más importantes en el espacio global de startups. Los oradores confirmados recientemente incluyen a Sara Bisbe, cofundadora y directora de tecnología de inteligencia artificial de Aily Labs, y Chema Alonso, director digital de Telefónica.

4YFN también contará con programas de socios de Amazon, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, ESADE, GSK y el Instituto de la Industria de la Información.

Beyond Mobile: mostrando innovaciones verticales e impulsando el debate político

La GSMA confirmó el regreso del Congreso Journey to the Future y Sports Tomorrow, ambos ubicados en el pabellón 6, Connected Industries en el pabellón 4, y el Programa Ministerial de la GSMA al que solo se puede acceder por invitación.

Journey to the Future es el espacio de alta tecnología del MWC Barcelona, donde los asistentes pueden descubrir e interactuar con las tecnologías que están cambiando la faz de seis sectores: salud, inteligencia artificial, movilidad, sostenibilidad, accesibilidad y comercio minorista.

También se anunció la participación del Emirates Team New Zealand, ganador de la 36ª Copa América, como parte de la pista de Sostenibilidad en Journey to the Future. Los asistentes tendrán la oportunidad de ver su innovador barco de persecución propulsado por hidrógeno y descubrir cómo las innovaciones en la tecnología de hidroplanos están abriendo nuevas posibilidades en tecnología limpia, antes de la 37ª Copa América que se celebrará en Barcelona en agosto de este año.

Sports Tomorrow Congress es presentado por Barça Innovation Hub y ofrece a los asistentes una experiencia única sobre cómo la tecnología móvil está transformando el deporte. El congreso se basa en décadas de conocimiento del FC Barcelona en temas como la salud, la nutrición, el alto rendimiento deportivo, el ámbito digital y el impacto de la industria del deporte en la sociedad.

Connected Industries se dedica a mostrar las innovaciones verticales que se desarrollan en industrias adyacentes a la móvil. Dividido en cuatro cumbres, destacará cómo las tecnologías conectadas están cambiando la faz de la fabricación, la movilidad inteligente, la tecnología financiera y el comercio móvil, y el entretenimiento. Connected Industries acogerá oradores que explorarán temas como los vehículos conectados, la Industria 4.0, el panorama del fraude y el papel de la tecnología en la mejora de las experiencias de los fanáticos y los invitados.

El Programa Ministerial de la GSMA es la reunión más grande del mundo de formuladores de políticas y líderes de la industria que hacen posible la economía digital. El Programa proporciona un foro donde ministros, jefes de autoridades regulatorias y formuladores de políticas, y directores ejecutivos de la industria móvil y representantes de organizaciones internacionales pueden compartir conocimientos y desarrollar cuestiones políticas y regulatorias. Los temas prioritarios para la agenda de este año incluyen la inversión en redes, la disponibilidad de espectro y la brecha de uso.

Experiencias culturales a las puertas del MWC Barcelona

La GSMA también confirmó el regreso de varios espacios de comida, networking y entretenimiento, brindando a los asistentes auténticas experiencias gastronómicas, culturales y de entretenimiento. Beat Barcelona, ubicado en la terraza al aire libre del Pabellón 8, ofrece un espacio de networking relajado con experiencias culinarias y conciertos en vivo cada día del espectáculo.

El espacio Meet & Eat, creado en colaboración con el Ayuntamiento de L’Hospitalet, también regresa por novena edición. Ubicado a pocos pasos de la entrada sur del MWC, da la bienvenida a chefs y artistas locales para que los asistentes disfruten, justo a las puertas del MWC Barcelona.

Durante 10 años, el MWC ha obtenido la certificación de carbono neutral y ha sido reconocido por el Libro Guinness de los Récords como “La feria comercial de carbono neutral más grande del mundo”.

