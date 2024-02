MWC 2024: QCT presenta,“Habilitando el mundo 5G con la magia de la IA”

Por staff

27/02/2024

Quanta Cloud Technology (QCT), un centro de datos global y proveedor de soluciones 5G, muestra sus infraestructuras 5G e IA junto con sus últimos servidores QuantaGrid, QuantaPlex y QuantaEdge en el Mobile World Congress (MWC) 2024. Bajo el tema “Habilitando su 5G World with AI Magic”, estas soluciones ofrecen mayor rendimiento, mayor ancho de banda de memoria y mejor seguridad de los últimos procesadores escalables Intel Xeon para permitir una variedad de casos de uso, incluido el diseño y la fabricación de automóviles, la IA generativa y el golf recreativo.



“QCT continúa innovando en soluciones 5G e IA optimizadas para cargas de trabajo en toda la industria de TI”, afirmó Mike Yang, presidente de QCT. “Hemos preparado nuestra familia completa de servidores y soluciones con los últimos procesadores escalables Intel Xeon, que están optimizados para diversas implementaciones donde se requiere una inmensa potencia informática. Además, también abordamos los desafíos de latencia y eficiencia en el borde de la red y estamos analizando Soluciones más sostenibles para el centro de datos en su conjunto”.



Aspectos destacados clave de las soluciones 5G e IA de QCT:



 Servidores perimetrales QuantaEdge 5G: El QCT QuantaEdge EGX74I-1U y los próximos servidores MEC QuantaEdge EGX77B-1U con procesadores escalables Intel Xeon con Intel® FlexRAN para vRAN Boost presentan alta flexibilidad, capacidad de expansión, consumo de energía minimizado y una huella de hardware de profundidad ultracorta. , ofreciendo la mejor capacidad y rendimiento para escenarios de Open RAN.



 Solución QCT OmniPOD Enterprise 5G: con tecnología Intel, QCT OmniPOD es una solución de red privada 5G de extremo a extremo. Esta solución, que consta de un núcleo 5G, una RAN 5G y un sistema de gestión de red, se puede integrar con cámaras, AMR u otros dispositivos finales para permitir análisis de vídeo con IA, clasificación de imágenes y simulación de líneas de producción en una variedad de entornos. También admite implementaciones en un solo sitio y en varios sitios según el escenario del usuario. Se demostrará su versión actualizada para mostrar la facilidad de administración, la flexibilidad y resiliencia de la red nativa de la nube y el sólido soporte del ecosistema.



 Plataforma QCT on Demand (QCT POD): La plataforma QCT on Demand (QCT POD) está impulsada por Intel para proporcionar los componentes básicos más adecuados para un sistema convergente de HPC e IA. No solo simplifica la implementación de los usuarios, sino que también agiliza la gestión y el seguimiento del sistema. Un entorno de desarrollo integral puede permitir que las tecnologías HPC e IA se ejecuten bajo una arquitectura de sistema con un programador nativo de la nube y herramientas de clasificación de datos.

