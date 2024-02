MWC 2024: ¿Qué “tendencias globales” revelará el MWC Barcelona?

22/02/2024

A solo dos semanas del MWC, todos los integrantes del equipo de GSMA Intelligence están más que ocupados. Estamos lejos de estar solos en ese frente; En todo el ecosistema móvil, la gente está preparando lanzamientos de productos, ensayando presentaciones, programando reuniones y empezando a entusiasmarse con las tapas y el cava. Si estás leyendo esto, es posible que seas una de esas personas. Con ese fin, no le haré perder el tiempo: pasaré directamente a responder la pregunta planteada en el título.

¿Qué tendencias se revelarán este año en Barcelona? Ninguno.

“Revelar” sugiere un elemento sorpresa. Y, si somos honestos, la mayoría de las tendencias más importantes de la industria se entenderán bien al asistir a la feria. Piénsalo. Ya se ha anunciado la lista de finalistas de GLOMO 2024. Las decisiones sobre el stand y la demostración se tomaron hace mucho tiempo. Lo mismo ocurre con aquellos lanzamientos y presentaciones de productos que se están puliendo. Si estás en medio de todo esto, probablemente no te espera una gran revelación en el MWC.

Por supuesto, debo admitir que se trata de una visión un tanto privilegiada. Los analistas, al fin y al cabo, se ganan la vida buscando tendencias en el mercado. Tenemos el lujo de buscar el panorama general. No se puede decir lo mismo de todos los que pasan sus días inmersos en un tema determinado, innovando en un dominio específico. Es por eso que mi equipo elabora nuestro informe de Tendencias Globales cada año, profundizando en lo que creemos que será importante. Y es por eso que lo lanzaremos en el MWC este año, con una sesión dedicada en la Zona de Conocimiento el miércoles por la mañana. Si estás disponible, debes asistir; Te prometo que no te arrepentirás de la decisión. Ya sea que puedas asistir o no, aquí tienes una vista previa y algunos consejos sobre qué buscar en términos de tendencias del MWC.

1- 5G Next: La historia de la monetización. 5G ha sido la tecnología de banda ancha móvil de más rápido crecimiento, en una trayectoria que representará la mitad de todas las conexiones móviles para 2030. Sin embargo, la monetización de las inversiones en 5G sigue siendo un trabajo en progreso tanto en el frente B2B como en el B2C.

2. 5G Next: la historia de 5G-Advanced. Con la finalización de las especificaciones 3GPP Versión 18 a mediados de año, la llegada de soluciones 5G-Advanced es inminente. La mensajería de proveedores comenzó con fuerza hace casi dos años, avivando el interés en una tecnología que debería servir como puente hacia 6G.

3- FWA: Caso de uso innovador de 5G. Si ha habido una historia de éxito brillante para la monetización 5G, ha sido el acceso inalámbrico fijo. Claro, sigue siendo una propuesta (en gran medida) para el consumidor, pero es muy aditiva a los servicios de banda ancha móvil. Y, a medida que 5G avanza hacia nuevos mercados –incluidas las economías en desarrollo donde falta infraestructura de banda ancha de línea fija– deberíamos ver un crecimiento continuo.

4- Revolución de la generación AI. Si 2023 fue el año en el que la IA generativa se generalizó, también fue un año en el que la mayoría de las organizaciones (incluidas las de telecomunicaciones) comenzaron a comprender su potencial. Sobre la base de un año (más o menos) de aprendizaje, 2024 debería ser un año en el que las pruebas se conviertan en la comercialización de Gen AI en el mundo real, con la esperanza de resolver las dos mayores preocupaciones de los operadores: el retorno de la inversión (ROI) y la madurez tecnológica.

5- Nube versus borde. Sí, es una falsa dicotomía. La pregunta no es “nube O borde” sino más bien cómo se pueden integrar “nube Y borde” para lograr el mejor efecto. A medida que las evoluciones de 5G impulsen las arquitecturas nativas de la nube y las aspiraciones de 5G B2B requieran activos tanto de borde como de nube para satisfacer las demandas de los usuarios, este “Y” será cada vez más importante.

6- El futuro del entretenimiento. Desde casos de uso emergentes de metaverso hasta paquetes de servicios de juegos y juegos múltiples, los operadores y el ecosistema móvil han estado ayudando a dar forma al panorama del entretenimiento durante años. El impacto de la democratización y el uso generalizado de la IA en este panorama tendrá implicaciones de amplio alcance que deberían comenzar a desarrollarse este año.

7- Conexión inalámbrica privada: elige tu propia aventura. Entre 2022 y 2023, el número de operadores que ofrecen o prueban soluciones inalámbricas privadas 5G casi se duplicó, lo que hace que 2024 sea un año de creciente atracción de clientes. Y, sin embargo, hablar de “inalámbrica privada” como algo monolítico es engañoso: las redes se presentan en diversas formas para demandas verticales diversas, alimentando una amplia gama de actores del ecosistema y dinámicas competitivas complicadas.

8- eSim: Aceleración y Simplificación. A mediados de 2023, alrededor de 400 operadores en 116 países habían lanzado servicios eSIM, un aumento impresionante que presagiaba un mayor impulso del mercado. Y, sin embargo, eso significa que la gran mayoría de los operadores aún no se han lanzado. Si bien se espera una aceleración del consumo a partir de 2026, 2024 será fundamental para lograrlo.

9- NTN y el punto de inflexión del satélite. Si bien gran parte de 2022/2023 se dedicó a probar nuevas constelaciones LEO, 2024 verá una transición a lanzamientos comerciales… impulsando respuestas a todas las preguntas importantes: ¿dominarán las aplicaciones de consumo o empresariales, se materializará el soporte para dispositivos, cómo integrarán los operadores los satélites en sus sistemas? ofertas de servicios?

10. Sostenibilidad y Circularidad. Hubo un tiempo en que el debate sobre la sostenibilidad para las empresas de telecomunicaciones giraba principalmente en torno a la eficiencia energética, que se aceleró cuando la inflación de los precios de la energía se disparó. Alrededor de 2024, la conversación ha crecido hasta incluir la circularidad, el uso de energías renovables y el sentimiento del consumidor, lo que subraya la amplitud –e importancia– del tema.

