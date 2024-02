MWC 2024: Telefónica presentará su nueva estrategia de innovación abierta en 4YFN

Wayra contará un año más con un stand propio en 4YFN, que estará diseñado con la nueva identidad visual acorde con la nueva estrategia de innovación abierta de Telefónica. Acompañarán a Wayra 24 startups de su portfolio, así como 6 socios estratégicos que darán a conocer sus productos y servicios.



La participación de Wayra tendrá además una agenda completa que ofrecerá a los asistentes diversas ponencias y paneles. Algunas de las más destacadas serán la charla de Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, titulada ’Crazy Enough to Innovate’, que será el martes 27 de febrero a las 10 de la mañana. También el martes a las 11am tendrá lugar el encuentro ‘GameChangers3: Unleashing the Potential of startups in Sports and Health’, con la participación de Chema Alonso y Pau Gasol, fundador de Gasol16 Ventures, y la pitching sesión TravelTech Lab by HBX Group´s Innovation Challenge . El miércoles 28 se celebrarán un encuentro entre Wayra y Port Aventura titulado ‘The Future of Fun with PortAventura World’ y el panel ‘Wayra Unleashed: A Tale of Telco Transformation in the Open Gateway Galaxy ’, donde empresas participadas por Wayra estarán con Irene Gómez compartiendo casos de uso de Apis de Open Gateway.



Por otro lado, las startups que estarán presentes en el stand de Wayra son:



Lunes, 26 de febrero 2024



GrabrFi: da acceso al usuario a la banca estadounidense y a todos sus recursos para que el usuario pueda llevar sus finanzas y vida al siguiente nivel.

Remuner : es la plataforma de comisiones de ventas que ayuda al usuario a alinear los objetivos de su empresa y de sus empleados mediante la automatización de todos los aspectos de los planes de comisiones variables.

Depasify : es la plataforma todo en uno para gestionar activos digitales que reduce los costes y el tiempo de comercialización de forma segura. Una única API para simplificar la nueva era financiera, que crea las conexiones técnicas y automatizaciones que se ajustan a un caso empresarial.

Omniflow : las ciudades con soluciones Omniflow pueden transformar una simple farola en un objeto neutro en carbono que puede utilizarse para múltiples fines IoT en una única infraestructura sin necesidad de crear otras nuevas. Proporciona espacio y alimentación/UPS para las funcionalidades del futuro, con un modelo de negocio que puede crear ingresos para el propietario del dispositivo alquilando el espacio interior a aplicaciones finales.

Hiya: la plataforma de rendimiento de voz de Hiya señala a los spammers, bloquea a los estafadores y permite a las empresas conectar con sus clientes enriqueciendo las llamadas con identificación, logotipo y motivo de la llamada.

Digibee : es una plataforma de integración como servicio (iPass) diseñada para conectar a las empresas con el mundo digital. Sus características permiten a las empresas convertir ideas en experiencias digitales significativas para los clientes de forma eficiente.

Shakers : agiliza y eficiencia los procesos de contratación. Centraliza la gestión de equipos On Demand en una sola plataforma: trámites administrativos y legales, seguimiento del día a día, de manera fácil y segura.



Martes, 27 de febrero 2024



Mobius Labs: tecnología de visión por ordenador de próxima generación basada en IA que se puede entrenar y personalizar fácilmente, suministrada como un SDK que garantiza la privacidad de los datos.

Erudit : obtiene información en tiempo real sobre la experiencia de los empleados. En una única plataforma, obtiene información y analiza en tiempo real el rendimiento de los equipos. Realiza un seguimiento de más de 35 indicadores culturales sin tener que realizar encuestas.

Uelz : pasarela de pagos en línea diseñada para registrar, controlar y analizar la información de todos los clientes y ventas para ayudar a gestionar pagos, suscripciones y mucho más, permitiendo a los clientes ahorrar tiempo y gestionar y hacer crecer su negocio en línea.

Localyze : es la plataforma de RR.HH. para la movilidad del talento que automatiza el proceso de inmigración para empresas y empleados.

Bit2Me: es una plataforma de intercambio de criptomonedas líder en España, cuyo objetivo es conectar el mundo digital del bitcoin con el mundo físico del efectivo y democratizar la economía de tokens e integrar Web3 en la economía real.

Mindverse : es un generador de texto en alemán, controlado por inteligencia artificial, que escribe por el usuario y crea automáticamente textos que incluyen información fuente en segundos. Mindverse puede procesar y escribir textos sobre cualquier tema.

Cafler : es la primera plataforma online de movilidad delegada que, a través de su propia tecnología, mueve vehículos para hacer diferentes gestiones relacionadas con el coche.

Bankuish: ofrece un software de calificación crediticia. Sus herramientas basadas en IA ayudan a asignar a los usuarios puntuaciones crediticias adecuadas, basadas en datos, proporcionando un acceso simplificado a préstamos preaprobados, servicios financieros y herramientas para aumentar su puntuación crediticia.

Knok : ha desarrollado una plataforma que permite una experiencia sanitaria continua, atractiva y personalizada en todas las etapas de la vida y para todas las afecciones. Knok recopila valiosos datos sanitarios que, combinados con algoritmos de IA, son capaces de ofrecer información y permitir a los pagadores y proveedores de atención sanitaria aumentar la satisfacción de los pacientes, al tiempo que se logran mejores resultados sanitarios.



Miércoles, 28 de febrero 2024



Galactify : la plantilla visual de Objetivos y Resultados Clave (OKR) de Galactify proporciona planificación y seguimiento sin fricciones en una sola herramienta. Galactify ofrece la libertad de una herramienta de pizarra combinada con las capacidades de las herramientas estructuradas de gestión de proyectos.

Bcas : es una aplicación que conecta a los estudiantes con una amplia gama de becas, desde estudios de grado a másteres y cursos de especialización. A través de la aplicación, los alumnos pueden cursar programas formativos de alto coste, que de otro modo no podrían permitirse, adelantando el importe de las becas que el estudiante devuelve con un porcentaje de su salario una vez comienza a trabaja

Tachyonix : se creó con el objetivo de resolver los retos empresariales del mundo real simplificando y acelerando el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en SAP. Dirigido por un equipo de codificadores de élite y especialistas en SAP, Tachyonix ha logrado alcanzar y superar con creces su visión. Al crear herramientas de código casi nulo que democratizan los procesos de desarrollo de aplicaciones y los ponen en manos de los usuarios empresariales.

Chaindots: identifica la necesidad de concienciar y trabajar en los de vínculos más seguros y transparentes entre empresas y de abordar estos vínculos desde una mirada holística del riesgo. La misión de Chaindots es asegurar y proteger la cadena de suministro y los vínculos entre empresas.

Gandolapp: es un compañero virtual para los conductores de vehículos de transporte de mercancías a través de una aplicación móvil que ofrece asistencia de voz multilingüe en sus rutas para mejorar su experiencia dentro del camión, digitalizar las comunicaciones con una comunidad logística democratizada, optimizar las operaciones de transporte y avanzar hacia un ecosistema de conducción ecológica y ADAS seguro.

Airalo: es una plataforma global de eSIMs para viajeros que les permite conectarse al instante a redes móviles en más de 200 destinos de todo el mundo.

Wenalyze : es una plataforma de Big Data Analytics que permite a bancos y aseguradoras descubrir nuevas oportunidades de venta y controlar el riesgo de clientes PYMES y particulares.

Beegol : impulsada por la Inteligencia Artificial, Beegol proporciona la plataforma de aprendizaje automático más avanzada para supervisar, mejorar y autorreparar las redes de Internet, al tiempo que reduce los costes operativos de las empresas de telecomunicaciones al disminuir la atención al cliente y las visitas innecesarias del servicio técnico.



Jueves, 29 de febrero 2024



Bia Power : asegura una operación eficiente de la infraestructura de recarga para vehículo eléctrico, aumentando su potencial de escalabilidad y permitiendo una electrificación total del parque a mínimo coste. Su plataforma optimiza la recarga, priorizando la energía más económica y descarbonizada, reduciendo el impacto en las instalaciones eléctricas, y alargando la vida útil de las baterías.

Apolo Kids: es una plataforma que se dedica a promover un enfoque de aprendizaje personalizado e inclusivo, con el objetivo de revolucionar la educación de grupos con necesidades especiales, especialmente niños con TDAH y TEA.

Unmanned Life : ofrece orquestación de robótica autónoma. La plataforma es capaz de integrar diferentes tecnologías, como IA, 5G y Edge computing con múltiples robots, como drones y robots móviles autónomos (AMR)s, actuando como un cerebro central e inteligente que permite desplegar soluciones autónomas en la Industria 4.0 y las Smart Cities, a escala.

Floorfy : crea automáticamente Tours 3D, planos y videollamadas para inmobiliarias.